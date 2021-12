Explication de la fin de « Nightmare Alley »: pourquoi le remake est différent

Alerte spoiler : L’histoire suivante traite de la fin de « L’allée des cauchemars » de Guillermo del Toro ainsi que du livre et du film originaux qui l’ont inspiré. Il est destiné à être lu une fois que vous avez vu le nouveau film. Pour moins de contenu spoiler, consultez notre critique et interview avec del Toro et le co-scénariste Kim Morgan.

Avant le nouveau « Nightmare Alley » de Guillermo del Toro avec Bradley Cooper, il y avait un film de 1947 du même nom réalisé par Edmund Goulding avec Tyrone Power. Les deux films ont été adaptés du roman de 1946 de William Lindsay Gresham.

Les fans des œuvres précédentes remarqueront que la fin du nouveau film choisit entre les fins du livre original et du film tout en apportant un changement important.

La version de Del Toro raconte l’histoire de Stanton Carlisle (Cooper), un vagabond au passé sombre qui s’engage avec un carnaval ambulant pour finalement se réinventer en tant que mentaliste de club de souper se produisant pour des foules haut de gamme. Lorsqu’il commence à donner des lectures personnelles à des clients fortunés avec l’aide d’une psychanalyste louche (Cate Blanchett), il pense qu’il a enfin réussi. Mais sa chute éventuelle le ramène là où il a commencé, dans l’espoir d’un emploi dans un carnaval.

Tout au long du film, le travail de carnaval le plus bas est celui du «geek», une attraction secondaire en tant qu’homme ou bête qui mord la tête des poulets pour des foules terrifiées. À un moment donné, un directeur de carnaval, Clem (Willem Dafoe) explique à Carlisle comment il convainc les alcooliques délabrés de travailler comme geek, leur disant que ce n’est que temporaire avant de les piéger dans le travail avilissant.

Le livre de Gresham se termine avec Carlisle qui se voit offrir un travail de geek, devenant la proie d’une agitation dont il est bien conscient mais incapable de se défendre. Le film de 1947, d’après un scénario de Jules Furthman, ajoute une ligne de dialogue, avec Carlisle disant: « Monsieur, j’étais fait pour ça. » Le film original a également ajouté une brève scène après la scène finale du livre, dans laquelle Molly, l’ex-petite amie de Carlisle (jouée par Coleen Gray dans le film original et Rooney Mara dans la version de Del Toro) le sauve de ce sort misérable.

Del Toro et son co-scénariste Kim Morgan – un critique de cinéma, historien et, depuis le début de cette année, l’épouse de Del Toro – ont décidé d’abandonner la scène du sauvetage de Carlisle, car cela aurait été ajouté sur l’insistance du studio pour terminer le sombre film sur une note un peu plus optimiste. Mais ils ont choisi de garder la ligne ajoutée.

« Nous avons dit: » C’est la fin « , la fin est la révélation de qui il était vraiment ou de la façon dont il se voyait vraiment », a déclaré Del Toro dans une récente interview aux côtés de Morgan.

« Ce qui est très triste », a déclaré Morgan. « Triste et libérateur. »

« Vous pouvez le considérer comme libérateur pour certains, voué à l’échec pour d’autres », a déclaré Del Toro. «Pour nous, c’était un homme qui portait tellement de masques pendant si longtemps que la récompense à la fin est qu’il obtient un miroir et qu’il enlève le masque. Nous avons fait de tout le reste un prologue de cette fin. Et je l’ai montré d’une manière qui pouvait être circulaire, qu’il pouvait pleurer à la fin et commencer à se souvenir du début. Vous pourriez le regarder en cercle.

Morgan et Del Toro ont changé la dernière ligne de Carlisle de « Monsieur, j’étais fait pour ça » en « Monsieur, je suis né pour ça. » Pour eux, ce petit changement avait une grande importance.

« Ce mot fait une grande différence là-bas parce que nous voulions que le public sache très clairement dès le début qu’il allait finir par être le geek », a déclaré Del Toro. « Nous ne voulions pas que ce soit une surprise… ce que nous voulions, ce n’est pas le quoi, mais le comment. »