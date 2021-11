Explication de la fonctionnalité multi-appareils de WhatsApp : Comment utiliser l’application de messagerie sur un ordinateur portable sans Internet sur le téléphone

Si l’entreprise permet à l’utilisateur de devenir un utilisateur de la fonctionnalité bêta, elle peut alors profiter de la nouvelle fonctionnalité de manière pratique.

WhatsApp, propriété de Facebook, apportera un changement majeur pour faciliter le fonctionnement de l’application sur un maximum de quatre appareils liés sans que le smartphone parent n’ait besoin d’une connexion Internet active. La société testerait la fonctionnalité à la fois pour les appareils Android et iOS. Cependant, la fonctionnalité est pour l’instant testée en mode bêta et il faudra un certain temps avant que la fonctionnalité ne soit déployée pour tous les utilisateurs dans le monde. Les utilisateurs qui ont la chance d’exécuter la nouvelle fonctionnalité en mode bêta peuvent profiter de la nouvelle fonctionnalité.

À l’heure actuelle, la société vous permet de lier un appareil compatible Internet pour vous connecter à WhatsApp, mais elle demande également une connexion Internet sur la connexion principale du smartphone. Les utilisateurs qui souhaitent découvrir le fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité peuvent le faire en choisissant le mode bêta.

Comment rejoindre le mode bêta ?

Les utilisateurs qui sont trop enthousiasmés par la fonctionnalité proposée et qui ne sont pas d’humeur à attendre que la société rende la fonctionnalité accessible au public peuvent postuler pour le mode bêta. Bien qu’il puisse y avoir quelques bugs et quelques cas gênants en mode bêta, les utilisateurs pourront profiter de la nouvelle fonctionnalité. Une fois qu’un utilisateur a été accepté avec succès en tant qu’utilisateur bêta, il pourra lier jusqu’à quatre appareils à partir de son compte WhatsApp sans avoir de connexion Internet permanente à l’appareil du compte WhatsApp parent.

Les utilisateurs peuvent visiter « Paramètres » sur leur appareil principal et rechercher « Appareils liés ». En cliquant sur l’option « Appareils liés », les utilisateurs obtiendront une « bêta multi-appareils » sous laquelle ils devront opter pour « rejoindre la bêta ».

Si l’entreprise permet à l’utilisateur de devenir un utilisateur de la fonctionnalité bêta, il peut alors profiter de la nouvelle fonctionnalité de manière pratique.

Comment exécuter WhatsApp multi-appareils sur un ordinateur portable ?

Les utilisateurs devront soit télécharger l’application de bureau WhatsApp sur leur ordinateur portable, soit utiliser l’application en utilisant le site Internet officiel-web.whatsapp.com.

Les utilisateurs devront ensuite accéder aux appareils liés à partir de l’option Paramètres sur le smartphone parent.

Les utilisateurs devront ensuite cliquer sur l’option « Lignez un appareil » disponible au milieu de la liste.

Un scanner de caméra s’affichera alors qui doit être associé au code QR sur l’appareil sur lequel l’utilisateur souhaite exécuter l’application.

Choses à garder à l’esprit

Pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser la dernière fonctionnalité, il existe des éléments importants, notamment quelques limitations dont ils doivent être conscients.

1. Si les utilisateurs utilisent WhatsApp sur leurs appareils connectés sans que leur smartphone parent ne dispose d’une connexion Internet active, ils ne seraient pas autorisés à supprimer ou supprimer leurs messages ou une partie de la conversation.

2. Les utilisateurs pourront envoyer des messages via la nouvelle fonctionnalité uniquement aux utilisateurs de WhatsApp qui ont mis à jour leur version de WhatsApp.

3. Parmi les quatre appareils pouvant être liés au compte WhatsApp, aucun d’entre eux ne peut être un autre smartphone et peut être un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Autrement dit, hormis le smartphone parent, le compte ne peut être lié à aucun autre smartphone.

4. Une autre caractéristique importante à garder à l’esprit est le fait que les utilisateurs doivent utiliser WhatsApp sur le téléphone principal au moins une fois tous les 14 jours. S’ils ne le font pas, tous leurs appareils connectés seront automatiquement déconnectés du compte WhatsApp.

