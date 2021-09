Explication de la nouvelle technologie MultiSensor Voice de Jabra dans l’Elite 7 Pro

in

Jabra a lancé trois nouvelles paires d’écouteurs sans fil, et parmi elles, l’Elite 7 Pro arbore de nouvelles fonctionnalités visant à faciliter la conversation au téléphone. La qualité audio n’est pas seulement une question de musique pour ces écouteurs, car Jabra veut se démarquer comme l’un des meilleurs du secteur pour chaque conversation téléphonique que vous avez tout en portant ces écouteurs.

C’est ce que promet la technologie MultiSensor Voice de l’entreprise en offrant « une clarté d’appel ultime, même dans les endroits les plus bruyants ». Pour ce faire, Jabra a dû combiner divers éléments technologiques qui fonctionnent à l’unisson pour amplifier les voix au sein de l’appel, tout en étouffant tout le reste.

Comment fonctionne MultiSensor Voice

Comme la plupart des écouteurs sans fil de nos jours, l’Elite 7 Pro utilise des microphones pour faire deux choses à la fois : capter les voix et bloquer les sons indésirables. Jabra les a équipés de quatre micros pour partager la tâche à parts égales, de sorte que deux travaillent pour les voix, tandis que deux s’occupent de ce qui se passe en arrière-plan.

Jabra dit avoir équipé les écouteurs d’un capteur de prise de voix (VPU) qui fonctionne en tandem avec des algorithmes analysant les types de bruit que ces micros captent réellement. Ils ne prennent effet pas tout le temps, remarquez, uniquement lorsque le bruit de fond peut avoir une incidence sur la clarté d’un appel. Jabra a cité le vent comme exemple, étant donné sa prévalence à l’extérieur et à quel point il peut vraiment étouffer la façon dont vous sonnez à l’autre bout de l’appel. Dans ces cas, le capteur VPU se déclenche tout seul pour annuler le bruit et maintenir l’appel clair.

Ce n’est pas tout à fait différent du fonctionnement de la suppression active du bruit (ANC), sauf que le capteur VPU recherche le bruit qui pourrait être problématique pour un appel. L’ANC s’efforce de couvrir tous les bruits de fond lors de l’écoute de contenu audio, en couvrant le son ambiant en couvrant autant de fréquences que la technologie embarquée est capable de le faire. C’est pourquoi l’ANC fonctionne à peu près de la même manière, que la pièce soit plus calme ou plus bruyante.

La différence est que Elite 7 Pro doit capter votre voix (en tant que personne qui les porte) sans interférer avec ce que font les micros. C’est là qu’intervient la technologie de conduction osseuse. Ces écouteurs ont un capteur de conduction osseuse pour transmettre votre voix par des vibrations dans votre mâchoire pour capter votre voix. Un algorithme prend ensuite cela et le fusionne avec les microphones pour présenter la meilleure qualité d’appel possible.

Qu’est-ce qui rend cela différent

Bien que tout cela nécessite encore de vrais tests pour déterminer la véracité des affirmations de Jabra, la méthodologie diffère. Dans la plupart des cas, les fabricants d’écouteurs sans fil utilisent une forme de suppression du bruit pour bloquer les sons afin que vous puissiez entendre quelqu’un à l’autre bout. Ce que vous perdez parfois dans ce processus, c’est la clarté de l’appel, ce qui signifie que vous pouvez avoir l’air d’être sur haut-parleur ou que vous entendez un léger sifflement audible pendant la conversation.

Cela se produit encore plus si vous et l’appelant utilisez des écouteurs sans fil. Ces cas sonneront parfois différemment, selon les circonstances. Jabra n’a pas expliqué à quel point sa technologie MultiSensor Voice est adaptative ou intelligente lorsqu’elle considère des variables au-delà du bruit de fond. L’appareil utilisé par l’autre personne aura-t-il une importance ? Cela peut-il ajouter de la clarté aux appels qui proviennent également d’autres sources, comme Zoom, Viber et WhatsApp ? Nous ne savons pas.

Je mettrai à jour cette histoire pour refléter cela lorsque Jabra répondra à ces questions. En attendant, la société fait une déclaration audacieuse en ce sens qu’elle se situe au-dessus des autres en termes de clarté des appels. Son pedigree dans les appareils auditifs et la technologie le place dans la bonne position pour au moins essayer quelque chose comme ça, mais nous devrons voir si les résultats parlent littéralement d’eux-mêmes.

