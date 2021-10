Explication de la scène de fin et de mi-crédits de «The Many Saints of Newark», possibilités de retombées de «The Sopranos» à venir

Aussi réconfortant qu’un copieux bol de pâtes fazool, The Many Saints of Newark est finalement arrivé dans les cinémas et sur HBO Max vendredi matin et l’attente en valait la peine. Le film, basé sur la saga criminelle révolutionnaire et émouvante du créateur David Chase et du réalisateur Alan Taylor, a déclenché toutes les chambres pour une préquelle explosive sur laquelle beaucoup se poseront sans aucun doute des questions. Si vous venez de finir de regarder le New Jersey des années 1960 de Tony Soprano creuser profondément dans l’histoire noueuse de la famille Soprano-Moltisanti, vous êtes au bon endroit.

Voici tout ce que vous devez savoir d’une ventilation de cette fin à s’il y a une scène de mi-crédits et les possibilités d’un spin-off! Cela va de soi, mais les spoilers sont en avance. Prêt? Bada bing, bada boom – nous plongeons.

La mort de Dickie

La fin du film n’est pas particulièrement compliquée. Pourtant, cela soulève des questions pour les fans dans la chronologie entre la mort de Richard “Dickie” Moltisanti (Alessandro Nivola) dans Les nombreux saints de Newark aux Sopranos. Alors que les fans savaient que Dickie était mort hors caméra avant le début de la série en 1999, la préquelle met les choses très différemment car nous apprenons maintenant que Junior Soprano (Corey Stoll) l’a fait tuer pour une rancune personnelle.

(Photo : José Perez/Bauer-Griffin/GC Images)

Les fans se souviendront dans Les Sopranos, Tony Soprano (James Gandolfini) a dit au fils de Dickie, Christopher Moltisanti (Michael Imperioli), que le lieutenant-détective à la retraite Barry Haydu a tué son père après qu’un homme nommé “Jilly Ruffalo” a ordonné le coup. Donnant le nom de Haydu à Christopher comme un moyen pour les deux de se lier et de le soulager dans la hiérarchie familiale, Christopher confronte l’ancien flic, qui nie avoir jamais entendu parler de Dickie et prétend que quelqu’un l’a “évidemment” piégé. Malgré les affirmations, Christopher tue Haydu.

Flashback sur la préquelle et nos sourcils sont officiellement levés. Dans The Many Saints of Newark, Junior glisse et tombe tout seul, agonisant sur les marches de l’église pendant que son équipe se rassemble et essaie de l’aider. Cependant, alors que Junior obtient l’aide dont il a besoin, il remarque que Dickie se moque de lui, et c’est ce moment qu’il n’oublie jamais. Dans une scène ultérieure, Junior est avec son Gomorrhe, ayant du mal à devenir intime, et commence à maudire Dickie bien que la chute soit de sa faute. C’est à ce moment que Junior lui lance un tube à l’insu du public.

Alors qu’il sort des plateaux de télévision de sa voiture devant sa maison, un homme s’approche de Dickie et lui tire une balle dans la tête. On ne sait pas qui est cet homme car son visage est assombri et nous ne connaissons pas son nom, laissant la question de l’implication de Haydu sans réponse et floue. Directement après la fusillade, on voit Junior clopinant vers un téléphone public qui sonne, où il entend alors deux mots mafieux très inquiétants : “C’est fait.”

précédentsuivant

Le petit serment d’Anthony

Tony Soprano était peut-être un chef de foule au cœur dur dans Les Sopranos, mais Anthony Soprano (Michael Gandolfini) dans Les nombreux saints de Newark a fait de son mieux pour bien faire avec son oncle, Dickie. Mais faire “bien” est subjectif compte tenu de la trajectoire de Tony de son adolescence à impitoyable, mafieux dans la série. Alors qu’Anthony et Dickie n’étaient pas en bons termes après que l’oncle Sal Moltisanti (Ray Liotta) ait conseillé à son neveu de rester à l’écart de l’adolescent après la mort “mystérieusement” de deux personnes très proches de Dickie, le taquinant que “peut-être certaines des choses que vous faites ne sont pas les préférés de Dieu.”

Dickie accepte le conseil et ignore le jeune Anthony, croyant que ce sera le meilleur pour lui. Après tout, Livia Soprano (Very Farmiga) lui faisait plus confiance qu’à son propre frère, Junior, pour mettre du bon sens dans Anthony. Blessé et bouleversé par son oncle qui le fantôme soudainement bien avant que le fantôme ne devienne même une chose, l’adolescent entre dans une crise de colère en jetant les haut-parleurs que Dickie lui avait offerts par la fenêtre de sa maison.

(Photo : Warner Bros. / New Line Cinema)

Flash Forward aux funérailles de Dickie et Anthony a le cœur brisé par sa mort, ne connaissant pas son vrai oncle, Junior était derrière le coup. Debout au-dessus du cercueil ouvert de Dickie alors qu’il était au salon funéraire alors que l’équipage regarde avec Junior tapotant doucement le dos de son neveu, Anthony observe les mains soigneusement posées de Dickie. Il lève ensuite doucement son petit doigt sans vie avec le sien, signifiant une promesse qu’il jure de ne pas rompre découlant d’une conversation antérieure que les deux ont eue quand Anthony était beaucoup plus jeune (William Ludwig). Conseillant au garçon de faire mieux après avoir été surpris en train de faire des manigances à l’école et de fumer des cigarettes, le jeune Anthony a promis à Dickie, après une conférence plutôt affectueuse, que cela ne se reproduirait plus.

Cependant, Anthony devient Tony dans Les Sopranos, il y a donc clairement quelque chose qui le pousse à ressembler un peu plus à Dickie qui était en passe de devenir le truand principal à Newark. Alors, qu’est-ce qui a bien pu se passer ?

précédentsuivant

Scène de mi-crédits

Oui, il y a une scène à mi-crédits et même si cela peut sembler mineur au début, cela pourrait très bien ouvrir la porte à une autre “Sopranos Story” – un sous-titre commercialisé aux côtés de The Many Saints of Newark laissant également entendre que le créateur, David Chase est assez peut-être pas encore fait. Sur la scène des crédits moyens, on peut voir Harold McBrayer (Leslie Odom Jr.) entrer dans le quartier autrefois dominé par les familles italo-américaines. Cette allumeuse reprend après que Harold soit devenu un dur à cuire en s’éloignant en tant que coureur de Dickie pour son opération de chiffres et commence à s’impliquer dans son entreprise. Cela aggrave encore les tensions déjà amplifiées par les émeutes raciales qui secouent la ville, mais c’est aussi un réveil bienvenu pour Harold qui voit des relations d’affaires se tisser.

(Photo : Warner Bros. / New Line Cinema)

Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre ensuite? Y aura-t-il un autre film ? Pourrions-nous voir Harold revenir, créant des ravages pour l’équipage après la mort de Dickie ?

précédentsuivant

Des retombées en préparation ?

Bien qu’il n’y ait pas encore de retombées officielles en préparation, il a été beaucoup question de peut-être plus de films des acteurs eux-mêmes, posant ce qui pourrait arriver s’il y avait plus de la saga mafieuse à raconter. S’adressant à PopCulture.com, le réalisateur Alan Taylor a éclairé la discussion, en particulier autour d’Harold qui, selon lui, mérite le plus une retombée, que ce soit à la télévision ou sur grand écran.

“En raison de la façon dont David écrit, il y a plusieurs fils d’histoire et l’un des plus importants, et l’un des plus difficiles à comprendre était l’histoire d’Harold, car il n’a pas autant de temps à l’écran que Dickie , mais son histoire doit tenir tête à Dickie”, a déclaré Taylor à PopCulture à propos du rôle de Leslie Odom Jr. en tant que premier gangster noir de l’univers des Sopranos. “Et Dieu merci, nous avons [him] jouer [Harold] parce qu’il apporte cette intelligence, cette gravité et ce charme pour qu’il y ait une personne pleinement formée que vous pouvez vraiment suivre.”

Réitérant son soutien à un autre film en dehors de The Many Saints of Newark, Taylor répond : “Ouais. Il devrait avoir son propre spin-off. C’est une excellente idée.” Tout en parlant à PopCulture du film également, Odom Jr. a admis qu’il “adorerait” s’attaquer à cela, tandis que Michael Gandolfini a déclaré que cela ajouterait un élément intéressant à leur dynamique après la conclusion du film.

“Quelqu’un m’a dit récemment : ‘Nous savons où va Tony, mais nous ne savons pas comment il y arrive.’ et peut-être Johnny [Boy Soprano, Tony’s dad] ne veut pas qu’il soit dans la foule et peut-être que Harold commence à l’aider, lui donnant ses premiers emplois. Je ne sais jamais”, a déclaré Michael, tandis que Nivola a plaisanté à quel point le jeune Anthony pourrait simplement “faire des chiffres pour Harold”.

The Many Saints of Newark est maintenant en salles et sera également disponible en streaming pendant 30 jours sur HBO Max. Pour en savoir plus sur le film et toutes vos nouvelles sur les Sopranos, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles.

précédent