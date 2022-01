Explication de l’absence de Deen Castronovo lors de la représentation du Nouvel An de Journey

PÉRIPLE le batteur Deen Castronovo n’a pas pu rejoindre ses camarades de groupe pour leur performance à de « Comme tu veux » et « N’arrête pas de croire » à Times Square à New York pour « Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest » après avoir été testé positif au COVID-19. Le remplacer était sa technologie de longue date Steve Toomey.

Demandé par un fan sur Instagram Pourquoi Deen n’a pas joué avec PÉRIPLE à l’événement d’hier soir, guitariste Neal Schon a répondu : « Covid ».

Castronovo semblait avoir hâte de jouer avec PÉRIPLE à New York. Jeudi (30 décembre), il a partagé une Instagram photo de lui derrière son kit et a ajouté la légende suivante : « J’espère que vous avez tous passé des vacances IMPRESSIONNANTES ! En route pour NYC ? pour jouer avec @journeymusicofficial pour @rockineve ! Qui sonnera en 2022 avec nous ?! »

Castronovo renvoyé à PÉRIPLE en juillet et a joué avec le groupe depuis, partageant initialement les tâches de batterie dans le groupe avec Narada Michael Walden. Walden, bassiste Randy Jackson et claviériste/choriste Jason Derlatka tous ont rejoint PÉRIPLE en 2020 suite à la séparation acrimonieuse du groupe avec le batteur Steve Smith et bassiste Ross Valory. Jackson – qui a déjà joué avec PÉRIPLE au milieu des années 1980 – a été contraint de manquer tous les concerts récents parce qu’il se remettrait d’une opération au dos.

Remplissage à la basse pour PÉRIPLE pour la récente résidence du groupe à Las Vegas au Theatre at Virgin Hotels a été Todd Jensen, un musicien chevronné qui a joué pour divers artistes, dont les groupes SUITE, LIGNE DURE et HARLOW, aussi bien que David Lee Roth, Ozzy Osbourne, Steve Perry, Alice Cooper et Paul Rodgers.

Avant la résidence, Jackson avait été remplacé à PÉRIPLEspectacles de 2021 par Marco Mendoza, qui avait joué plusieurs spectacles en 2019 avec Castronovo et PÉRIPLE guitariste Neal Schon sous le « Le voyage de Neal Schon dans le temps » bannière.

En mars 2021, Castronovo a révélé qu’il prenait des opiacés depuis plus d’un an en attendant de se faire opérer du dos pendant la pandémie de COVID-19.

Le musicien de 57 ans, sobre depuis près de cinq ans après avoir été licencié de PÉRIPLE, a partagé son épreuve dans un Instagram Publier. Il a écrit : « Les opiacés sont mauvais et les retraits sont des meurtres. »

Deen a été licencié de PÉRIPLE en 2015, après des années d’abus d’alcool et de drogues qui l’ont conduit à une peine de quatre ans de probation pour diverses accusations impliquant sa désormais épouse.



