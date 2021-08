Explication de l'”interdiction” des PC de jeu Dell : pourquoi certains PC Dell ne sont pas disponibles pour le moment

Dell est l’un des plus grands fabricants de PC au monde, avec une tonne d’offres variées. Cependant, pour les personnes vivant dans six États américains, certaines des offres de Dell ne seront plus disponibles. Les gouvernements locaux des États américains de Californie, du Colorado, d’Hawaï, de l’Oregon, du Vermont et de Washington ont des réglementations qui interdisent à Dell de vendre certains de ses ordinateurs de jeu haut de gamme.

Bien que cela puisse surprendre beaucoup de gens, cela a en fait été long à venir. Cette situation, grossie à tort sous le nom de « l’interdiction des PC de jeu », semble être davantage liée à l’ignorance de la réglementation par l’entreprise qu’à une imposition injuste de la part du gouvernement de l’État. Voyons pourquoi cette interdiction s’est produite et ce que cela peut signifier pour le marché des PC.

Pourquoi certains PC Dell sont-ils « interdits » ?

La nouvelle a éclaté la semaine dernière lorsqu’un nouvel avis a commencé à apparaître sur le site Web de Dell. Limité à quelques ordinateurs de bureau de jeu haut de gamme de la société des séries Alienware Aurora R10 et R12, le message se lit comme suit :

« Ce produit ne peut pas être expédié dans les États de Californie, du Colorado, d’Hawaï, de l’Oregon, du Vermont ou de Washington en raison des réglementations en matière de consommation d’énergie adoptées par ces États. Toutes les commandes passées à destination de ces États seront annulées. »

L’écrivain Marie Oakes a d’abord tweeté à propos de ce message. Suite à cela, The Register a réussi à obtenir une déclaration de Dell, dans laquelle la société a confirmé que les restrictions de vente étaient dues à la mise en œuvre de niveau 2 de la California Energy Commission (CEC) qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021.

Fondamentalement, ces PC de jeu ne correspondent pas aux chiffres d’efficacité énergétique requis par les réglementations établies par ces gouvernements d’État. En tant que tel, Dell ne les expédie plus dans ces États.

Est-ce une interdiction de jeu sur PC ?

Au premier regard sur les configurations de PC Dell qui affichent ce message, il n’y a pas de schéma discernable. Cependant, c’est loin d’être le cas. Le Title 20 Appliance Efficiency Regulations mis en œuvre par la Californie contient des formules détaillées pour chaque catégorie d’ordinateurs, ainsi que pour chaque composant répertorié sous « adders ». Le facteur clé ici est que ces chiffres de consommation sont limités aux modes d’utilisation non actifs. Il s’agit de la puissance consommée par un ordinateur lorsqu’il est inactif ou en mode veille, plutôt que lorsqu’il est actif.

Fondamentalement, un système informatique et ses composants doivent répondre aux exigences définies ici. Si la consommation totale d’énergie au ralenti dépasse ces limites, il ne peut pas être vendu dans l’état où ces réglementations s’appliquent. Cela a été le cas avec certains ordinateurs de jeu Dell.

Les nouvelles ont principalement appelé cela une “interdiction de jouer sur PC”, ce qui n’est pas le cas. Les réglementations ont commencé à se mettre en place en 2016 pour presque tous les appareils électroniques, la Californie menant la charge de la mise en œuvre. Bien qu’il y ait eu des révisions, et qu’il y en aura toujours de plus en plus de révisions plus strictes, il ne s’agit en aucun cas d’une interdiction générale des PC de jeu.

C’est à peine une interdiction du tout. Le règlement ne cible pas de manière sélective les PC de jeu (ou même uniquement les PC). De plus, les fabricants ont amplement le temps de se conformer à la réglementation.

Sans oublier qu’étant donné que bon nombre des systèmes entièrement spécifiés de Dell lui-même semblent répondre aux nouvelles réglementations en matière de consommation d’énergie. Ce n’est pas comme si un PC puissant deviendrait automatiquement indisponible dans ces états. Tout bien considéré, il est clair que le gouvernement ne cherche pas votre PC de jeu après tout.

Que signifient ces réglementations en matière de consommation d’énergie pour le marché des PC ?

Pour le consommateur moyen, la différence est susceptible d’être imperceptible. De nombreux PC respectent déjà ces réglementations, et cela ne s’est pas traduit par des rapports d’impact négatif sur l’utilisateur final. Malgré le problème général de la consommation d’énergie entourant les composants de PC de jeu utilisés pour l’extraction de crypto-monnaie, les réglementations ne sont pas vraiment sévères, et il est peu probable qu’elles le soient également à l’avenir.

Pour l’instant, la réglementation existe dans les États de Californie, du Colorado, d’Hawaï, de l’Oregon, du Vermont et de Washington. La Californie a été à l’avant-garde de l’adoption de ces réglementations et, compte tenu du potentiel d’économie d’énergie, il est probable que d’autres États-Unis suivront.

L’adoption pour les fabricants de PC ne devrait cependant pas être trop difficile. Pour l’instant, Dell semble être le seul à arrêter les expéditions de PC en invoquant la réglementation comme raison. Nous nous attendons à ce que les fabricants de PC mettent bientôt leurs offres à niveau, au moins pour les États concernés.

Ces réglementations n’affecteront pas non plus le processus de construction de votre propre PC pour le moment. Bien qu’il y ait des chances que ces réglementations s’étendent pour s’appliquer aux composants PC à l’avenir, il est peu probable qu’elles perturbent le marché. Les fabricants de composants devront se mettre aux normes, c’est tout.

Soyez donc assuré que votre achat de PC de jeu ne devrait pas être trop affecté de si tôt. Cependant, vous pourriez économiser quelques dollars sur votre facture d’électricité !

