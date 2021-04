Explication des détails du service d’abonnement au podcast Apple

Apple a plus ou moins inventé le podcasting. Maintenant, elle va enfin essayer de gagner de l’argent: la société prévoit de commencer à vendre des abonnements à des podcasts et de conserver une part de chaque transaction pour elle-même.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a brièvement mentionné son intention de déployer une fonctionnalité d’abonnement lors de l’événement principal de la société mardi, sans donner plus de détails. Mais une personne familière avec les plans d’Apple l’a expliqué à Recode:

À partir du mois prochain, Apple autorisera les éditeurs de podcasts à vendre des abonnements à des émissions individuelles ou à des groupes d’émissions et à fixer leurs propres tarifs, à partir de 49 cents par mois aux États-Unis. Apple n’exigera pas que les podcasteurs créent des émissions exclusives à Apple, mais il souhaite qu’ils fassent la distinction entre les contenus qu’ils distribuent déjà via Apple et ceux qui sont diffusés sur d’autres plates-formes: cela pourrait signifier des émissions sans publicité ou des émissions avec du contenu supplémentaire. ou de toutes nouvelles émissions qui n’existent que sur Apple. Apple conservera 30% des revenus d’abonnement générés par les créateurs au cours de leur première année sur la plate-forme. Après cela, la réduction d’Apple tombera à 15%. C’est le même système de tarification qu’Apple utilise déjà pour d’autres services d’abonnement, comme les diffuseurs TV.

L’annonce d’Apple intervient alors que les grandes entreprises technologiques manifestent un regain d’intérêt pour le podcasting et l’audio en général. Lundi, Facebook a annoncé son intention de créer sa propre version de Clubhouse, l’application de chat social, ainsi que de distribuer lui-même des podcasts. Spotify a investi 1 milliard de dollars dans des podcasts et des technologies. Twitter a déjà son propre clone Clubhouse et, étrangement, le PDG Jack Dorsey a déboursé 300 millions de dollars pour acheter le service de streaming musical Tidal for Square, la société de paiement qu’il dirige également.

Nous n’avons pas encore vu beaucoup de preuves que les consommateurs veulent payer pour le podcasting, bien qu’il y ait quelques exceptions – principalement via Patreon, la société qui permet aux fans de payer les créateurs pour des podcasts exclusifs ou tout autre contenu créatif qu’ils souhaitent vendre. Et même si Apple vend beaucoup de podcasts, il est peu probable qu’il ait un impact sur les résultats de l’entreprise: l’unité de services d’Apple, qui comprend des éléments comme les ventes de l’App Store et Apple Music, est déjà énorme et a généré 15,8 milliards de dollars au cours des trois derniers mois. de 2020.

C’est toujours un changement stratégique significatif pour Apple, qui a plus ou moins introduit les podcasts – le nom est un clin d’œil aux célèbres lecteurs de musique iPod d’Apple – au grand public en 2005, mais jusqu’à présent, n’a jamais essayé de gagner de l’argent avec eux.

La logique, comme me l’ont dit les dirigeants d’Apple pendant plusieurs années, était qu’ils ne pensaient pas que les podcasts pourraient être une activité significative pour l’entreprise et étaient heureux de laisser les créateurs de podcasts distribuer gratuitement leurs contenus sur les appareils et les logiciels d’Apple. Les podcasteurs peuvent toujours le faire, d’ailleurs: Apple ne demandera à personne de facturer quoi que ce soit pour les podcasts.

Dans un sens, c’est peut-être l’un des seuls moyens pour Apple de faire sensation dans le podcasting. Le podcasting, pour l’instant, est une activité financée par la publicité (bien qu’elle reste relativement petite: l’industrie n’a toujours pas craqué 1 milliard de dollars par an en ventes publicitaires aux États-Unis: Facebook, en revanche, a déclaré 84 milliards de dollars de ventes publicitaires en 2020) . Et bien qu’Apple ait essayé la publicité numérique il y a des années, elle a depuis adopté une position pro-confidentialité qui signifie à peu près qu’elle ne peut pas être dans le secteur de la publicité aujourd’hui – du moins en n’utilisant pas les tactiques centrées sur les données auxquelles les spécialistes du marketing s’attendent maintenant dans leur achats d’annonces numériques.

Nous aurons une meilleure idée de la façon dont le paysage du podcast va changer dans un proche avenir. Facebook a promis de fournir plus d’informations sur ses plans de podcast plus tard cette semaine. Et Spotify, qui a déjà annoncé son intention d’offrir des options d’abonnement, en parlera plus tard ce mois-ci, selon une personne familière avec les plans de l’entreprise.