Explication des difficultés et des types de temps de réapparition de la pêche à l’impact de Genshin

Vous pouvez maintenant attraper tous les types de poissons dans Genshin Impact, mais le temps de réapparition compliqué de miHoYo signifie que vous devrez être patient.

La mise à jour 2.1 est la meilleure version de l’épopée gratuite dans la mesure où elle est livrée avec de nouvelles îles Inazuma alors que nous nous préparons à dire au revoir à ce chapitre du jeu. Nous célébrerons également très bientôt le premier anniversaire du titre, et cela coïncidera essentiellement avec l’arrivée de l’élégante princesse aux yeux bleus, Kokomi.

Bien que nous ayons hâte de déclencher une attaque infernale d’attaques sur le thème de l’eau avec Kokomi, vous pouvez maintenant passer votre temps à cueillir des créatures marines de l’océan.

Quel est le temps de réapparition des poissons dans Genshin Impact ?

Il n’y a pas de temps de réapparition officiel pour les poissons dans Genshin Impact, mais vous pouvez attraper des créatures de jour comme de nuit.

Cela signifie que vous pouvez les attraper chaque jour entre 06h00 et 18h00, heure du serveur, et entre 18h00 et 06h00. Cependant, une fois que vous avez attrapé toutes les créatures marines disponibles au même endroit pour ces deux périodes, il est compliqué de savoir quand elles réapparaîtront.

Certains fans sur les forums Hoyolab disent que c’est simplement 24 heures, alors que beaucoup d’autres semblent dire que c’est 72 heures. Il existe également divers rapports sur le fait qu’il s’agisse de jours dans le jeu ou dans la vraie vie.

Le plus tôt semble être de 24 heures dans la vraie vie, mais sachez simplement que cela peut ne pas se produire avec tous les types disponibles.

Les types

Vous trouverez ci-dessous tous les types de poissons que vous pouvez attraper dans la mise à jour 2.1 de Genshin Impact :

Poisson-ange permanent Aizen Medaka Akai Maou Betta Poisson-globe amer Shirakodai brun Poisson cristal Dawncatcher Glaze Medaka Golden Koi Lunged Épinoche Medaka Moonfin Poisson-globe Purple Shirakodai Raimei Poisson-ange rouillé Koi Snowstrider Medaka à fleurs douces Shirakodai couleur thé Poisson épine de venin

Canne à pêche exclusive

Une canne à pêche exclusive à l’événement sera disponible du 10 au 21 septembre.

Le site Web de MiHoYo indique que vous aurez besoin d’un rang d’aventure de 30 ou plus, et qu’il comprendra un total de sept missions et une formation spéciale. Vous ne pourrez attraper que 50 espèces sous-marines par jour, et les récompenses incluront une canne unique nommée Moonstringer plus Hero’s Wit, Mora et Primogems.

