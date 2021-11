Explication des niveaux classés Halo Infinite : comment fonctionne l’arène classée

Dans Halo Infinite, l’arène classée est l’endroit où les purs et durs spartiates vont rivaliser avec d’autres qui recherchent la meilleure compétition du jeu. Comme beaucoup de jeux PvP, le mode classé de Halo Infinite est mieux réservé aux joueurs qui souhaitent mesurer leurs compétences et, espérons-le, les améliorer au fil du temps. Avec plusieurs niveaux de classement Halo Infinite à gravir, vous pourrez visualiser précisément comment vous vous situez par rapport à la scène compétitive Halo plus large. Voici tout ce que vous devez savoir sur les niveaux classés Halo Infinite.

Liste des niveaux classés Halo Infinite

Il y a 31 rangs au total à gravir dans l’arène classée Halo Infinite, ce qui peut sembler beaucoup si vous débutez dans le PvP compétitif, mais c’est un nombre comparable à celui d’autres jeux de cette nature. 343 veut donner des nuances aux niveaux classés de Halo, et une liste de niveaux de cette taille aide à séparer les novices des légendaires Spartiates. De bas en haut, voici la liste des niveaux classés Halo Infinite :

Bronze I – VISilver I -VIGold I – VIPlatinum I – VIDiamond I – VIonyx

Onyx est le seul niveau à ne pas avoir de sous-niveaux, ce qui signifie qu’il est réservé aux joueurs les plus qualifiés de toute la scène Halo Infinite. Mais ne vous inquiétez pas, vous n’affronterez généralement que des joueurs proches de votre niveau de compétence, alors ne vous attendez pas à rencontrer des joueurs Onyx à moins que vous ne puissiez réaliser quelque chose dans la gamme Diamond.

L’abandon de la rage est mal vu dans les jeux classés, vous devrez donc terminer le combat.

Comment améliorer le classement dans Halo Infinite

La réponse à cette question est vraiment double. Pour gagner n’importe quel rang, vous devez d’abord terminer 10 matchs dans l’arène classée. Le jeu utilise vos performances dans cette série initiale pour vous placer dans un niveau de départ, mais bien que vous ne soyez peut-être pas immédiatement bloqué en bronze, ne vous attendez pas à ce que même les meilleurs joueurs atterrissent si tôt dans Onyx. Le système aura probablement besoin de plus que cette petite poignée de correspondances pour vous placer parmi l’élite.

Afin d’améliorer votre classement initial, c’est assez simple : Get good. Vraiment, avec plus d’éliminations, plus de points marqués dans des jeux comme Capture The Flag et Stockpile, et surtout, plus de victoires, vous verrez votre classement s’améliorer au fil du temps. Une suggestion serait de jouer avec un groupe fiable dont vous avez confiance en vos compétences et qui correspondent à peu près aux vôtres. De cette façon, vous ne dépendrez pas de joueurs aléatoires susceptibles d’apporter un certain nombre de défauts de caractère au jeu, tels que l’arrêt de la rage, le meurtre d’équipe ou tout simplement la bêtise générale.

Avec un jeu cohérent et solide, votre travail acharné sera visualisé à travers des classements qui s’améliorent régulièrement. Les classements seront réinitialisés à la fin de chaque saison, et si Halo suit le chemin tracé par des jeux similaires avant lui, il peut y avoir des récompenses cosmétiques à gagner en fonction de la hauteur à laquelle vous montez dans les niveaux classés. Pour l’instant, nous n’avons que la date de fin de la première saison en mai 2022. Nous devrons attendre et voir si de telles récompenses sont révélées plus tard cette saison.

