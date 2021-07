Explication des problèmes juridiques passés de la famille ‘Alaskan Bush People’

Les stars d’Alaskan Bush People font face à la perte du patriarche Billy Brown depuis sa mort le 7 février des suites d’une crise d’épilepsie. Brown avait 68 ans et a laissé derrière lui ses sept enfants qu’il a partagés avec sa femme de plus de 40 ans, Ami. Son fils Bear a marqué la première fête des pères depuis sa mort sur Instagram, partageant un hommage sincère à son défunt père.

“Je voudrais souhaiter à tout le monde une bonne fête de papa”, a écrit Bear. “Aujourd’hui n’est pas une journée facile pour moi, c’est la première fois que mon père n’est pas avec moi ! Je sais qu’il nous regarde du ciel , j’aimerais juste qu’il soit toujours là, pour pouvoir le voir et lui dire à quel point je l’aime et j’aimerais pouvoir entendre sa voix et son rire ! Je suis moi-même papa maintenant, mais tout ce à quoi je pense aujourd’hui, c’est comment beaucoup Da me manque ! Tiens-toi bien avec ceux que tu aimes, on ne sait jamais quand c’est le moment de les voir ! Tu me manques Da, bonne fête à papa ! Je t’aime plus !” Alors que la famille de Brown se concentre définitivement sur les meilleures parties de sa vie depuis son décès, la star de la télé-réalité a certainement eu ses propres démons et des démêlés avec la loi au fil des ans.

Au début des problèmes avec la loi

Alors qu’il grandissait à Fort Worth au Texas, le père, la mère et la sœur de Brown sont tous morts dans un accident d’avion. Après leur mort, Brown a été émancipé et a perdu tout droit à l’argent qu’ils avaient laissé derrière eux. C’est en partie pour cette raison qu’il a eu des démêlés avec la justice. Alors que Brown est surtout connu pour vivre hors du réseau avec sa famille en Alaska, il a également été arrêté pour avoir volé un cheval en 1980. Sa femme Ami, alors adolescente, aurait été sa complice. Après avoir échoué à fuir vers la frontière mexicaine avec le cheval volé, Brown a été arrêté et a purgé un an de probation après avoir plaidé coupable.

Mentir au gouvernement

Brown et d’autres membres de sa famille ont eu des démêlés avec la loi en 2014 après qu’il a été révélé qu’ils avaient menti au gouvernement de 2011 à 2013, affirmant qu’ils vivaient en Alaska alors que ce n’était pas le cas. Brown, Ami et plusieurs de leurs enfants ont fait face à 60 chefs d’accusation de falsification non assermentée au premier degré et de vol au premier et au deuxième degré. La famille avait falsifié des dossiers afin de continuer à recevoir de l’argent du Permanent Fund Dividend de l’Alaska.

Temps en prison

Le dividende du fonds permanent est attribué aux résidents de l’Alaska à partir des revenus d’investissement des redevances minières. « Le paiement annuel permet aux Alaskiens de partager une partie des revenus miniers de l’État », lit-on sur le site Web Alaskan.gov. Après la découverte de leur escroquerie, Brown et son fils Bam ont pris la chute pour le reste de la famille, purgeant 30 jours de prison pour 40 heures de service communautaire par pièce en 2016. “En raison de la façon dont nous vivons nos vies et de la façon dont nous voyageant souvent de manière non conventionnelle, je ne gardais pas une bonne trace de nos mouvements », a déclaré Brown à People en 2017.

Rupture de contrat

Brown est peut-être mort, mais ses problèmes juridiques continuent. Un médecin nommé Robert Maughon a récemment poursuivi la succession et Brown’s Alaskan Wilderness Family Productions pour avoir prétendument rompu un contrat. Le Sun a rapporté qu’une plainte avait été déposée en avril par Maughon, qui affirmait que lui et Billy avaient signé un contrat en janvier 2009 lui garantissant 10 % des livres de Brown et d’autres publications. Maughon prétend qu’il a investi 20 000 $ de son propre argent mais n’a pas reçu un centime en retour.

