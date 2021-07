Explication des règles de la famille Duggar (et des briseurs de règles)

La famille Duggar est à la télévision presque sans interruption depuis que 19 Kids and Counting a fait ses débuts sur TLC en septembre 2008 sous le nom de 17 Kids and Counting. L’émission, et son suivi Counting On, ont suivi la famille à travers les naissances, les mariages, les tragédies et d’autres événements familiaux. Au fil du temps, les téléspectateurs ont appris les règles familiales strictes que Jim Bob Duggar et Michelle Duggar ont définies pour leurs enfants. Certains enfants ont enfreint les règles, mais pour la plupart, ils s’y sont tenus.

La diffusion télévisée de la famille a finalement pris fin fin juin lorsque TLC a annulé Counting On. L’annulation est intervenue au milieu d’un autre scandale centré sur le fils aîné de Jim Bob et Michelle, Josh Duggar, 33 ans. Fin avril, il a été arrêté pour possession et possession de pornographie juvénile. Il a plaidé non coupable des charges retenues contre lui et est maintenant en liberté sous caution, en attendant le début du procès.

Six ans plus tôt, TLC avait annulé 19 Kids and Counting après avoir appris que Josh avait agressé plusieurs filles, dont quatre de ses sœurs, alors qu’il était adolescent. Il a également été révélé que Josh utilisait un site qui organise des affaires pour les hommes mariés. Josh s’est excusé, a demandé un traitement de réadaptation confessionnel et reste marié à Anna Duggar, qui est enceinte de leur septième enfant. Faites défiler pour jeter un œil aux règles de script que les Duggars ont définies pour leurs enfants.

Cheveux longs

L’une des règles de style strictes pour les filles de Jim Bob et Michelle est qu’elles doivent garder les cheveux longs et non teints. Beaucoup de leurs filles ont changé leurs cheveux, suggérant que cette règle peut être enfreinte. Joy-Anna et Jessa ont été vues portant une frange, tandis que Joy-Anna a également teint ses cheveux d’une couleur plus foncée, note Monsters & Critics. Jinger Duggar a également été vue avec des cheveux blonds plus courts, tandis que Jill Duggar s’est refait une beauté.

Le contrôle des naissances ne peut pas être utilisé

(Photo : Kris Connor/.)

Les Duggars sont membres d’une église baptiste indépendante et ont été liés au controversé Institute in Basic Life Principles (IBLP). Les Duggar ne croient pas au contrôle des naissances, bien que Jim Bob et Michelle aient utilisé le contrôle des naissances au début de leur mariage. Ils ont cessé de l’utiliser après que Michelle a fait une fausse couche après la naissance de Josh. Jill et Derick Dillard, qui ont pris leurs distances avec le reste de la famille Duggar, ont admis avoir utilisé une contraception non hormonale. Les Dillard n’ont eu que deux enfants en sept ans de mariage.

Enseignement à domicile

(Photo : ./D Dipasupil)

Les Duggars ont été scolarisés à la maison, mais il n’est pas clair si les enfants prévoient de continuer cela pour eux-mêmes. Josh et Anna Duggar ont scolarisé leurs enfants à la maison, mais Jill Duggar a annoncé que son fils Israel fréquentait la maternelle dans une école publique. Jessa Duggar devra prendre la décision ensuite, car son fils Spurgeon aura bientôt 6 ans.

Pas d’alcool

La famille ne boit pas et ne fume pas. C’était une autre règle que Jill a enfreinte, car elle a été vue en train de boire un verre avec son mari Derick lors d’une soirée rendez-vous en septembre 2020. Jill a ensuite montré un sens de l’humour à propos du “scandale” que cela a provoqué lorsqu’elle a partagé une photo d’elle avec une tasse de café. “Oh, et comme il semble que vous soyez tous intéressés par mon choix de boissons récemment (lol message récent) … oui, c’était un café RÉGULIER (c’est-à-dire un café complet) moka au chocolat blanc avec du lait de coco”, a-t-elle écrit.

Doit être chaperonné pendant les dates

Il existe des règles de rencontres très strictes pour les enfants. Ils ne sont pas censés s’embrasser ou même s’embrasser pendant une longue période avant de se marier. Ils ne sont même pas censés aller à des rendez-vous sans chaperon. Josiah Duggar a semblé enfreindre cette règle en 2018 lorsqu’il est allé dans le Missouri avec sa désormais épouse Lauren. Joy-Anna Duggar a également admis avoir enfreint la règle du “câlin de trois secondes” en courtisant son mari Austin Forsyth, note Us Weekly.

Comptes communs sur les réseaux sociaux

À un moment donné, les enfants Duggar mariés étaient censés avoir des comptes sociaux communs qu’ils partageaient avec leurs conjoints. Au fil du temps cependant, cette règle semble être tombée du côté de la taille. Toutes les sœurs mariées ont désormais leur propre compte Instagram, tandis que leurs maris ont des comptes séparés. Jana Duggar, qui est la sœur aînée célibataire, est autorisée à avoir son propre compte Instagram.

Pas de médias laïques

Toutes les formes de médias, de la musique à la télévision en passant par les livres, doivent être approuvées par les Duggars. Il n’y a même pas eu de musique à leurs mariages. Jill semble avoir enfreint cette règle, car elle a déjà partagé une photo de son fils Samuel avec une pile de livres profanes.

Dans une lettre aux pères de 2015, Jim Bob a écrit : « Commencez à protéger votre famille en supprimant les livres, les magazines, la télévision ou Internet qui ont un contenu mondain ou sensuel. Remplacez-les par de bonnes choses comme de la musique saine, des biographies de grands chrétiens, de bons vieux- jeux et divertissements familiaux à la mode.”

Pas de piercing

Les piercings corporels sont également mal vus par les Duggars. C’est une autre règle que Jill a enfreinte, car elle a un piercing au nez. C’était controversé lorsqu’elle l’a dévoilé pour la première fois, mais cela ne provoque plus de tempête de feu. Jill n’a aucun problème à porter ses nez dans ses publications Instagram aujourd’hui.

