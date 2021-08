Explication du statut multijoueur crossplay et multiplateforme

in

Madden 22 est maintenant sorti et c’est très décevant pour les fans qui espéraient un multijoueur crossplay et multiplateforme.

Le jeu est disponible en accès anticipé, ce qui signifie que vous devez posséder l’édition MVP ou Dynasty. Mais, si vous n’avez pas envie de dépenser près de 100 £ ou plus, vous pouvez plutôt attendre le lancement de la version Standard le 20 août.

EA améliorera le jeu au fil du temps avec des mises à jour post-lancement, mais c’est une autre année au cours de laquelle vous ne pouvez pas jouer au football fantastique avec des amis sur d’autres systèmes.

Madden 22 | Récapitulatif de tous les accès

BridTV

4235

Madden 22 | Récapitulatif de tous les accès

845096

845096

centre

13872

Est-ce que Madden 22 est un jeu croisé?

Madden 22 n’est pas un jeu croisé.

Vous ne pouvez pas jouer avec des amis sur PlayStation, Xbox et PC, ce qui est extrêmement décevant. Cela n’a jamais fait partie de la série, mais les fans anticipaient son inclusion car de plus en plus de titres EA l’ont ajouté.

Battlefield 2042 prendra en charge le jeu croisé et Dirt 5 l’a ajouté après le lancement. F1 2021 ne prend pas non plus en charge la fonctionnalité, mais elle inclut au moins un gameplay cross-gen.

Madden 22 a-t-il un multijoueur multiplateforme ?

Il n’y a pas de multijoueur cross-plateforme ou cross-gen dans Madden 22.

Cela signifie que les joueurs PS4 ne peuvent pas entrer sur le terrain contre PS5, et c’est la même chose avec Xbox One contre les utilisateurs de la série X/S. Vous ne pouvez affronter que des personnes sur le même système que vous, ce qui est très restrictif, surtout sur la prochaine génération.

Bien que ce soit décevant, il est logique que la PS4 ne puisse pas rivaliser avec la PS5 car il existe des fonctionnalités exclusives au meilleur matériel.

Forfait intergénérationnel

Bien que la PS4 ne puisse pas jouer avec la PS5, vous pouvez obtenir le bundle cross-gen pour posséder les deux versions du jeu.

Un joueur PS5 ou Xbox Series X peut acheter l’édition MVP ou Dynasty, ce qui leur donnera à la fois la copie suivante et de dernière génération. Cela signifie que vous pourrez télécharger les deux versions et ainsi jouer à la copie PS4 lorsque vous voudrez vous attaquer à un ami qui n’a pas encore mis à niveau.

Dans d’autres nouvelles, Warzone: Meilleur chargement EM2 – pièces jointes, avantages et comment déverrouiller