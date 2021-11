Explication sur la base de la rémunération du PDG, plus de divulgations nécessaires pour l’approbation des actionnaires : IiAS

Les investisseurs ont tendance à voter dans l’espoir que les pratiques passées détermineront la future feuille de route pour la rémunération des dirigeants.

La rémunération des PDG a augmenté à un rythme plus rapide que les bénéfices, selon une étude de l’IiAS. Même au cours de l’exercice 21, bien que certains dirigeants de l’industrie aient volontairement accepté des réductions de salaire en raison de la pandémie, plusieurs autres ont augmenté leur salaire malgré des performances médiocres, une réduction des effectifs et une diminution des coûts du personnel.

Bien que peu de résolutions dans cette catégorie aient été rejetées au cours de l’exercice 21, plusieurs ont été repoussées par les investisseurs. IiAS a déclaré que cela indique que les résolutions de rémunération deviennent de plus en plus critiques pour les investisseurs et doivent être davantage ciblées.

La rémunération relève de la responsabilité des comités de nomination et de rémunération (NRC), mais ceux-ci – du moins pour les investisseurs – semblent détachés quant à la fixation de la rémunération du PDG, y compris les informations qui l’accompagnent dans les résolutions présentées aux actionnaires. Les résolutions d’actionnaires sont rédigées par des équipes de secrétariat dans le souci d’offrir le plus de flexibilité possible, ce qui conduit à plus d’opacité que de transparence pour les investisseurs. Les investisseurs ont tendance à voter dans l’espoir que les pratiques passées détermineront la future feuille de route pour la rémunération des dirigeants.

Étant donné que les investisseurs considèrent la rémunération des dirigeants comme un aspect important des structures de gouvernance d’une entreprise, les NRC doivent s’impliquer dans la rédaction des résolutions de rémunération et veiller à ce que l’intention soit claire. Il y a eu plus qu’assez de surprises avec des résolutions ouvertes.

Alors que la rémunération doit être liée aux performances de l’entreprise, les NRC doivent imposer un plafond raisonnable sur la rémunération globale. Par exemple, en 2019, le conseil d’administration de HEG a accepté de verser au promoteur et président exécutif de l’entreprise une rémunération de 1,2 milliard de roupies. Il s’agissait, et continue d’être, de la rémunération la plus élevée versée à un directeur exécutif (à l’exclusion des ESOP qui ont pu être largement payés) dans plus de 850 entreprises suivies par IiAS.

On pourrait soutenir que la rémunération versée était dans les conditions approuvées par les actionnaires, jusqu’à 2,5% des bénéfices sous forme de commission. En 2019, HEG avait profité de la captation du vide de marché créé par la baisse des exportations d’acier par la Chine et non par une modification de leurs paramètres de fonctionnement. Pour des facteurs totalement indépendants de leur volonté, les PDG méritent-ils des récompenses aussi disproportionnées ?

Plus récemment, pour Hero Motorcorp, la rémunération de Pawan Munjal estimée à près de Rs 950 millions pour l’exercice 22 a été approuvée par les actionnaires, les promoteurs votant en faveur de la rémunération alors même que 78% des votes des investisseurs institutionnels ont été exprimés contre.

Les NRC devraient tenir compte de ces commentaires et expliquer la justification de ce paiement dans le rapport annuel. Alors que les entreprises indiennes deviennent de plus en plus mondiales sur le plan opérationnel et financier, les NRC doivent comparer leurs pratiques aux attentes mondiales. Ils doivent se concentrer sur l’explication de la base de la rémunération du PDG et sur la divulgation de l’approbation des actionnaires.

