Expliqué : ce que l’e-RUPI lancé par PM Modi peut réserver aux MPME pour stimuler les transactions numériques

Au cours de l’exercice 21, plus de Rs 5,52 lakh crore en DBT ont été transférés sur 603 transactions crore.

Technologie pour les MPME : e-RUPI – un mécanisme de paiement unique sans numéraire et sans contact – lancé par le Premier ministre Narendra Modi pour renforcer le programme de transfert direct d’avantages (DBT) a le potentiel de stimuler les transactions numériques entre les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ainsi , selon les experts avec qui Financial Express s’est entretenu. e-RUPI, qui a été lancé pour permettre dans un premier temps le transfert d’argent « à la personne et à l’objectif » dans le cadre des régimes DBT du ministère de la Santé, aidera essentiellement le gouvernement ou une organisation à transférer le montant sur le téléphone portable du bénéficiaire ( y compris les téléphones multifonctions) via un code QR ou un SMS uniquement dans un but particulier, par exemple la vaccination des employés, au lieu de son compte bancaire. Les commerçants seraient en mesure d’accepter le code ou le SMS sans aucune intervention d’application ou de carte ou même des services bancaires en ligne via e-RUPI développé par la National Payments Corporation of India (NPCI).

Les cas d’utilisation de l’e-RUPI s’étendraient à d’autres programmes DBT à venir, comme l’a informé PM Modi lors de son lancement mardi. Cela peut également permettre aux MPME d’envoyer de l’argent aux bénéficiaires, y compris les employés et les non-employés, pour s’assurer qu’il est utilisé aux fins requises, par exemple, des cours de développement des compétences et des mesures de protection sociale.

« Les transactions sans espèces et sans contact aideront certainement les MPME. Il s’agit d’un moyen puissant d’accroître la pertinence électronique pour les MPME. En effectuant des paiements sans numéraire localement et nationalement, e-RUPI sera un symbole de progrès pour réduire les frictions de paiement. La tâche qui nous attend est de sensibiliser ce segment aux possibilités de cette approche très opportune, en particulier après Covid », a déclaré à Financial Express Online Shashank Tripathi, partenaire de PwC India.

L’initiative vise également à garantir que l’argent parvienne au bénéficiaire visé. Selon le gouvernement, il existe 314 régimes DBT de 54 ministères, selon les données du portail DBTBharat. Au cours de l’exercice 21, plus de Rs 5,52 lakh crore ont été transférés sur 603 transactions crore. Au cours de l’exercice 22, jusqu’à présent, 1,28 crore de roupies ont été transférés sur 155 transactions de crore.

« Comme e-RUPI n’exige pas que le bénéficiaire ait un compte bancaire, une caractéristique majeure par rapport aux autres formes de paiement numérique, il connaîtra un taux d’adoption plus élevé dans les zones rurales et éloignées qui sont actuellement une plaque tournante des petites entreprises. Le gouvernement dépend de la plate-forme e-RUPI pour mettre en place des programmes de protection sociale pour lesquels les MPME et les petites entreprises constituent une partie importante », a déclaré Shams Tabrej, fondateur et PDG Ezeepay à Financial Express Online.

e-RUPI a un potentiel important pour aider les petites entreprises à profiter directement d’une multitude de programmes gouvernementaux. «Par exemple, dans le cadre de l’initiative Make in India, une aide financière aux MPME dans la certification ZED (pratiques zéro défaut et effet zéro) est proposée et peut leur être transmise à l’aide de cette plate-forme. Les applications futures sont également énormes. Le bon numérique peut potentiellement être utilisé pour gérer le déficit de fonds de roulement des MPME, par exemple en leur permettant d’effectuer des paiements de TPS ou de fonds de prévoyance ou d’assurance publique des employés à l’aide d’e-RUPI et, par conséquent, de raccourcir considérablement le cycle de fonds de roulement », Gaurav Anand, PDG & Co-fondateur du marché des prêts B2B Namaste Credit a déclaré à Financial Express Online.

Outre l’accélération des paiements numériques, e-RUPI accélérera également les versements directs des avantages au dernier kilomètre et aidera à intégrer les personnes non bancarisées et sous-bancarisées dans le giron de l’inclusion financière. « C’est le vrai test du réseau qui s’est créé au dernier kilomètre car, chez PayNearby, nos commerçants pourront identifier l’utilisateur pour le bon bénéfice et le livrer de manière spécifique. Une livraison ciblée, transparente et sans fuite au point de terminaison est l’intention des décideurs politiques, et nous sommes heureux que PayNearby puisse permettre cet objectif. Il est conçu pour rendre les paiements numériques simples, rapides et efficaces, et peut être adopté par des millions de MPME, qui à leur tour, peuvent diriger une population timide vers une économie moins monétaire », Anand Kumar Bajaj, fondateur, MD & PDG, PayNearby a déclaré à Financial Express Online.

L’application PayNearby permet aux détaillants d’offrir des services financiers numériques tels que Aadhaar ATM, BharatQR, réservation de bus, Fastag, assurance, encaissement, recharge mobile et DTH, paiement de factures, etc., aux clients de leurs magasins. Sous e-RUPI, l’émetteur peut également suivre l’échange des bons. Actuellement, 11 banques, dont HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Bank of Baroda, SBI, Kotak Mahindra Bank, Indian Bank, etc., vivent sur la plate-forme.

