Expliqué: ce qu’il faudrait pour que le long, long chemin de la reprise pour les MPME du tourisme touchées par Covid se termine

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Alors même que le Premier ministre Narendra a souligné lundi, à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme, l’importance des infrastructures de santé intégrées pour améliorer le secteur du tourisme, les MPME de l’espace des voyages et du tourisme ont appelé à des mesures de soutien d’urgence avant la prochaine saison des voyages/vacances. Le tourisme a probablement été le secteur le plus touché en raison de Covid, avec des millions de pertes d’emplois.

Selon une étude menée par le Conseil national de la recherche économique appliquée (NCAER) en janvier 2021 sur les pertes économiques pour les ménages engagés dans le tourisme et les politiques de relance, 14,5 millions d’emplois touristiques devraient être perdus au cours du premier trimestre 2020 suivi de 5,2 millions d’emplois perdus au T2 et 1,8 million d’emplois perdus au T3. Les données ont été partagées par le ministre du Tourisme G Kishan Reddy au Lok Sabha en juillet de cette année.

Le secteur du tourisme dominé par les MPME a également connu une baisse de sa part dans le PIB indien de 120 points de base à 4,7% en 2020, contre 6,9% en 2019, grâce à l’impact de Covid, avait noté SBI Research dans un rapport en juin. cette année, citant des données du Conseil mondial du voyage et du tourisme.

Désormais, les MPME du secteur du tourisme dans tous les segments, y compris les hôtels, les voyagistes, les voyages d’affaires, les restaurants, les agents de voyages, les transporteurs touristiques, etc., craignent de manquer les prochaines vacances ou la saison des voyages de novembre à mars ou avril de l’année prochaine si le gouvernement ne lève pas immédiatement la suspension sur les vols internationaux de passagers. L’interdiction est actuellement jusqu’au 30 septembre 2021.

«Nous avons informé le gouvernement que si vous levez maintenant l’interdiction des touristes internationaux, la prochaine saison des vacances sera perdue. Les touristes commenceraient à planifier leur voyage en Inde si le gouvernement autorise les voyages. S’il n’y a pas de politique claire, ils feront des plans pour d’autres pays et cela continuerait d’avoir un impact sur le secteur du tourisme. Le gouvernement en a pris connaissance et travaille sur la manière de délivrer des visas touristiques », a déclaré à Financial Express Online Pradeep Shetty, directeur de Maharaja Foods & Restaurants et secrétaire adjoint de la Fédération des associations des hôtels et restaurants de l’Inde (FHRAI).

Alors que le taux de vaccination augmente et que le nombre de cas de Covid continue de baisser régulièrement, l’Inde envisage enfin de permettre aux touristes étrangers de voyager en Inde depuis que Covid a frappé l’année dernière. Selon une déclaration du gouvernement en juin de cette année, des visas gratuits seront délivrés aux cinq premiers touristes étrangers lakh ou jusqu’au 31 mars 2022, selon la première éventualité, avec une implication financière totale de Rs 100 crore. En termes de vaccination, selon les données du gouvernement en date de lundi, la couverture cumulée des vaccins Covid en Inde avait franchi 86 crores avec un taux de récupération de 97,78 %.

«La seule façon dont les affaires touristiques peuvent se produire, c’est lorsque le gouvernement autorise la reprise des vols commerciaux. Les visas de tourisme électronique n’ont pas encore été délivrés alors que le gouvernement a eu la gentillesse d’accorder un demi-million de visas gratuits aux touristes, mais ce serait bien de l’étendre davantage », Ashish Gupta, PDG consultant, Fédération des associations du tourisme et de l’hôtellerie indiens ( FOI) a déclaré à Financial Express Online. La fédération représente les associations d’hôtels et de restaurants, les voyagistes, les hôtels, les agences de voyages, etc. en Inde.

Ravi Gosain, basé à Delhi, qui dirige la société d’opérateur de voyages entrants Erco Travels et est également un investisseur providentiel, a cessé ses activités depuis l’année dernière en raison de l’interdiction des vols internationaux. La principale demande du gouvernement est d’autoriser les visas et d’engager des voyagistes comme lui pour planifier des itinéraires pour les touristes étrangers qui souhaitent se rendre en Inde, car la plupart des voyagistes s’adressent aux touristes étrangers. Erco servait 8 000 à 9 000 touristes par an avant Covid.

« C’est seulement le tourisme intérieur qui cherche à se redresser. Les hôtels peuvent obtenir des affaires à cause de cela, mais pas les voyagistes. Les voyagistes en profitent lorsque les gens réservent des forfaits d’au moins trois ou quatre jours, ce qui n’est pas le cas actuellement. Je suis complètement en faillite depuis l’année dernière. Plus de 90% de nos clients étaient des touristes étrangers mais après Covid, c’est zéro. Nous essayons de traverser cette crise avec toutes les économies que nous avons réalisées », a déclaré Gosain, qui est également vice-président de l’Association indienne des voyagistes (IATO), à Financial Express Online.

La situation a été similaire pour Amaresh Tiwari qui possède la société de gestion de destinations AT Seasons & Vacations Travel pour les voyages d’affaires ou les voyages MICE (Réunions, Incentives, Conférences et Expositions). Tiwari dirige également l’organisme national pour les voyages MICE – India Convention Promotion Bureau (ICPB) en tant que président. Il souhaite que le gouvernement autorise au moins les personnes originaires de pays qui laissent les Indiens à voyager dans leur région.

« Les voyages MICE génèrent toujours des revenus trois fois plus élevés que les voyages d’agrément dans le secteur du tourisme. De plus, les voyageurs MICE adhèrent davantage aux normes d’hygiène et sont plus disciplinés Covid car ce sont des voyageurs d’affaires. Étant donné que le tourisme est un sujet d’État en Inde, chaque État a actuellement ses propres politiques en matière de tourisme. Jusqu’à présent, nous survivons à crédit et il a été extrêmement difficile de survivre. J’estime qu’il y aurait une opportunité commerciale d’une valeur de 2 000 crores de roupies d’ici l’année prochaine ou 2023, mais peut-être qu’il n’y aura peut-être pas trop d’entreprises d’ici là », a déclaré Tiwari à Financial Express Online.

Actuellement, l’accord bilatéral sur la bulle aérienne entre l’Inde et 28 pays, visant à redémarrer les services de vols commerciaux, est en cours. En vertu de l’accord, les deux pays se perçoivent comme étant en sécurité et autorisent leurs passagers à faire des allers-retours sans restrictions de Covid. L’Inde a accueilli environ 11 millions de touristes étrangers en 2019, qui ont contribué à près de 30 milliards de dollars de recettes en devises.

«Aujourd’hui, nous avons un accord de service aérien avec 105 pays dans le monde, mais l’accord sur les bulles d’air ne fonctionne que pour 28 pays. Nous devons vivre avec cette pandémie. Ainsi, les personnes vaccinées devraient être autorisées à voyager comme les personnes atteintes de fièvre jaune sont autorisées à voyager en Afrique. Sinon, plus de gens mourront de famine économique que de Covid. Il ne peut y avoir de vision économique de 5 000 milliards de dollars si vous n’ouvrez pas le secteur de l’aviation », a déclaré à Financial Express Online Subhash Goyal, président du STIC Travel Group of Companies et président de la Confédération des professionnels du tourisme de l’Inde. Goyal est également l’ancien président du Conseil national du tourisme et de l’accueil d’Assocham.

Pour faire face à l’impact de Covid sur les MSMS et d’autres entreprises dans les secteurs de l’hôtellerie, du voyage et du tourisme, des loisirs et du sport, le gouvernement a étendu en mars de cette année la portée du programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) en introduisant l’ECLGS 3.0. Les entreprises dont l’encours total de crédit ne dépasse pas 500 crores de roupies et en souffrance, le cas échéant, depuis 60 jours ou moins, au 29 février 2020, étaient éligibles.

Le programme prévoyait l’extension du crédit jusqu’à 40 pour cent de l’encours total du crédit dans tous les établissements de crédit au 28 février, tandis que la durée des prêts était de six ans, y compris une période de moratoire de deux ans. Cependant, il n’existe actuellement aucune donnée sur le nombre de bénéficiaires du tourisme dans le cadre de ce régime.

Le gouvernement avait également introduit un ensemble de prêts de Rs 60 000 pour des secteurs autres que les soins de santé tels que le tourisme, etc. Cependant, le programme n’a pas encore été notifié. “Le programme n’a pas été notifié jusqu’à présent, bien qu’on nous ait dit que les détails opérationnels étaient en cours d’élaboration. Nous demandons au gouvernement d’encourager le tourisme intérieur sous la forme de réductions d’impôts, etc., pour encourager les gens à voyager. Les sites de villégiature représentent environ 50 % de l’occupation après la deuxième vague, mais les hôtels de la ville souffrent toujours car il n’y a pas d’international », a ajouté Shetty.

