Expliqué : Comment le cadre Account Aggregator de RBI peut aider les MPME à obtenir un prêt avec un partage de données sans tracas

Axis Bank, ICICI Bank, HDFC Bank et IndusInd Bank partagent déjà des données sur la base du consentement de l’utilisateur sur le réseau AA.

Crédit et financement pour les MPME : L’interopérabilité de l’interface de paiement unifiée (UPI), qui a révolutionné les paiements dans le pays, est venue changer la façon dont le partage de données individuelles ou commerciales s’effectue entre deux institutions dans les secteurs de la banque, du crédit, de l’assurance et des segments connexes offrant des services financiers. Le cadre Account Aggregator (AA), qui a été annoncé pour la première fois par la Reserve Bank of India (RBI) en 2016, sera désormais ouvert aux utilisateurs pour accéder aux services d’agrégation de comptes.

Le réseau AA a été lancé en partant du principe que les données des clients sont généralement fragmentées et existent en silos dans les bases de données des banques, des prêteurs, des compagnies d’assurance, des organismes gouvernementaux et d’autres entités. Afin de fournir un cadre institutionnel pour un partage de données transparent et sécurisé numériquement entre, par exemple, un emprunteur et une banque pour l’accès au crédit, le réseau AA a été créé au lieu de consacrer du temps à rassembler des informations telles que des copies numérisées de relevés bancaires, des documents estampillés de notaires , relevés bancaires, déclarations de TPS, flux de trésorerie, etc., puis les partager avec le prêteur.

Selon la RBI, les AA sont une nouvelle catégorie de sociétés financières non bancaires (NBFC) qui offrent des services d’agrégation de comptes – récupérant ou collectant des informations sur ses clients concernant leurs actifs financiers et les consolidant, organisant, présentant au client ou à tout autre personne selon les instructions du client – en échange d’une redevance.

Ici, les actifs financiers pourraient être des dépôts bancaires, y compris des dépôts à terme, des dépôts d’épargne, des dépôts récurrents, des dépôts courants, des dépôts auprès de NBFC, des SIP, des titres d’État, des actions, des obligations, des obligations, des ETF, des polices d’assurance, des soldes dans le cadre du système national de retraite (NPS ), etc. Avec les services AA, l’utilisateur n’est pas tenu de partager physiquement des copies papier de documents de diverses entités ou des informations de connexion confidentielles de ses documents ou de parcourir différents sites pour obtenir les informations requises par les prestataires de services financiers.

Cela a le potentiel de rationaliser l’accès au crédit pour les MPME. Par exemple, au lieu de la garantie physique habituellement requise pour un prêt aux MPME, cette souscription de crédit basée sur la garantie d’informations peut aider l’entreprise à accéder à un petit crédit formel. L’accélération du partage des données pour élargir la portée des services financiers pour de meilleurs produits et services peut aider les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à accéder au crédit d’une manière plus pratique et plus fiable, ce qui pourrait éventuellement aider à faire face à la crise du crédit rencontrée par les MPME actuellement.

« Jusqu’à présent, le partage d’informations a toujours été un processus papier fastidieux, souvent avec un consentement général. En partageant les données numériquement sous une forme lisible par machine, il aide les décisions de crédit à devenir plus rapides et plus fiables pour les prêts aux MPME. De plus, comme les données vont de la source à la destination via les AA, sans aucun traitement des données physiques par le consommateur, aucune certification sujette aux erreurs et processus de notarisation, cela rend également les données plus sécurisées et fiables, réduisant ainsi les cas de fraude », Utkarsh Sinha, Managing Directeur, Bexley Advisors a déclaré à Financial Express Online.

Le manque d’enregistrements organisés des états financiers pousse les MPME à obtenir du crédit par des canaux informels. Il est important de noter que sur 6,33 millions de MPME en Inde, seulement 10 % ont accès au crédit formel, selon un rapport de novembre 2019 de PwC et de la FICCI intitulé Wider Circle.

« Le système AA a le potentiel de révolutionner les prêts aux MPME en permettant un accès beaucoup plus rapide aux données financières des entreprises aux prêteurs et en réduisant le cycle de demande de prêt à quelques minutes. Avec AA permettant désormais de partager d’autres procurations de solvabilité telles que des factures numériques, des déclarations de revenus, etc. système de crédit formel. Cela ouvrira à son tour de multiples opportunités pour le service Book Now Pay Later (BNPL) basé sur les besoins, ce qui est indispensable pour les MPME indiennes », a déclaré Anubhav Jain, cofondateur et PDG de Rupifi – une plate-forme de prêt en ligne pour les PME – Financial Express en ligne.

L’accès au capital pour les MPME a été limité car les banques et les prêteurs ont estimé que les prêts aux MPME sont trop risqués alors que les tickets de prêt sont trop petits, par rapport aux prêts aux grandes entreprises, pour qu’il vaille la peine d’y consacrer du temps. Le coût du traitement des prêts et de la gestion d’un petit ticket devient très élevé pour les banques dans de tels cas.

«Avec le cadre proposé, l’accès aux données se démocratise, améliorant la capacité des souscripteurs à avoir accès à un ensemble de données plus riche et offrant aux MPME la possibilité d’emprunter auprès des prêteurs de leur choix, à des taux plus attractifs. Ce renversement de la structure du marché contribuera à un accès au crédit plus grand et plus viable pour les MPME », a déclaré à Financial Express Online Rohit Ramana, cofondateur et directeur financier de Mintoak, soutenu par la banque HDFC. La HDFC Bank aurait investi le mois dernier 10,27 crores de roupies dans Mintoak pour plus de 5% du capital.

Pour les systèmes de contrôle Conquerent basés sur Gurugram, qui fabriquent et fournissent des panneaux de commande électriques, des panneaux de commande, etc., le réseau AA pourrait aider à obtenir plus de crédit si leurs données pouvaient être rassemblées entre les institutions pour une meilleure souscription de crédit.

« Le problème fondamental pour les micro et petites industries est qu’elles ne sont pas en mesure de fournir des données systématiques aux banques. Le bilan n’est presque jamais complet pour de telles entreprises. Par exemple, ma banque dit que je peux obtenir plus de prêt s’il n’y a pas de problème dans mon bilan, mais mon crore de Rs 1,5 est coincé avec un entrepreneur au cours des deux dernières années. Cela a eu un impact sur mon bilan alors que le gouvernement dit que le paiement doit être effectué aux MPME dans les 45 jours suivant l’achat de biens », a déclaré DP Goel, directeur général de Conquerent Control Systems à Financial Express Online.

Le ministère des Finances avait informé la semaine dernière dans un communiqué que huit banques avaient été intégrées au réseau AA. Cela comprenait Axis Bank, ICICI Bank, HDFC Bank et IndusInd Bank qui partagent déjà des données sur la base du consentement des utilisateurs, tandis que State Bank of India, Kotak Mahindra Bank, IDFC First Bank et Federal Bank commenceront bientôt la même chose.

Actuellement, quatre applications sont enregistrées en tant que NBFC-AA dans le réseau – Finvu, OneMoney, CAMS Finserv et NESL avec des licences opérationnelles tandis que PhonePe, Yodlee et Perfios ont reçu l’approbation de principe de RBI pour être des AA.

« Les agrégateurs de comptes sont un ajout intéressant à l’infrastructure numérique de l’Inde, car ils permettront aux banques d’accéder aux flux de données autorisés et aux données vérifiées. Cela aidera les banques à réduire les coûts de transaction, ce qui nous permettra d’offrir des prêts d’un montant inférieur et des produits et services plus adaptés à nos clients. Cela nous aidera également à réduire les fraudes et à nous conformer aux futures lois sur la confidentialité », a déclaré à Financial Express Online Anjani Rathor, Chief Digital Officer, HDFC Bank.

Les données partagées par les AA avec les banques ou autres institutions financières avec le consentement de l’utilisateur sont cryptées et ne peuvent être décryptées que par le destinataire. De plus, la période pendant laquelle l’institution aurait accès aux données sera visible par l’utilisateur au moment de donner son consentement pour le partage des données.

« L’installation des AA présente de nombreux avantages. Étant donné que NBFC – AA agira comme un guichet unique pour la collecte et la transmission des données, les banques pourront consacrer plus de temps à la souscription et à leurs clients au lieu de collecter des informations. L’avantage le plus important peut également prendre la forme d’un accès à des données alternatives pour les banques utilisant le cadre. Au fur et à mesure que de plus en plus de prestataires de services de prêt (LSP) rejoignent l’architecture d’agrégation de comptes, ils peuvent potentiellement partager des données de transaction/flux de trésorerie, ce qui permettra aux banques de compléter les méthodologies de souscription traditionnelles avec des données basées sur les flux de trésorerie. Abhinav Sinha, cofondateur d’Eko, a déclaré à Financial Express Online.

Cela permettrait aux banques non seulement d’offrir des prêts d’un montant inférieur, mais aussi d’atteindre un ensemble plus large de clients pour des prêts qu’elles auraient pu refuser dans le passé. Eko propose une technologie bancaire mobile pour les paiements en ligne, les transferts d’argent et d’autres services de gestion de trésorerie.

