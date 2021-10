Piyush Goyal a également été informé que le Quality Council of India (QCI), actuellement chargé du projet ONDC, a mis en place une équipe d’experts pour l’exécution du projet.

Technologie pour les MPME : L’ambitieux projet de réseau ouvert pour le commerce numérique (ONDC) du gouvernement Modi, qui semble reproduire ce que l’UPI a fait des transactions bancaires au commerce maintenant et est en préparation depuis l’année dernière, sera exploité et géré par une entreprise privée à but non lucratif. Lors d’une réunion d’examen du projet ONDC avec le ministre du Commerce Piyush Goyal mardi, le secrétaire du DPIIT, Anurag Jain, et des membres du conseil consultatif de l’ONDC ont suggéré la création de l’entité privée qui dirigerait correctement le projet et « aiderait les PME dans leur transformation numérique en développer des outils prêts à l’emploi pour aider les applications logicielles existantes à s’adapter rapidement au réseau », selon un communiqué du ministère du Commerce. Aider les petites entreprises grâce à de tels outils est cependant l’un des rôles à remplir par l’entité.

« L’ONDC est essentiellement un protocole et de nombreuses entreprises technologiques qui soutiennent ou servent les MPME peuvent avoir besoin d’adopter ce protocole. Par exemple, de nombreux commerçants, détaillants ou petites entreprises peuvent utiliser un logiciel de facturation particulier d’une entreprise technologique. Maintenant, ce fournisseur de logiciel de facturation aurait besoin d’une aide ou d’outils pour accéder au protocole ONDC qui est un réseau ouvert et aligner son logiciel de facturation pour une utilisation sur le protocole ONDC. Tout cela sera fait par l’équipe de l’ONDC. En bref, cela aidera tout le monde à accéder au protocole afin qu’un commerce numérique plus intelligent puisse se produire », a déclaré une source au courant du projet ONDC à Financial Express Online sous couvert d’anonymat.

La façon dont cela pourrait fonctionner est, par exemple, qu’auparavant, un petit propriétaire de magasin utilisait un seul logiciel pour facturer les clients dans son magasin, mais avec l’ONDC, le même logiciel sera désormais capable d’afficher tout stock que le propriétaire du magasin a sur le plate-forme de commerce, a déclaré un fournisseur de logiciels ERP à Financial Express Online sur la base des informations publiques sur le projet ONDC et des rapports des médias. « Si quelqu’un prépare un cornichon chez lui et le fournit à différents détaillants qui ont des logiciels différents, comment le fournisseur montrera-t-il la quantité de stock dont il dispose pour exécuter les commandes en même temps à tous les détaillants ? Si tous ont le même protocole ONDC, les petits fabricants peuvent publier ce qu’ils ont à tous les détaillants qui peuvent immédiatement commander le produit. L’ONDC sera également très utile dans le modèle interentreprises », a-t-il déclaré.

Le DPIIT en juillet de cette année, annonçant le conseil consultatif, avait déclaré que l’ONDC devrait « numériser l’ensemble de la chaîne de valeur, normaliser les opérations, promouvoir l’inclusion des fournisseurs, générer des gains d’efficacité dans la logistique et améliorer la valeur pour les consommateurs », selon la déclaration du ministère. . Essentiellement, cela transformerait le commerce électronique de sa forme actuelle en une infrastructure numérique ouverte, qui est hautement évolutive pour que les vendeurs et les clients se connectent les uns aux autres, sans l’obstacle de faire l’effort de basculer entre deux ou plusieurs marchés pour un produit particulier. Le départ de l’approche centrée sur la plate-forme vers un framework open source est le pilier ici.

« C’est une décision bienvenue et nous attendons avec impatience le soutien qu’il apportera à divers petits détaillants, petits fabricants et fournisseurs », a déclaré à Financial Express Online Kumar Rajagopalan, PDG de la Retailers Association of India.

Rajagopalan était l’un des neuf membres du conseil consultatif qui comprend également RS Sharma, PDG, National Health Authority; Nandan Nilekani, président non exécutif, Infosys ; Praveen Khandelwal, secrétaire général, CAIT; Adil Zainulbhai, Président, QCI et Commission de renforcement des capacités ; Anjali Bansal, fondatrice et présidente, Avaana Capital ; Arvind Gupta, co-fondateur et directeur, Digital India Foundation ; Dilip Asbe, directeur général et chef de la direction, NPCI ; et Suresh Sethi, directeur général et PDG, NSDL.

Les commentaires demandés au DPIIT mardi soir pour cette histoire n’étaient pas immédiatement disponibles.

« Actuellement, il n’y a pas de date limite officielle pour établir l’entité à but non lucratif. Le fait est que tout le monde au sein du conseil consultatif met toutes ses forces au service du développement de l’ONDC comme ils l’ont fait, l’ont fait et ont aidé le gouvernement sur divers fronts technologiques. Si les petits détaillants et les MPME, les fournisseurs, etc., font de meilleures affaires, c’est également bon pour tous », a déclaré la source à Financial Express Online lors de la création de l’entité.

La nouvelle entité suggérée à Goyal sera globalement chargée de fournir « l’état d’esprit de démarrage » pour la mise en œuvre de l’ONDC et une « perspective missionnaire » pour la développer « en adoptant et en construisant une technologie habilitante et en encourageant la participation volontaire à grande échelle des acteurs de l’écosystème », le Commerce a dit le ministère. L’entité devrait également établir le code de conduite et les règles du réseau « sur les principes de protection des consommateurs, de commerce équitable et de conformité réglementaire » et fournir « des services fondamentaux pour la gestion du réseau comme l’infrastructure numérique du réseau, le registre commun, la certification des participants et organismes de certification, règlement des griefs, etc. En outre, l’entité développera et exploitera également des applications de référence pour les acheteurs, les vendeurs et la passerelle pour l’activation du marché et l’amorçage du réseau avec des entités partenaires, a déclaré le ministère.

Cependant, il serait essentiel de voir si la normalisation des produits et des informations serait nécessaire et, dans l’affirmative, comment elle serait effectuée. « Il s’agit essentiellement de standardiser les transactions d’information. Par exemple, en termes d’intégration d’un produit, un même produit peut être intégré et affiché différemment sur différentes plateformes. Disons que les normes et les standards d’une plate-forme de commerce électronique pour afficher un téléphone sont différents de ceux des autres marchés », a déclaré à Financial Express Online Devangshu Dutta, PDG de la société de conseil en commerce de détail Third Eyesight.

La question est donc de savoir si une norme commune de téléchargement et d’affichage des produits sera établie par cette entité ? Ou la nouvelle entité parlera-t-elle réellement des données à fournir en termes de description du produit et du type de garantie et de qualité de service qui seront maintenus, etc. S’il pouvait y avoir une norme commune pour le commerce électronique à travers cette nouvelle entité en Inde, cela pourrait agir comme un accélérateur, a ajouté Dutta.

Goyal a également été informé que le Quality Council of India (QCI), actuellement chargé du projet ONDC, avait mis en place une équipe d’experts pour l’exécution du projet. De plus, « un certain nombre de petites et moyennes entreprises ont été intégrées en tant que volontaires pour compléter l’équipe de l’ONDC. Une passerelle ONDC a également été mise en place. Le ministère a déclaré que le DPIIT a approuvé un budget d’environ Rs 10 crores pour les travaux initiaux sur le projet ONDC.

