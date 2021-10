Expliqué : Comment les MPME dans la fabrication de produits électriques et électroniques sont-elles affectées en raison des prix élevés des produits de base

Le segment des équipements de transmission et de distribution comprend 85 % du secteur des équipements électriques en Inde. (Déposer)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les prix élevés des matières premières dans le monde au cours des 12 derniers mois ont tenu les entreprises et les gouvernements sur leurs gardes alors que le monde se remet de l’impact de Covid. La hausse des prix de diverses matières premières, impliquées dans la fabrication de presque tous les produits industriels, y compris l’acier, le cuivre, le zinc, l’aluminium, le nickel, le plomb, le ciment, etc. et moyennes entreprises (MPME) dans le secteur de la fabrication électrique et électronique en Inde, entre autres.

Les MPME sont dispersées dans différents segments du secteur de la fabrication et de la fourniture de biens. Le marché des équipements électriques en Inde comprend des équipements de production tels que des chaudières, des turbines et des générateurs ; transmission et distribution (T&D) et équipements connexes tels que transformateurs, câbles, lignes de transmission, appareillage de commutation, condensateurs, compteurs d’énergie, isolateurs, etc. Selon les experts, l’impact de la hausse des prix a eu des conséquences néfastes sur les opérations des petites entreprises confrontées à une grave pénurie de liquidités.

« L’impact prix est très élevé au niveau des plastiques ou des métaux ou encore des composants électroniques par rapport à l’avant-Covid. Et malheureusement, les MPME ne sont pas en mesure de répercuter ce coût sur leurs clients. L’acier et l’aluminium, le cuivre, etc., ont presque doublé. Il en va de même pour les plastiques. Le polyamide et le polycarbonate ont également doublé. L’autre défi a été dans la logistique, en particulier pour les exportations en ce qui concerne la charge des conteneurs et le coût du conteneur. Par exemple, si vous exportiez plus tôt vers le Moyen-Orient, c’était pratiquement gratuit, mais aujourd’hui, vous obteniez rarement le conteneur et si vous l’obteniez, ce serait à un coût très élevé », Vipul Ray, directeur général, Elmex Controls a déclaré à Financial Express Online.

Elmex Controls fabrique des borniers électriques et est également spécialisé dans la technologie des terminaisons de fils électriques. Ray est actuellement président de l’Association indienne des fabricants d’électricité et d’électronique (IEEMA) qui compte environ 1 000 membres. Le segment des équipements de T&D comprend 85 pour cent du secteur des équipements électriques en Inde, tandis que les équipements de production représentent les 15 pour cent restants. Selon les estimations de l’industrie, la production de l’industrie pour l’exercice 21 a été estimée à 22,6 milliards de dollars avec des exportations d’une valeur de 7,9 milliards de dollars et des importations d’une valeur de 8,6 milliards de dollars.

Outre l’impact sur la production, le défi pour les MPME a également été du côté de la chaîne d’approvisionnement, tandis que beaucoup ont réduit leurs opérations. « Dans notre entreprise, nous avons réduit nos opérations de moitié par rapport à ce que nous étions il y a un an et demi. L’impact clé sur les MPME a été que leur besoin en fonds de roulement a augmenté avec l’augmentation des prix des matières premières. Ensuite, il y a les défis liés au transport, à la disponibilité des matériaux et à la chaîne d’approvisionnement. Les taux de fret ont également augmenté de 2 à 8 fois. En fin de compte, de nombreuses MPME ont réduit leurs opérations », a déclaré Harish Agarwal, PDG de Supreme & Co., basé à Kolkata, à Financial Express Online. L’entreprise fabrique et exporte des raccords et accessoires de lignes aériennes pour la transmission, la distribution et les sous-stations d’électricité.

Les prix par kilogramme, par exemple, pour les principaux produits tels que les bobines laminées à chaud ont environ doublé depuis juillet de l’année dernière, passant de Rs 35-36 à Rs 70, tandis que le zinc est passé de Rs 120 à Rs 280, l’aluminium de Rs 125 à Rs 260. Le cuivre à partir de Rs 400 et jusqu’à Rs 700 en dehors des prix des intrants divers, a déclaré Agarwal.

Ensuite, il y a la pénurie continue de puces semi-conductrices, qui alimentent presque tous les appareils électriques, y compris les smartphones, les ordinateurs de bureau, les voitures, les réfrigérateurs, les machines à laver, les appareils médicaux, etc. Les perturbations causées par Covid dans la fabrication de nouvelles puces ont entraîné un manque à gagner et, par conséquent, les fabricants ont été incapables de répondre à la demande croissante pendant des mois dans le monde post-Covid. Au cours de la saison des fêtes en cours, les experts ont souligné l’impact sur les entreprises fabriquant différents produits électroniques, des voitures aux tablettes, en raison du manque de puces suffisantes.

« La majeure partie de la fabrication de semi-conducteurs se fait en Chine. Il est important d’inciter les industriels à implanter des unités en Inde afin que l’aval puisse s’ouvrir. Nous attendons vraiment du gouvernement qu’il adopte des programmes spéciaux pour attirer les investissements dans le segment. Mais je pense que tout cela est déjà en discussion au plus haut niveau du gouvernement, et les MPME sont prêtes à saisir cette opportunité. Mais il doit y avoir un certain fabricant d’ancres qui doit démarrer en Inde », a déclaré à Financial Express Online Charu Mathur, directeur général de l’Association indienne des fabricants d’électricité et d’électronique.

Néanmoins, en février de cette année, le gouvernement avait approuvé le programme d’incitation à la production (PLI) pour les produits de matériel informatique tels que les ordinateurs portables, les tablettes, les ordinateurs personnels tout-en-un et les serveurs d’une valeur de Rs 7 350 crore sur quatre ans pour la fabrication de ces produits. en Inde. Selon une déclaration du ministère de l’Électronique et de l’informatique en février, la production d’une valeur de Rs 3,26 crore lakh et les exportations d’une valeur de Rs 2,45 lakh crore sont estimées dans quatre ans. En outre, il est prévu que le programme apportera des investissements supplémentaires de Rs 2 700 crore, générera des revenus directs et indirects d’environ Rs 15 760 crore et créera 1,80 lakh d’emplois.

Cela prenait de l’importance alors que le gouvernement envisageait que le secteur indien de la fabrication de produits électroniques atteigne environ 300 milliards de dollars d’ici 2024-25, avait rapporté PTI citant le ministre d’État à l’électronique et à l’informatique Rajeev Chandrasekhar vendredi dernier lors d’un événement organisé par le Forum des affaires publiques de Inde (PAFI). Le ministre a déclaré que la production électronique avait atteint Rs 5,5 lakh crore en cinq ans, contre environ Rs 1,8 crore lakh plus tôt dans le pays. L’électronique est le deuxième produit le plus échangé après les hydrocarbures et le pétrole, a déclaré le ministre. De plus, plus tôt la semaine dernière, le ministre avait déclaré que le gouvernement allait bientôt déployer un plan quinquennal pour faire de l’Inde « un acteur important dans l’espace technologique ».

Alors que le gouvernement cherche à exploiter l’opportunité dans l’espace technologique global, la volatilité des prix des matières premières peut créer un défi pour les pays à venir dans l’adoption des bonnes politiques, selon les dernières Perspectives des marchés des matières premières de la Banque mondiale publiées la semaine dernière. « Le fort rebond des prix des matières premières s’avère plus prononcé que prévu. La volatilité récente des prix pourrait compliquer les choix politiques alors que les pays se remettent de la récession mondiale de l’année dernière », a déclaré Ayhan Kose, économiste en chef et directeur du Groupe des perspectives de la Banque mondiale dans un communiqué la semaine dernière.

Par exemple, les prix du pétrole brut (une moyenne du Brent, du West Texas Intermediate et des références mondiales de Dubaï) devraient s’élever en moyenne à 70 $ en 2021 et à 74 $ le baril en 2022, alors que la demande de pétrole se renforce et atteint les niveaux d’avant la pandémie. D’autre part, à mesure que la croissance mondiale ralentit et que les perturbations de l’approvisionnement sont résolues, les prix des métaux devraient chuter de 5 % en 2022, après avoir augmenté d’environ 48 % en 2021, selon le rapport de la Banque mondiale.

