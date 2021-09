Expliqué : Comment les MPME exportatrices sont affectées en raison de la pénurie mondiale de conteneurs maritimes

Les MPME et autres exportateurs ont été confrontés à des problèmes de liquidité car les paiements pour les marchandises exportées sont retardés.

Commerce, importation et exportation pour les MPME : La pénurie internationale de conteneurs maritimes a également un impact sur les micro, petits et moyens exportateurs, les taux de fret ayant grimpé de plus de 350 à 400 % au cours de la dernière année pour des emplacements clés, notamment les États-Unis, l’Europe, l’Amérique latine et l’Afrique. Selon les experts, une combinaison de facteurs résultant de la pandémie a entraîné une pénurie de conteneurs disponibles pour les exportateurs, y compris les MPME. Au milieu de Covid, le volume des navires de transport en service a également probablement été réduit, ce qui a entraîné une diminution du nombre de conteneurs disponibles, tandis qu’un plus grand nombre de conteneurs est resté dans les dépôts intérieurs et bloqué dans des ports comme aux États-Unis et en Chine.

Cela a eu un impact sur le délai d’exécution des conteneurs, ce qui a finalement entraîné des retards dans les expéditions. La reprise post-Covid du commerce mondial dans un contexte de pénurie de conteneurs et de retards dans les expéditions a déclenché une augmentation des taux de fret. Par conséquent, les MPME et autres exportateurs ont été confrontés à des problèmes de liquidité car les paiements pour les marchandises exportées sont retardés.

«Cela émane des perturbations causées par la pandémie et les retombées se poursuivent. Les tarifs de fret ont augmenté de 350 à 400 % en moyenne pour les expéditions vers l’Europe, les États-Unis, l’Amérique latine et l’Afrique en septembre par rapport à l’année précédente. Il y a environ 340 navires qui attendent toujours au port américain et cela montre qu’il y a de la congestion dans divers ports. Donc, une partie du problème est que les grands navires ne fonctionnent pas à pleine capacité », a déclaré Ajay Sahai, directeur général et PDG de la Fédération des organisations indiennes d’exportation (FIEO) à Financial Express Online. De plus, aucune commande n’a été passée pour de nouveaux conteneurs pendant la pandémie et entre-temps, de nombreux conteneurs ont également été abandonnés car ils étaient devenus obsolètes et vieux, a ajouté Sahai.

AV Vijayakumar, président de la Fédération des associations de transitaires en Inde (FFFAI) a rappelé que l’une des principales raisons de la pénurie est la congestion dans les ports américains et chinois alors qu’il y a également une pénurie d’espace d’expédition parce que les exportations ont augmenté. au niveau mondial. « Les MPME ont été très durement touchées à cause de l’augmentation des taux de fret. Par exemple, de Chennai aux États-Unis, le prix actuel est de 12 000 à 13 000 $, contre environ 3 000 $ auparavant. De même, pour les ports européens, il est désormais de 3 500 à 4 000 dollars contre 750 à 800 dollars auparavant. Même si vous avez le conteneur mais que vous n’avez pas l’espace, comment transporteriez-vous. C’est aussi parce qu’il y a une pénurie de navires disponibles. Ainsi, lorsque les expéditions sont retardées, le paiement est automatiquement retardé », a déclaré Vijayakumar à Financial Express Online.

HKL Magu, qui dirige la maison d’exportation Jyoti Apparels et expédie des vêtements tricotés et confectionnés à des entreprises aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, a déclaré qu’il payait 5 à 6 fois plus pour les prix des conteneurs en raison de la pénurie de conteneurs. Le prix payé est passé à 10 000 $ pour l’exportation aux États-Unis. « Si nous payions 2 000 $ plus tôt, nous payons maintenant 10 000 $ pour l’expédition aux États-Unis. Nous sommes prêts avec les marchandises mais il n’y a pas d’espace et cela affecte naturellement le fonds de roulement alors que je considère que c’est un impact temporaire. Avec le décaissement des incitations à l’exportation, qui n’ont pas encore commencé, cela pourrait atténuer le problème du fonds de roulement », a déclaré Magu à Financial Express Online.

Le gouvernement avait annoncé la semaine dernière qu’il libérerait Rs 56 027 crore au cours de l’exercice en cours contre les incitations à l’exportation en attente en raison de plus de 45 000 exportateurs, dont environ 98% étaient de petits exportateurs de la catégorie MPME. Les incitations dues aux exportateurs appartenaient à différents programmes de promotion des exportations tels que MEIS, SEIS, RoSL, RoSCTL, d’autres programmes basés sur des certificats relatifs à des politiques antérieures et le soutien aux remises pour les programmes RoDTEP et RoSCTL pour les exportations effectuées au cours du 4e trimestre de l’exercice 21.

Il est important de noter que le délai d’obtention d’un conteneur passe à trois à quatre semaines par rapport aux deux ou trois jours précédents. En ce qui concerne le manque d’espace sur le navire, les conteneurs sont navigués en plus d’un voyage, peut-être étalé sur un ou deux mois et comme les conteneurs ne sont pas expédiés en une seule fois, le cycle économique des exportateurs est allongé, a déclaré Sahai.

Le Bureau central des douanes indirectes (CBIC), a noté Sahai, a maintenant demandé aux douanes de dédouaner environ 20 000 conteneurs bloqués dans divers ports en Inde afin d’être à la disposition des exportateurs dès que possible. En outre, les exportateurs demandent également à réglementer l’exportation de conteneurs vides. Sahai a déclaré qu’il pourrait s’agir des lignes du port de Calcutta qui a limité l’exportation de conteneurs vides à 100. En outre, un programme de soutien au fret fait partie des suggestions faites par la FIEO au gouvernement jusqu’en mars de l’année prochaine pour soutenir les exportateurs qui ont été subir des pertes.

