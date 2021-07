Expliqué : La loi de 2019 sur la réorganisation du Jammu-et-Cachemire et pourquoi elle est devenue une pomme de discorde dans le processus de délimitation

in

Alors que presque toutes les parties ont rencontré la commission de délimitation, le PDP de Mehbooba Mufti était resté à l’écart de la réunion.

La loi de 2019 sur la réorganisation du Jammu-et-Cachemire est devenue un point de discussion dans le processus de délimitation au milieu de la tentative du gouvernement de Narendra Modi de redémarrer le processus politique au Jammu-et-Cachemire et de ramener la vallée vers la normalité. Les partis politiques basés à J&K ont exhorté le gouvernement à rétablir le statut d’avant août 2019.

Notamment, le projet de loi qui a été adopté le 5 août 2019 avait divisé l’État du Jammu-et-Cachemire en deux parties – les territoires de l’Union du Jammu-et-Cachemire et du Ladakh. La loi a également supprimé l’article 370, révoquant le statut spécial attribué au Jammu-et-Cachemire. Avant de vous expliquer pourquoi la loi sur la réorganisation du Jammu-et-Cachemire 2019 s’avère être une pomme de discorde dans le processus de délimitation, sachez les faits clés à ce sujet :

* Conformément à la loi, le Jammu-et-Cachemire ainsi que le Ladakh sont désormais des territoires de l’Union. Le Jammu-et-Cachemire aura une assemblée législative.

* Le territoire de l’Union du Ladakh comprend Leh et Kargil.

* L’UT du Jammu-et-Cachemire s’est vu attribuer cinq sièges au Lok Sabha et un au Ladakh.

* Auparavant, l’État du Jammu-et-Cachemire comptait 87 circonscriptions dont celle de la région du Ladakh. Vingt-quatre sièges de l’Assemblée restent vacants car ils relèvent du Cachemire occupé par le Pakistan (PoK). Désormais, le nombre de sièges d’assemblée après l’exercice de délimitation pourrait passer à 114.

* Le LG aura le pouvoir de dissoudre l’Assemblée législative du Jammu-et-Cachemire. La délimitation des circonscriptions sera déterminée par la Commission électorale.

* Alors que l’assemblée aura le pouvoir de promulguer des lois, en cas d’incohérence entre les lois adoptées par le Parlement et les lois adoptées par l’Assemblée législative, la loi antérieure prévaudra et la loi adoptée par l’Assemblée législative sera nulle.

* Le LG aura le pouvoir de promulguer des ordonnances qui auront la même force et le même effet qu’un acte de l’Assemblée législative.

La commission de délimitation, qui a récemment visité l’UT pendant quatre jours et a tenu des réunions avec plusieurs parties prenantes, a le temps jusqu’au 6 mars de l’année prochaine pour redessiner les limites et se tailler de nouvelles circonscriptions.

Alors que presque toutes les parties ont rencontré la commission de délimitation, le PDP de Mehbooba Mufti était resté à l’écart de la réunion. Le secrétaire général du PDP, Ghulam Nabi Lone Hanjura, a affirmé que le résultat de l’exercice de la commission est largement considéré comme étant planifié à l’avance et qu’il pourrait nuire davantage aux intérêts de la population. Il a également qualifié la décision d’août 2019 d’illégale et d’inconstitutionnelle.

La commission de délimitation comprend le commissaire électoral en chef Sushil Chandra, l’ancien juge de la Cour suprême Ranjana Prakash Desai et le commissaire électoral J&K. La commission a déclaré que de nombreux districts et circonscriptions se chevauchent et que l’exercice de délimitation est obligatoire pour arranger les choses.

Cependant, la classe politique du Jammu-et-Cachemire craint que le processus ne soit une nouvelle tentative du Centre de priver le peuple du Cachemire de son pouvoir, une allégation qui a été réfutée à maintes reprises par le Centre.

En outre, les partis politiques régionaux souhaitent le rétablissement de l’article 370 et du statut spécial du Jammu-et-Cachemire. Alors que le gouvernement Modi est prêt à restaurer le plein état, il a exclu la restauration de l’article 370. En outre, l’attribution de plus de pouvoirs à la GL et la primauté de la loi adoptée par le Parlement seraient allées à l’encontre de la volonté des dirigeants régionaux. Désormais, la Constitution indienne s’appliquera aux UT du J&K et du Ladakh, tandis que la constitution distincte de l’ancien État du Jammu-et-Cachemire a été rendue infructueuse le 5 août 2019. Cela a également irrité les dirigeants régionaux.

Surtout, la loi sur la réorganisation du Jammu-et-Cachemire prévoit une nouvelle législature dans l’UT avec 90 sièges, plus 24 réservés aux circonscriptions du PoK. Cette disposition implique la suppression de sept circonscriptions supplémentaires par rapport à la législature précédente, un exercice que le processus de délimitation est censé réaliser. La pomme de discorde ici est que la plupart des partis basés au Cachemire pensent que toutes ces nouvelles circonscriptions pourraient aller dans la province de Jammu, où le BJP a traditionnellement pris le dessus.

Lors des dernières élections à l’Assemblée, le BJP avait remporté 25 sièges au Jammu-et-Cachemire, tous dans la région de Jammu. Dans la Chambre sortante, le Jammu avait 37 sièges et le Cachemire 46 autres que les quatre sièges du Ladakh qui s’est vu accorder le statut de territoire distinct de l’Union à la suite de l’abrogation de l’article 370 et de l’adoption ultérieure de la loi sur la réorganisation du Jammu-et-Cachemire.

