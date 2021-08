Expliqué: la «pubalgie» et le plan de traitement de Toni Kroos

Le milieu de terrain central Toni Kroos a été diagnostiqué par le personnel médical avec une “pubalgie” – très probablement une pubalgie athlétique, familièrement connue sous le nom de “hernie sportive” – ​​le joueur sonnant qu’il s’agit d’une blessure à laquelle il a été confronté au cours des derniers mois mais ne s’est pas amélioré au fil du temps – probablement pas aidé par son passage à l’Euro et la pré-saison raccourcie qui a suivi.

En conséquence, le maestro allemand prendra un congé avec des informations selon lesquelles il manquera “au moins” un mois et sa blessure est toujours “en attente d’évolution”.

Dans la vidéo suivante, j’ai expliqué la blessure avec une brève introduction à l’anatomie, puis j’ai approfondi le plan de traitement général de la façon dont la réponse de Kroos à cela dicterait probablement son calendrier de retour.

Ce type de blessure peut certainement évoluer rapidement, donc au fur et à mesure que nous aurons plus de mises à jour et que Toni reviendra à une activité accrue, je fournirai plus d’informations que possible.

