Expliqué : la reprise prévue par le Centre de plus de 100 projets d’irrigation dans l’AP, Telangana pourrait déclencher une nouvelle tempête politique

Le gouvernement Modi avait publié une notification au journal officiel en juillet de cette année pour prendre le contrôle de tous les grands et moyens projets d’irrigation à compter du 14 octobre.

Face à la résistance des partis d’opposition et des gouvernements des États, le gouvernement central devrait prendre en charge l’exploitation et l’entretien de trois projets d’irrigation clés : Srisailam et Nagarjunsagar sur la rivière Krishna et Pedavagu sur la rivière Godavari. Ces projets d’irrigation ont été une pomme de discorde entre l’Andhra Pradesh et le Telangana.

Cependant, avec une forte opposition du gouvernement de l'État et des partis d'opposition, le Centre a décidé de se limiter à seulement ces trois projets dans le cadre de la première phase de reprise. Il y a environ 107 grands et moyens projets d'irrigation que le Centre devait mettre sous son contrôle conformément à la notification au Journal officiel.

Sur les 107 projets d’irrigation, jusqu’à 36 sur la rivière Krishna, y compris Srisailam, Nagarjunasagar et Pulichintala devaient relever du Krishna River Management Board (KRMB) tandis qu’environ 70 projets sur la Godavari, dont Kaleshwaram et Polavaram devaient relever de la Godavari. Conseil de gestion du fleuve (GRMB).

Alors que Telangana et Andhra s’étaient mis d’accord pour le rachat de Pedavagu par le Centre, ils avaient soulevé des objections à la remise de grands projets comme Kaleshwaram et Polavaram. Les deux gouvernements des États ont soutenu que seuls les grands projets interétatiques peuvent être pris en charge par les conseils de gestion des rivières et non tous les canaux, les systèmes d’irrigation par ascenseur et les projets d’électricité hydraulique.

En juillet, tous les partis politiques, dont le BJP et le TDP, avaient protesté contre la notification du gouvernement central et avaient exhorté Telangana CM K Chandrasekhar Rao à s’opposer à la décision du Centre. TRS, qui s’était alors abstenu de la réunion, l’a désormais remis en cause. Les parties avaient même suggéré que le gouvernement TRS s’adresse à la Cour suprême contre la notification. KCR a récemment déclaré à l’Assemblée de l’État que la question était désormais liée au respect de soi de l’État et a exhorté le gouvernement Modi à reporter la mise en œuvre de la notification au Journal officiel.

Alors que le Centre avance très prudemment et mettra partiellement en œuvre la notification demain, les partis d’opposition et les gouvernements des États ont augmenté la mise. Si le ministère Jal Shakti tente de faire appliquer la décision sans consultation politique, cela pourrait déclencher une nouvelle tempête politique, qui pourrait en outre donner à l’opposition les munitions dont elle a besoin contre le gouvernement Modi alors qu’il se dirige vers les élections de Lok Sabha.

