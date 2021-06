Expliqué: Le cas curieux de 47 000 acres de terres du temple «manquantes» du Tamil Nadu

La Haute Cour de Madras a demandé au gouvernement de fournir les détails et les numéros d’arpentage des terres mentionnées dans la note de politique de 1984-85.

Abritant plus de 30 000 temples avec des architectures et des styles différents, la controverse a entouré le Tamil Nadu après qu’une affaire a été portée devant la Haute Cour de Madras, soulignant qu’environ 47 000 acres de terres de temple avaient disparu des registres de l’État. Selon les archives du gouvernement, il y avait 5,25 acres de terres du temple entre 1984 et 1985, alors qu’il s’est réduit à 4,78 acres de lakh en 2019-2020. La révélation choquante a pu en surprendre plus d’un, mais ce n’est pas nouveau pour le « Pays des Temples ». La pétition alléguait que tout cela s’était produit au cours des trois dernières décennies, prétendument de connivence avec les fiducies du temple et le conseil des fondations religieuses et caritatives hindoues (HR&CE) contrôlé par le gouvernement.

En 2018, un cas curieux a été révélé où un étang de temple étendu sur 2,68 acres a disparu mais était là sur Google Earth. Un inspecteur de police à la retraite a attiré l’attention du tribunal sur l’irrégularité et un avocat du gouvernement a affirmé que le terrain de l’étang avait été transféré à une partie privée par l’un des anciens administrateurs. Selon les rapports, 26 bâtiments résidentiels et cinq bâtiments commerciaux fleurissaient déjà au-dessus du réservoir du temple jusqu’à ce qu’il soit remarqué par des militants. Ce n’était qu’un des cas.

Un comité d’inspection a même été formé en 2018 pour récupérer les terres des mains des envahisseurs et des accapareurs de terres, mais pratiquement aucun progrès n’a été accompli jusqu’à l’année dernière. Lorsque le tollé sur la question s’est intensifié, l’ancien ministre hindou des dotations religieuses et caritatives, Sevoor S Ramachandran, avait déclaré en janvier que le gouvernement du Tamil Nadu avait récupéré environ 40 000 hectares de terres de temples aux empiéteurs au cours des cinq dernières années. Cependant, le récent rapport était en totale contradiction avec ses affirmations.

Maintenant, la Haute Cour de Madras avait demandé au gouvernement DMK de déposer un rapport sur le terrain du temple manquant. Un banc des juges N. Kirubakaran et TV Thamilselvi a demandé au conseiller du gouvernement Richard Wilson de veiller à ce qu’un contre-affidavit à cet égard soit déposé avant le 5 juillet.

Alors que les fiducies qui gèrent les temples louent les terres à des fins commerciales, le plus souvent elles ne parviennent pas à contrôler l’empiètement. L’empiètement sur les terres du temple est devenu de plus en plus important au cours des trois dernières décennies, parfois en connivence avec des membres de confiance corrompus, comme on le prétend.

Le tribunal a demandé au gouvernement de fournir les détails et les numéros d’arpentage des terres mentionnées dans la note de politique de 1984-85 et celles mentionnées dans le dernier dossier. Le tribunal entendait une requête en injonction qui insistait pour récupérer les terres manquantes afin de les utiliser pour en tirer des revenus afin de maintenir les institutions en plus d’accomplir des prières et des rituels.

Il y a eu une demande pour libérer les temples du contrôle du gouvernement. Le gouvernement DMK a maintenant mis à disposition des registres en ligne des terres du temple afin d’assurer la transparence. Il a également affirmé avoir travaillé à la récupération des terres manquantes.

Récemment, le département RH et CE a pris le contrôle d’une propriété de 32 terrains liée à un temple d’une valeur marchande de Rs 160 crore près de Poonamallee High Road à Kilpauk. Le terrain appartient au temple Kancheepuram Ekambareswarar et fait partie d’une parcelle de terrain de 141 terrains du temple. Cependant, cette terre n’a pas été violée mais a été louée et a été restituée à la suite d’une ordonnance du tribunal.

