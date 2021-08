Expliqué: Le projet de loi OBC, le soutien de l’opposition et les pouvoirs que les États obtiennent

L’adoption du projet de loi sur l’OBC a fait l’objet d’un consensus alors même que le chahut se poursuivait au Parlement sur la rangée de logiciels espions Pegasus et les lois agricoles. (Photo PTI)

L’adoption du projet de loi sur la Constitution (127e amendement) au Lok Sabha a vu un rare consensus au Parlement avec 385 membres votant pour et aucun membre ne s’y opposant. Visant à restaurer le pouvoir des États de dresser leurs propres listes d’autres classes arriérées (OBC), le projet de loi devrait bientôt devenir une loi, grâce au soutien unanime de tous les partis.

Le projet de loi d’amendement vise à restaurer le pouvoir des États de notifier les classes arriérées, en contournant un verdict de mai 2021 de la Cour suprême qui autorisait uniquement le Centre à notifier les classes arriérées sur le plan social et éducatif (SEBC).

Quel est le verdict de la Cour suprême du 21 mai ?

Dans un verdict catégorique lors de l’audition de la question du quota Maratha, la Cour suprême a confirmé le 5 mai le 102e amendement constitutionnel mais a déclaré que le président, sur la base des recommandations de la Commission nationale pour les classes arriérées (NCBC), déterminerait quelles communautés seraient inclus sur la liste OBC de l’État.

« Dans la tâche d’identification des SEBC, le président est guidé par la Commission instituée en vertu de l’article 338 B ; son avis est également sollicité par l’État en ce qui concerne les politiques qui pourraient être élaborées par lui. Si la commission prépare un rapport concernant des questions d’identification, ce rapport doit être communiqué au gouvernement de l’État, qui est tenu de s’en occuper, conformément aux dispositions de l’article 338B. Cependant, la décision finale culmine dans l’exercice entrepris par le président (c’est-à-dire le gouvernement central, en vertu de l’article 342A (1), en raison de l’article 367 lu avec l’article 3 (8) (b) de la loi sur les clauses générales) », lit-on dans l’arrêt. .

« Le pouvoir des États de faire des réserves, en faveur de communautés ou de castes particulières, le quantum des réserves, la nature des avantages et le type de réserves, et toutes les autres questions entrant dans le champ d’application des articles 15 et 16 – sauf en ce qui concerne l’identification des SEBC, reste intact », a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que le 127e amendement ?

La 102e loi portant modification de la Constitution a inséré trois nouveaux articles – 342A, 366 (26C) et 338B – dans la Constitution. Parmi ceux-ci, 338B traite de la structure, des devoirs et des pouvoirs de la Commission nationale pour les classes arriérées, et 342A qui traite des pouvoirs du président de notifier une caste particulière en tant que communautés socialement et éducativement arriérées (SEBC) et le pouvoir du Parlement de changer la liste. L’article 366 (26C) définit les SEBC.

«L’intention législative au moment de l’adoption de la loi sur la Constitution (cent deuxième amendement) de 2018 était qu’elle traite de la liste centrale des classes socialement et éducativement arriérées (SEBC). Il reconnaît le fait qu’avant même la déclaration de la liste centrale des SEBC en 1993, de nombreux États/territoires de l’Union disposaient de leur propre liste d’États/territoire de l’Union des OBC », note la déclaration figurant dans le projet de loi.

Cependant, la 102e loi d’amendement a soulevé la question de la liste centrale unique des SEBC enlevant aux États le pouvoir de préparer leur propre liste d’OBC. La Cour suprême, dans sa décision catégorique du 5 mai, a également ordonné qu’à la suite de l’amendement, les États n’avaient pas le pouvoir d’identifier les SEBC, séparément du Centre.

Le gouvernement central a déposé une requête en révision contestant l’ordonnance de la plus haute juridiction, qui a été rejetée. Finalement, le Centre a proposé le projet de loi pour annuler la décision de la Cour suprême.

Pourquoi l’opposition appuie-t-elle le projet de loi?

L’adoption du projet de loi sur la Constitution (127e amendement) a fait l’objet d’un consensus alors même que le chahut se poursuivait au Parlement au sujet de la rangée de logiciels espions Pegasus et des lois agricoles. Mais la question se pose de savoir pourquoi les partis ont unanimement soutenu le projet de loi.

Une raison considérable peut être vue dans les prochains scrutins de l’Assemblée dans l’Uttar Pradesh, le Manipur, le Pendjab, Goa et l’Uttarakhand, qui sont prévus au début de l’année prochaine. On peut dire que tous les partis regardent la banque de votes OBC, en gardant à l’esprit les prochains scrutins, en particulier dans l’état politiquement crucial de l’Uttar Pradesh.

Les résultats de l’élection de Lok Sabha de 2014 et du sondage de l’assemblée de 2017 montrent clairement comment le BJP a pu ajouter des castes non-Yadav OBC telles que Kurmi, Kushwaha, Lodh, Jat à son cagnotte. Avant les élections de 2022, le parti doit chercher à consolider davantage son emprise parmi les électeurs de l’OBC, qui représentent environ 40% de la population de l’État.

Qu’ont dit les chefs de l’opposition ?

De nombreux dirigeants tels que Lalan Singh du BJP, allié du JD (U), Akhilesh Yadav du Parti Samajwadi, Ritesh Pandey du BSP et TR Baalu ​​du DMK ont plaidé pour qu’un recensement basé sur les castes soit mené dans tout le pays.

Plusieurs partis d’opposition, dont le Congrès, ont exigé la suppression du plafond de 50 % sur les réserves, tandis que le gouvernement a souligné son engagement en faveur de la justice sociale.

Supriya Sure (NCP) a déclaré que le mérite de ce projet de loi d’amendement devrait être attribué au gouvernement du Maharashtra qui a demandé au Centre de traiter la question de la réservation OBC.

Le Parti du Congrès YSR et Shiv Sena ont également exprimé leur soutien au projet de loi. Le chef de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, a accusé le gouvernement d’utiliser les OBC comme banque de votes, affirmant que peu de choses avaient été faites pour élever la communauté en termes réels. Il s’est également tourné vers les bancs du Trésor et a utilisé la chanson hindi – “jab pyaar kiya toh darna kya” tout en exhortant le gouvernement à supprimer le plafond de 50 % sur les réserves.

Quels pouvoirs les États auront-ils ?

Suite à la modification des articles 366 (26C) et 338B (9), les États pourront notifier directement les OBC et les SEBC sans avoir à se référer au NCBC, et les listes OBC préparées par les États seront retirées du domaine du président. et notifié par l’Assemblée. “L’amendement est jugé nécessaire pour restaurer les pouvoirs des gouvernements des États de maintenir la liste des OBC de l’État qui a été retirée par une interprétation de la Cour suprême”, a déclaré l’Indian Express citant un responsable du ministère.

« Près de 671 communautés OBC auraient perdu l’accès à la réservation dans les établissements d’enseignement et aux rendez-vous si la liste d’État était abolie. De plus, près d’un cinquième du total des communautés OBC auraient été affectées par cela », a ajouté le responsable.

