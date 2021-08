Expliqué: Le recensement des castes, la résistance du BJP à l’intérieur et les obstacles à venir

in

Les demandes d’un recensement basé sur les castes ont augmenté après l’adoption du projet de loi d’amendement à la Constitution 127A au Parlement. (Express Photo)

Donnant froid à la clameur croissante pour un recensement basé sur les castes de la part des alliés ainsi que de l’opposition, le BJP a fermement déclaré lors de la récente session de la mousson du Parlement qu’il n’entreprendrait pas d’enquête basée sur les castes en tant que question politique.

Les demandes d’un recensement basé sur les castes des alliés de la NDA Janata Dal (United) et Apna Dal, en dehors des partis régionaux, ont augmenté après l’adoption du projet de loi d’amendement à la Constitution 127A, 2021, qui restaure le pouvoir des États d’identifier d’autres classes arriérées. qui sont socialement et économiquement arriérés.

Le rôle de la politique des castes est évident du fait que le projet de loi d’amendement à la Constitution 127A, 2021, a été le premier et le seul dégel dans l’impasse parlementaire tonitruante alors que les partis d’opposition ont soutenu la législation, avec 385 membres votant pour et aucun membre s’y opposant.

Depuis lors, le ministre en chef du Bihar et supremo du JD (U) Nitish Kumar et son prédécesseur Jitan Ram Manjhi ont demandé séparément un recensement basé sur les castes. Il y a quelques semaines, le ministre d’État de l’Union pour la justice sociale et l’autonomisation, Ramdas Athawale, avait également soulevé la même demande.

En outre, le Parti Samajwadi, le Parti Bahujan Samaj (BSP), le Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) et le Parti du congrès nationaliste (NCP) ont également exigé qu’un recensement basé sur les castes soit effectué dans le cadre du recensement retardé de 2021.

Au milieu du débat sur le projet de loi OBC, le BJP a été embarrassé après que l’un de ses propres députés, Sanghmitra Maurya de Badaun d’UP, ait demandé un recensement basé sur les castes, déclarant que «même le bétail a été compté dans plusieurs États mais pas dans les classes arriérées. . ”

Clarifiant la position du parti sur la question, le député du BJP Ashok Bajpai a déclaré à FinancialExpress.com que diviser davantage les castes affaiblirait la société et augmenterait la discrimination. Il a déclaré que le BJP ne favoriserait pas le recensement basé sur les castes pour des raisons de politique électorale, notant que “la nation est plus grande que le vote”.

« Après l’Indépendance, nous avons toujours privilégié la formation d’une société indépendante des castes pour créer l’harmonie sociale. Avec le Mahatma Gandhi, le Dr Ram Manohar Lohia a toujours dirigé le « Samaj Jodo, Jati Todo Andolan ». Tous étaient d’avis que la discrimination de caste a déjà affaibli notre société. Mais nous sommes malheureux que les partis politiques promeuvent ces barrières de castes au lieu de les décourager », a déclaré Bajpai.

« Si un recensement basé sur les castes devait être effectué, cela aurait pu être fait après l’indépendance, mais nos dirigeants pensaient que l’intégration nationale ne pouvait être réalisée qu’en affaiblissant ces barrières de castes. À une époque où les forces séparatistes agissent pour diviser la nation, il sera difficile de sauver le pays si une plus grande partie de notre société est encore plus divisée », a-t-il ajouté.

JD(U) soutient le recensement basé sur les castes

Depuis que le Centre a informé le Parlement que le prochain recensement n’énumérerait pas la population par caste autre que les SC et les ST, Nitish Kumar et son parti ont fortement plaidé en faveur d’un recensement basé sur les castes. Le ministre en chef du Bihar estime que l’enquête contribuera à une meilleure formulation et mise en œuvre de programmes destinés au bien-être des différents groupes sociaux.

L’assemblée du Bihar avait adopté à l’unanimité une résolution en février 2019 et février 2020, demandant un dénombrement de la population par caste lors du prochain recensement.

S’adressant à FinancialExpress.com, le député JD (U) Ram Nath Thakur a préconisé un recensement basé sur les castes, affirmant qu’il déterminera la croissance et le déclin de la population des castes arriérées et avancées, à la suite desquelles des programmes seront préparés pour leur élévation et leur bien-être. .

«Notre position est claire qu’un recensement basé sur les castes déterminera dans quelle mesure la population des castes supérieures et inférieures a augmenté ou diminué et les plans ne seront formulés que sur la base de ces données. Les Britanniques faisaient la même chose, c’est arrivé en 1931 puis en 2011 mais ça n’a pas été publié”, a-t-il déclaré.

Réagissant à la position du BJP sur la question, Thakur a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi n’avait pas rejeté la demande et que le parti devait mieux savoir pourquoi il n’était pas en faveur d’une enquête de la population basée sur les castes.

Bajpai, cependant, s’est opposé à la demande du JD(U), affirmant que le recensement dénombre déjà les SC et les ST, et a demandé pourquoi était-il nécessaire d’effectuer un recensement basé sur la caste.

«Je leur demande de ne pas soulever de telles questions en gardant à l’esprit l’intérêt plus large de la nation. Lorsque les arriérés sont déjà en cours d’enquête, alors quel est le besoin de les énumérer davantage sur la base de la caste. Veulent-ils diviser davantage les descendants ? La société est déjà divisée en trois sections, l’avant, l’arrière et le Dalit. Combien plus vont-ils fragmenter la société, ils doivent y penser », a déclaré Bajpai.

Pourquoi le recensement par castes sera-t-il une tâche herculéenne ?

Jusqu’à ce jour, il n’y a pas de clarté sur la population d’OBC dans la population. La Commission Mandal avait estimé le chiffre à 52 pour cent, les données de scolarisation suggèrent qu’il est de 45 pour cent, tandis que l’enquête de la NSSO de 2007 met le nombre à 41 pour cent. Cela augmente également les risques d’erreurs possibles dans le prochain recensement, ce qui pourrait conduire à un cas semblable à celui de 2011.

Deuxièmement, plusieurs communautés telles que Jats dans l’Haryana, Patels dans le Gujarat et Marathas dans le Maharashtra ont demandé l’inclusion dans la catégorie OBC. Il est possible qu’un recensement basé sur les castes amène ces communautés et de nombreuses autres à se précipiter pour être incluses dans la liste.

