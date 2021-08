Expliqué: Le Tribunal Reforms Bill 2021 et pourquoi il a mis le gouvernement Modi dans la ligne de mire de la Cour suprême

Le 16 août, la plus haute juridiction avait arrêté le Centre pour avoir retardé les nominations aux tribunaux et l’avait également interrogé sur l’adoption du projet de loi. (Fichier)

Lorsque le Parlement a adopté le projet de loi sur la réforme des tribunaux au début du mois, cela a ouvert la voie à un affrontement entre le judiciaire et le législatif. Les conséquences immédiates ont été visibles lors d’une audience devant la Cour suprême relative au recrutement dans divers tribunaux. Le 16 août, la plus haute juridiction avait arrêté le Centre pour avoir retardé les nominations aux tribunaux et l’avait également interrogé sur l’adoption du projet de loi. La Cour suprême a également demandé au Centre de fournir les raisons de l’introduction du Tribunal Reforms Bill 2021.

Qu’est-ce que le projet de loi sur la réforme des tribunaux ?

Le projet de loi de 2021 sur la réforme des tribunaux a remplacé l’ordonnance de 2021 sur la réforme des tribunaux (rationalisation et conditions de service). Commission d’appel et Tribunal d’appel de la protection des obtentions végétales. Il a également introduit des changements dans les conditions de service des fonctionnaires du tribunal.

Le projet de loi propose également de créer un comité de recherche et de sélection qui sélectionnera et nommera le président et les membres des différents tribunaux. Les membres du comité seront dirigés par le juge en chef de l’Inde, ou un juge de la Cour suprême nommé par et auront le droit de vote, deux secrétaires nommés par le gouvernement central, le président en exercice ou sortant, ou un juge de la Cour suprême à la retraite, ou un juge en chef à la retraite d’une Haute Cour et le Secrétaire du Ministère sous lequel le Tribunal est constitué. Le secrétaire n’aura pas le droit de vote. Pour les tribunaux d’État, il y aura un comité de recherche distinct.

Le gouvernement central devra se prononcer sur les recommandations du comité dans un délai de 3 mois. Le projet de loi limite également le mandat du président d’un tribunal à quatre ans ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-dix ans, selon la première éventualité. Les membres du tribunal auront un mandat de quatre ans ou jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de soixante-sept ans, selon la première éventualité.

Pourquoi la Cour suprême n’est-elle pas satisfaite du projet de loi ?

Certaines dispositions du projet de loi sont similaires à celles de l’ordonnance de 2021 sur la réforme des tribunaux (rationalisation et conditions de service), qui a été annulée par la Cour suprême.

La Cour suprême avait annulé le mois dernier les dispositions relatives à l’âge minimum pour la nomination à la présidence ou aux membres à 50 ans. La plus haute juridiction avait également annulé la clause de mandat de quatre ans mentionnée dans l’ordonnance. Cependant, les deux dispositions ont été incluses dans la Loi.

En outre, l’article 3(7) de la loi vise à annuler le verdict du CS qui contenait les dispositions relatives à la recommandation de deux noms pour chaque poste par le comité de recherche et de sélection et exigeant la décision du gouvernement central dans un délai de trois mois.

Lors de l’audience de lundi, la plus haute juridiction avait déploré le manque de discussion sur le projet de loi au Parlement et avait noté que les dispositions du projet de loi de 2021 sur la réforme des tribunaux étaient similaires à celles annulées par le tribunal.

Et ensuite ?

Si une partie, une personne ou une organisation conteste la validité du Tribunal Reforms Act 2021 devant le tribunal suprême ou si le tribunal suprême prend suo moto connaissance, les dispositions litigieuses de la loi peuvent être à nouveau annulées par la Cour suprême citant son ordonnance précédente. Cependant, jusqu’à présent, personne n’a contesté la Loi devant les tribunaux.

