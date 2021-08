Expliqué: Modi govt vs States, encore une fois! What’s Electricity (Amendment) Bill, 2021 et pourquoi il a déclenché une nouvelle lutte pour le pouvoir

Les États sont également préoccupés par des sanctions plus élevées en cas de non-respect de la règle RPO et de la disposition sur la répartition des charges.

Le gouvernement de Narendra Modi, qui fait déjà face à la colère des agriculteurs et de l’opposition à propos des lois agricoles, fait maintenant face à une vive résistance contre le projet de loi (amendement) sur l’électricité de 2021 avant même qu’il ne soit présenté au Parlement. Telle est la conception du projet de loi et de sa disposition selon laquelle les syndicats de l’électricité de plusieurs États ont organisé une protestation contre lui.

À l’exception de certaines villes comme Delhi, Ahmedabad et Mumbai, l’alimentation électrique dans la plupart des régions du pays est actuellement contrôlée par des discothèques. Cependant, les entreprises publiques sont aux prises avec des pertes et des dettes depuis plusieurs années et le gouvernement doit mettre en place plusieurs plans pour restructurer leurs dettes et les inciter à réduire les pertes.

Quelles sont les principales propositions du projet de loi ?

L’amendement vise à supprimer les licences de distribution d’électricité et à faciliter l’entrée des entreprises privées en leur permettant de concurrencer les entreprises de distribution d’électricité appartenant à l’État (discoms). Si le projet de loi devient une loi, il permettra aux consommateurs de choisir un distributeur de leur choix.

Le projet de loi prévoit également la suppression des licences de l’activité de distribution et la mise en concurrence, la nomination d’un membre issu du droit dans chaque Commission, le renforcement de l’APTEL (Tribunal d’Appel de l’Electricité), et la sanction pour non-respect du RPO (Renewable Purchase Obligation).

L’obligation d’achat d’énergie renouvelable est un outil qui oblige les entités (ici les services publics de distribution d’électricité ou les disco) à acheter un certain pourcentage d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, en pourcentage de la consommation totale d’électricité. Il exige également que les centres régionaux de répartition des charges et les centres nationaux de répartition des charges suivent les instructions du centre national de répartition des charges.

Quelles sont les principales préoccupations soulevées par les gouvernements des États ?

Selon un rapport d’Indian Express, plusieurs États ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’entrée de joueurs privés pourrait conduire à un « picking ». Cela signifie que les distributeurs privés peuvent choisir de fournir de l’électricité uniquement aux consommateurs commerciaux et industriels et peuvent éviter les consommateurs résidentiels et agricoles. Cela sera préjudiciable aux discothèques appartenant à l’État qui ne seront laissées que pour répondre aux besoins résidentiels et agricoles.

Récemment, dans une lettre au Premier ministre Narendra Modi, Mamata Banerjee a déclaré que l’amendement proposé conduirait à une “concentration d’acteurs des services publics privés axés sur le profit dans les segments urbains-industriels lucratifs, tandis que les consommateurs pauvres et ruraux seraient laissés à l’entretien par les discothèques du secteur public ». Elle a dit que le projet de loi est anti-peuple et favorisera le capitalisme de copinage. Les États sont également préoccupés par des sanctions plus élevées en cas de non-respect de la règle RPO et de la disposition sur la répartition des charges.

