Expliqué: Nouveaux avantages pour les familles des membres du Fonds de prévoyance des employés et de l’ESIC au milieu de Covid-19

Afin de soulager les travailleurs dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le ministère du Travail et de l’Emploi a annoncé des prestations supplémentaires pour les familles des assurés couverts par les régimes ESIC et EDLI de l’EPFO. Le gouvernement a décidé de verser une pension aux personnes à charge des assurés, couverts par le régime ESIC, décédés des suites du COVID-19. Une augmentation de la somme maximale assurée dans le cadre du régime d’assurance lié aux dépôts des employés (EDLI) sous EPFO ​​à Rs 7 lakh de Rs 6 lakh a également été annoncée.

« Le ministère du Travail et de l’Emploi a annoncé des avantages supplémentaires pour les travailleurs par le biais des programmes ESIC et EPFO ​​afin de répondre à la peur et à l’anxiété des travailleurs concernant le bien-être des membres de leur famille en raison de l’augmentation du nombre de décès dus à la pandémie de COVID -19. Une sécurité sociale renforcée est recherchée pour être fournie aux travailleurs sans aucun coût supplémentaire pour l’employeur », a déclaré le ministère du Travail et de l’Emploi dans un communiqué.

Qui en profitera ?

«Les prestations de sécurité sociale supplémentaires annoncées par le gouvernement sont disponibles pour ceux qui sont couverts par la loi de 1948 sur l’assurance de l’État des employés (loi ESI) et la loi de 1952 sur le fonds de prévoyance des employés et les dispositions diverses (loi sur l’EPF). Les employés dont les salaires mensuels ne dépassent pas 21 000 roupies sont éligibles pour être couverts par la loi ESI ; un salaire mensuel ne dépassant pas Rs 15000 rend un employé éligible à la couverture (à moins qu’il ne soit déjà couvert avant que le salaire mensuel ne dépasse Rs 15000 et n’ait pas retiré son adhésion) en vertu de l’EPFO », a déclaré Pooja Ramchandani, partenaire, Shardul Amarchand Mangaldas & Co.

Quoi de neuf pour les assurés au titre de l’ESIC ?

Après le décès ou l’invalidité des assurés (IP) au titre de l’ESIC en raison d’un accident du travail, une pension équivalant à 90 pour cent du salaire journalier moyen perçu par le travailleur est disponible pour le conjoint et la mère veuve à vie et pour les enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans. Pour la fillette, cette prestation est disponible jusqu’à son mariage.

La contribution au fonds ESIC est faite à la fois par l’employeur et l’employé pour bénéficier des prestations de maladie et de décès prévues par la loi ESI. Le gouvernement a élargi la portée des prestations pour personnes à charge pour inclure les décès par covid. »

« Désormais, la prestation à charge a été prolongée en cas de décès par covid sous réserve que l’assuré ait été enregistré sur le portail ESIC trois mois avant le diagnostic de covid et que des cotisations d’au moins 78 jours aient été versées ou dues au cours d’une l’année précédant le diagnostic », a déclaré Ramchandani.

L’annonce ci-dessus sera effective pendant deux ans à compter du 24 mars 2020.

Avantage EPFO

Selon les règles du régime d’assurance liée aux dépôts des employés (EDLI) de l’EPFO, tous les membres survivants à charge de la famille des membres peuvent bénéficier des prestations de l’EDLI en cas de décès sous le harnais du membre. Actuellement, les prestations étendues en cas de décès d’un travailleur ne nécessitent pas de service minimum pour le paiement de la gratification, la pension familiale est versée conformément aux dispositions de la loi EPF et MP. Une indemnité de maladie correspondant à 70 pour cent du salaire pendant 91 jours par an est versée si le travailleur tombe malade et ne se présente pas à ses fonctions.

Grâce à une notification, le montant de l’indemnité maximale a été augmenté de Rs 6 lakhs à Rs 7 lakhs pour les membres de la famille de l’employé décédé couverts par l’EDLI. Une prestation d’assurance minimale de Rs 2,5 lakh a été fournie aux membres de la famille éligibles de l’employé décédé, qui était membre pendant une période continue de 12 mois dans un ou plusieurs établissements avant son décès à la place de la fourniture existante d’un emploi continu dans le même établissement pendant 12 mois.

« La prestation d’assurance au titre du régime d’assurance liée aux dépôts des employés encadré par la loi EPF a été augmentée de Rs 7 lakh à Rs 6 lakh, au profit des familles des membres qui ont succombé à la covid. Il s’agit d’un changement bénéfique non seulement en raison de l’augmentation du montant des prestations, mais aussi parce qu’il peut être utilisé indépendamment du changement d’emploi, apportant ainsi un soutien financier aux familles du membre décédé », a déclaré Ramchandani.

“Cependant, pour ceux qui ne sont pas couverts par la loi ESI et la loi EPF et n’ont aucun autre moyen de soutien financier, leur sort continue”, a-t-elle ajouté.

