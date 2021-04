EXPLIQUÉ: Pourquoi les rendements américains augmentent et comment cela rend les emprunts publics coûteux

Les rendements ont grimpé en flèche à un moment où le gouvernement indien devait emprunter de l’argent sur le marché pour atteindre ses objectifs d’emprunt pour l’exercice

Avec l’optimisme croissant autour de la reprise après la pandémie et l’accélération de la campagne de vaccination avec l’offre de plusieurs vaccins, les perspectives économiques s’améliorent rapidement. Cela s’accompagne de risques – hausse de l’inflation et anticipation d’un changement de la politique de la Fed américaine. En conséquence, les rendements ont grimpé en flèche, les investisseurs obligataires cherchant à obtenir une compensation pour le risque d’inflation.

Le nouveau plan de relance américain contribue davantage à la hausse des rendements en ouvrant la voie à une réouverture plus rapide et à une croissance économique plus forte. «Le taux d’épargne personnelle aux États-Unis s’est maintenant stabilisé à ~ 20% par rapport à la moyenne du cycle pré-covid d’environ 7%. Des économies élevées aideront également l’économie à se rétablir plus rapidement une fois que la pandémie sera maîtrisée et que les consommateurs commenceront à utiliser les économies pour dépenser en biens et services », a déclaré Rusmik Oza, vice-président exécutif, responsable de la recherche fondamentale chez Kotak Securities.

La hausse des rendements obligataires américains a effrayé Sensex, Nifty; Dalal Street se prépare-t-il à des sorties massives de fonds étrangers? Si les rendements du Trésor américain continuent d’augmenter, l’inflation continue de grimper et une économie en amélioration pousse les banques centrales à changer d’orientation, cela pourrait entraîner des sorties massives de fonds étrangers, obligeant le marché boursier indien à poursuivre sa correction. (Lire ici)

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans sont passés de 0,9% au début de l’année à 1,7% la semaine dernière. Pendant la phase de verrouillage de la pandémie, les rendements étaient tombés à 0,3%.

Les emprunts du gouvernement deviennent coûteux

Les rendements ont grimpé en flèche à un moment où le gouvernement indien devait emprunter de l’argent sur le marché pour atteindre ses objectifs d’emprunt pour l’exercice. Un rapport récent de CARE Ratings a souligné que les rendements moyens pondérés ont grimpé à un sommet de 5 semaines de 6,14% contre 5,65% la semaine précédente. C’est à ce moment-là que le gouvernement doit encore lever environ Rs 84000 crore sur le marché pour atteindre son objectif de Rs 12,8 lakh crore.

La hausse des rendements a contraint la banque centrale à intensifier ses opérations et à faciliter les emprunts du gouvernement. «La liquidité est le moteur de nombreux paramètres macroéconomiques, y compris les rendements des obligations d’État», a déclaré Kunal Sanghavi, directeur financier de HDFC Securities, à Financial Express Online. «Beaucoup de mesures de relance et d’assouplissement en Inde et dans le monde ont conduit à une pression inflationniste sur le système conduisant à des rendements plus élevés, en particulier dans les obligations d’État où la solvabilité est plus élevée, ainsi qu’une intervention régulière et active de la RBI en termes d’opérations d’open market et de torsion des opérations pour assurer la stabilité et répondent à leur objectif d’emprunts importants sur obligations », a-t-il ajouté.

Tout au long de 2020, les taux d’intérêt bas, partout dans le monde, ont contribué à faire grimper les actions. Bien que maintenant la situation puisse s’inverser si les rendements obligataires continuent de progresser.

