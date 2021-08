Expliqué: Pourquoi les sondages UP pourraient éventuellement se transformer en un concours bipolaire BJP-Samajwadi Party

Alors qu’une grande alliance des partis d’opposition pourrait changer la donne, le SP et le BSP ont indiqué le contraire.

La préparation d’une bataille électorale intense et très surveillée a commencé avec les élections législatives dans l’Uttar Pradesh dans quelques mois à peine. Alors que les partis d’opposition, en particulier le parti Samajwadi et le parti Bahujan Samaj, prétendent renverser la vapeur dans les prochains scrutins, les experts politiques sont d’avis que ce sera une tâche ardue, étant donné la position dominante du BJP dans les récents sondages panchayat et sa victoire écrasante aux élections d’État de 2017, lorsque les autres partis et alliances ont été décimés.

Alors qu’une grande alliance des partis d’opposition pourrait changer la donne, le SP et le BSP ont indiqué le contraire. Cela remonte aux élections législatives de 2017 et aux élections municipales de 2019 où le parti Samajwadi a eu une expérience amère en se joignant respectivement au Congrès et au parti Bahujan Samaj.

Pour BSP, c’est une situation de faire ou de mourir non seulement pour le chef du parti Mayawati, mais aussi pour l’idée même d’un parti Dalit traditionnel.

S’adressant à FinancialExpress.com, le stratège politique et commentateur Amitabh Tiwari a déclaré que le BSP n’était même pas considéré comme un challenger du BJP lors des prochaines élections, ajoutant que la base électorale Jatav du parti de Mayawati était également menacée cette fois.

« Les électeurs n’aiment pas soutenir un cheval perdant. Mayawati a perdu au cours des deux dernières élections et n’est pas considéré comme le principal challenger de Yogi Adityanath. Le parti a déjà perdu la majorité de son soutien non-Jatav au BJP dans UP. À l’échelle nationale, de nombreux électeurs de Jatav sont passés au BJP, le parti remportant la majorité des sièges réservés au SC en 2019. Pour avoir une plus grande représentation et avoir une part dans le gâteau du pouvoir, certains Jatav pourraient soutenir le BJP en 2022 dans UP », a-t-il déclaré. .

Le Parti Samajwadi, d’autre part, a fait un travail important au niveau de la base, organisant des réunions publiques et des rassemblements cyclistes axés sur les castes dans les zones rurales, où il met en évidence les échecs présumés du gouvernement de Yogi Adityanath et fait de grands promesses pour l’élévation et le bien-être des communautés arriérées.

En fait, le parti Samajwadi est devenu le parti le plus important dans les sondages du panchayat, remportant 782 des 3 050 sièges du panchayat.

Après la débâcle des élections de 2017, le parti Samajwadi suit désormais la stratégie du BJP consistant à rallier les petits partis pour reprendre le pouvoir dans cet État politiquement crucial.

Le chef du parti, Akhilesh Yadav, a donné des indications sur une alliance avec les petits partis uniquement pour vaincre le puissant BJP.

Sur d’éventuelles alliances, Yadav avait récemment déclaré que les portes de son parti étaient ouvertes à tous les petits partis. De nombreux petits partis étaient déjà avec lui. Plus viendrait dans le giron. Il aurait également gardé ses portes ouvertes pour le parti Aam Aadmi (AAP). Sa récente rencontre avec le député de l’AAP Sanjay Singh a encore alimenté cette spéculation.

Sans aucun doute dans la dure bataille qui l’attend, Akhilesh réalise l’importance de ces petites formations politiques basées sur les castes, qui peuvent être le facteur décisif entre une victoire et une défaite sur de nombreux sièges. Des alliances avec de petits partis basés sur des castes peuvent également lui donner l’expansion nécessaire au-delà de sa base de vote musulman-Yadav.

«Près de la moitié de la part des voix de BSP comprend le soutien des Jatavs et l’autre moitié des brahmanes, des OBC non Yadav et d’autres. Une partie de cette autre moitié peut passer au SP si la compétition s’intensifie et qu’Akhilesh est capable d’en faire une compétition bipolaire », a estimé Tiwari.

“Cependant, un concours bipolaire ne se produira pas automatiquement et SP devra travailler dur sur le terrain, appelant les électeurs anti-BJP que soutenir BSP est un gaspillage de vote, voter BSP s’apparente à voter pour le BJP. Un concours triangulaire profite au titulaire comme au Bengale occidental et au Bihar. À moins que SP n’en fasse un concours bipolaire et consolide toutes les forces anti-BJP sous un même parapluie, évitant sa politique exclusive (MY) et adoptant une stratégie globale, il sera difficile de battre le BJP », a-t-il ajouté.

Cependant, un obstacle majeur devant le SP et le BSP est l’arithmétique compliquée des castes dans l’État, qui semble avoir fonctionné en faveur du BJP depuis 2017. Outre les brahmanes, le parti du safran semble également être favorisé par les non-Yadav. OBC qui représentent 35 pour cent de la population de l’État. Si l’on en croit les experts politiques, les votes non-Yadav OBC ont été l’une des principales raisons de la victoire écrasante du BJP en 2017.

Le projet de loi OBC adopté par le Parlement le mois dernier, qui restaure le pouvoir des États de dresser leurs propres listes d’autres classes arriérées, est également un facteur qui pourrait jouer en faveur du BJP.

