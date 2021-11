Expliqué: Que signifie la pénurie de charbon en Inde pour les MPME qui se remettent de l’impact de Covid

Le nombre de centrales électriques avec moins de 4 jours de stock est passé de 70 le mois dernier à 25, au 8 novembre 2021. (Image: Pexels.com)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La pénurie de la plus grande source d’énergie de l’Inde – le charbon dans les centrales thermiques du pays pourrait contrecarrer la reprise post-pandémie des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Représentant environ 70 % de la source d’énergie de l’Inde, selon les estimations du gouvernement, l’épuisement des stocks de charbon est dû à de multiples raisons, risquant d’énormes pertes pour les petites entreprises, en particulier dans les secteurs gourmands en énergie tels que l’acier, l’aluminium, le ciment, les engrais, produits chimiques, et plus encore.

La demande d’électricité sans précédent en raison de la reprise économique après Covid et les fortes pluies dans les zones de mines de charbon en septembre de cette année 2021 ont eu un impact significatif sur la production de charbon et l’expédition de charbon des mines. Le gouvernement avait également cité d’autres raisons telles qu’une augmentation des prix du charbon importé à des niveaux significativement élevés. Cela a conduit à une réduction substantielle de la production d’électricité à partir de centrales électriques au charbon importées, ce qui a par conséquent déclenché une plus grande dépendance vis-à-vis du charbon national. La non-constitution de stocks de charbon adéquats avant la mousson et les problèmes hérités des lourdes cotisations des sociétés charbonnières de certains États, notamment le Maharashtra, le Rajasthan, le Tamil Nadu, l’Uttar Pradesh, le Rajasthan et le Madhya Pradesh, ont également contribué à la crise du charbon.

Les défis induits par la pénurie de charbon liés à la demande d’électricité ont également eu un impact sur les prix de divers produits de base qui étaient déjà sous l’influence de facteurs nationaux et internationaux tels que la hausse des prix des matières premières en Chine, les défis de la chaîne d’approvisionnement mondiale dus à la pénurie de conteneurs, prix du pétrole brut, demande refoulée de matières premières, etc.

Lire aussi : Entretien | Les MPME peuvent envisager de répercuter la hausse des coûts des intrants sur les consommateurs : président d’Assocham

« La pénurie de charbon aurait certainement un impact sur les MPME, car les industries en elles-mêmes seront affectées car en l’absence d’approvisionnement en charbon, elles seront obligées de fermer de nombreuses unités. L’aluminium est un secteur énergivore. Maintenant que les prix augmentent également, cela aura également un impact sur les MPME alors que la concurrence devient intense. Le gouvernement fait de son mieux pour rendre les stocks de charbon disponibles dans les usines pendant 10 à 15 jours. L’approvisionnement dépend uniquement du gouvernement et nous dépendons totalement d’eux pour la majeure partie de l’approvisionnement. Les MPME sont le segment le plus touché au milieu de Covid et avec la crise du charbon, l’impact pourrait devenir plus profond. Les MPME sont présentes dans les segments en amont et en aval du secteur de l’aluminium », a déclaré à Financial Express Online Sudeepta Kishore Dash, ancienne directrice exécutive de la NALCO et trésorière de l’Aluminium Association of India.

Selon les données de la Power System Operation Corporation, le pic de pénurie d’électricité le 9 novembre 2021 était de 1 051 mégawatts en Inde. Le charbon était la principale source de production d’électricité avec une part de 71 % des 3 364 millions d’unités (UM). L’expédition de charbon vers l’électricité a augmenté de 27,13 pour cent à 59,73 millions de tonnes en octobre en raison de la croissance de la demande d’électricité dans un contexte d’augmentation sans précédent des prix à l’importation, avait rapporté PTI. Selon les données du gouvernement, l’approvisionnement du secteur de l’électricité était de 46,98 millions de tonnes en octobre 2020. production d’électricité uniquement, augmentant ainsi la dépendance au charbon », avait déclaré le ministère de l’Énergie le mois dernier dans un communiqué.

Sources de production d’électricité (UM) au 9 novembre 2021

Source : Power System Operation Corporation Limited

En ce qui concerne le secteur de l’acier, les petites entreprises utilisent des fours à induction ou des fours à arc électrique pour fabriquer de l’acier par réduction directe du fer (DRI) qui nécessite du charbon thermique. Par conséquent, sa pénurie aurait un impact sur les MPME dans la fabrication d’acier DRI dans le vaste secteur sidérurgique. « Le secteur DRI se compose essentiellement des MPME qui sont impactées. Étant donné que le charbon n’est pas disponible dans la mesure souhaitée, il y aura une certaine pression à la hausse sur les prix et, par conséquent, il y aura un problème de rentabilité parmi les MPME. Certains pourraient avoir tendance à fermer pendant un certain temps, mais temporairement. Ce sont de très petites entreprises sans grand pouvoir de marché et elles ne peuvent donc pas vraiment répercuter le coût sur le prochain utilisateur ou utilisateur final », a déclaré Arnab Kumar Hazra, secrétaire général adjoint de l’Indian Steel Association à Financial Express Online.

La situation s’est toutefois améliorée dans les centrales électriques. Selon les données de la Central Electricity Authority, au 8 novembre 2021, le stock total réel de 135 centrales thermiques s’élevait à 13,27 millions de tonnes pour durer sept jours, contre moins de trois jours au début du mois dernier. De plus, le nombre de centrales avec moins de 4 jours de stock est également passé de 70 le mois dernier à 25. En outre, le nombre de centrales avec zéro jour de charbon est passé de 16 à maintenant quatre, selon les données. Cependant, les MPME veulent que le gouvernement prenne des mesures pour assurer la reprise.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

« Étant donné que les prix des matières premières sont déjà en hausse, nous voudrions que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour s’assurer que la situation s’améliore le plus rapidement possible. Le coût opérationnel a augmenté pour certaines entreprises, tandis que de nombreuses MPME peuvent ne pas être en mesure d’imposer immédiatement une révision des prix des produits et de les répercuter sur les clients. Les MPME devraient lutter contre les PSU et autres pour une révision des prix, ce qui prendrait du temps autrement. Ainsi, jusque-là, les MPME devront absorber la perte et perdront donc directement ou indirectement des affaires et des marchés tandis que le fonds de roulement sera érodé », a déclaré à Financial Express Online MV Ramesh Babu, PDG de Paramount Platers. Babu est également président de l’Association des petites industries du district de Coimbatore et membre de l’équipe principale du tout nouveau Conseil indien des associations des MPME (AICA) représentant environ 180 associations industrielles pour lutter contre l’impact de Covid sur les MPME.

Il est important de noter que l’Inde a réduit ses importations de charbon non cokéfiable, qui est utilisé comme charbon thermique pour la production d’électricité, au cours des cinq premiers mois de FY22 jusqu’en août 2021 à 70,85 MT contre 84,44 MT au cours des mois correspondants de FY20, en baisse d’environ 16,09. pour cent. « Grâce à l’effort soutenu du gouvernement, conformément à la mission ‘AtmaNirbhar, les importations de diverses qualités de charbon non cokéfiable ont considérablement diminué au cours de l’exercice en cours. Ce dernier comprend le charbon thermique à GCV élevé utilisé à des fins industrielles et le GCV faible pour la production d’électricité », a déclaré le ministère du Charbon dans un communiqué le 9 novembre, alors que le pays envisage d’augmenter sa production nationale.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.