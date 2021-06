Expliqué : Qu’est-ce que GeM 4.0 pour les MPME ? comment son nombre de vendeurs a presque doublé en cinq mois, passant de 10 lakh

Sur les vendeurs MPME existants sur GeM, près de 7 lakh sont des micro et petits vendeurs (MSE).

Le nombre de vendeurs de MPME sur le portail de commerce électronique B2B du gouvernement Modi Government eMarketplace (GeM) a été multiplié par 5, passant de 3,87 lakh vendeurs au 11 juin 2020 à 19,17 lakh mardi, selon les statistiques du portail. En chiffres, le marché des marchés publics a atteint une taille considérable depuis son lancement en août 2016 pour apporter transparence et efficacité au processus de passation des marchés publics. Le portail avait franchi le cap des 10 lakhs de vendeurs en janvier de cette année. Bien que cela se soit produit sur une période de quatre ans et demi, le portail devrait ajouter un autre compte de 10 lakh dans environ un mois ou deux, soit environ six mois. La vitesse à laquelle le portail augmente sa base de vendeurs est importante.

« Le gouvernement a créé cette plate-forme numérique qui n’est rien de moins que n’importe quelle plate-forme internationale en Inde. De plus, le gouvernement en lui-même est un très grand marché pour les MPME. Cette taille de marché est également loin des portails de commerce électronique privés, elle est bien au-delà. Si vous comparez les transactions commerciales réelles sur GeM et d’autres portails, elles seraient beaucoup plus importantes sur le premier. Par conséquent, le gouvernement et ses entreprises étant de si gros acheteurs, bien sûr, il s’agit d’un monde d’énormes opportunités pour les MPME », a déclaré Rajiv Chawla, président de l’association des MPME – IamSMEofIndia à Financial Express Online. De plus, étant donné qu’il est également régi par des appels d’offres et des appels d’offres au lieu d’un prix unique indiqué pour un produit particulier, les vendeurs sont plus habilités à saisir la commande, selon Chawla.

Sur les vendeurs MPME existants sur GeM, près de 7 lakh sont des micro et petits vendeurs (MSE) avec une part de 56,17% dans la valeur de la commande actuellement. Le nombre de vendeurs MSE était passé d’environ 1 lakh de vendeurs en juin de l’année dernière à plus de 4,71 lakh en janvier de cette année. Le portail pourrait connaître une augmentation significative du nombre total de vendeurs alors que le gouvernement l’intègre à l’approvisionnement des chemins de fer qui entraînerait probablement environ 50 000 crores d’achats annuels, a déclaré récemment le ministre du Commerce Piyush Goyal lors d’une réunion d’examen du GeM.

Porté par la croissance de la plate-forme, GeM avait lancé une version remaniée de la place de marché baptisée GeM 4.0 avec “des changements radicaux qui contribueront grandement à améliorer le processus d’achat et de vente”, a lu l’introduction du portail sur GeM. En fait, des travaux sont en cours pour la version 5.0, mais le déploiement prendra probablement plus de temps.

En quoi GeM 4.0 est-il différent de ses précédents avatars ?

Contrairement aux précédents, les acheteurs sont en mesure de regrouper plusieurs commandes du même produit pour différents destinataires dans plusieurs organisations, par exemple dans le même ministère, en une seule offre pour une rentabilité accrue, selon GeM. De plus, les acheteurs peuvent passer une seule commande pour des quantités livrées sur une période de temps, disons un an ou deux, avec un calendrier défini. Cela offre « l’avantage de l’approvisionnement en gros avec la flexibilité des livraisons », selon le portail GeM. Parmi les autres fonctionnalités d’amélioration du marché incluses

Moteur de recherche basé sur la PNL pour une meilleure recherche des produits les plus pertinents. Interface utilisateur et conception de l’expérience utilisateur remaniées. Facilité de paiement grâce à l’intégration avec les banques et les ERP pour des paiements en temps opportun. grands acheteurs d’afficher des informations pertinentes spécifiques à leurs besoins d’approvisionnement.

« Cela (GeM) a certainement profité aux MPME, mais il s’agit maintenant de savoir comment les MPME veulent se mettre à niveau et comprendre le monde numérique maintenant. Auparavant, le gouvernement était derrière les entrepreneurs dans l’adoption de la technologie, etc., et il faudrait plus de temps pour comprendre. Mais au cours de la dernière décennie, j’ai constaté que le gouvernement est beaucoup plus équipé sur le plan technologique dans bon nombre de ses opérations. Il est temps que les entrepreneurs comprennent l’avenir numérique et GeM est l’avenir numérique des MPME. Ils ont le marché de l’ensemble des achats du gouvernement à portée de main », a ajouté Chawla.

Quels sont les changements dans les systèmes d’enchères et de notation ?

GeM 4.0 propose des appels d’offres par article et par destinataire pour l’approvisionnement et la facilité d’accès. Les processus d’appel d’offres pour L1 (entre Rs 25 000 et Rs 5 lakhs) et au-dessus sont réorganisés pour rendre le processus d’appel d’offres plus transparent. De plus, les vendeurs doivent déposer une caution unique pour l’approvisionnement en L1 jusqu’à Rs 5 lakhs pour assurer la discipline et la conformité. Le système de notation est également remanié pour inclure un filtrage basé sur les notations des vendeurs.

Qu’en est-il des systèmes de support client ?

Le portail a une politique de gestion des incidents remaniée avec des systèmes de support client basés sur des chatbots AI. Le portail affiche des informations sur la quantité achetée, le montant dépensé, les conditions générales des principaux achats, etc. Le système CRM est également amélioré pour suivre les réclamations tout au long du cycle de vie des clients.

Comment s’inscrire sur GeM ?

Les conditions préalables à l’enregistrement du vendeur sur GeM incluent le type d’entreprise, y compris l’entreprise individuelle, l’entreprise, la société, la fiducie ou la société, etc. Aadhaar ou PAN de l’utilisateur ; adresse ainsi que les coordonnées bancaires de l’entreprise et l’identifiant e-mail. Des documents tels que les détails CIN, PAN, DIPP, UAM, ITR peuvent également être requis.

