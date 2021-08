Expliqué : qu’est-ce que l’affaire Kodanad et pourquoi a-t-elle déclenché une tempête politique au Tamil Nadu ?

Alors que l’AIADMK a accusé le DMK au pouvoir d’une chasse aux sorcières politique, le DMK a maintenu que l’enquête vise à faire la vérité sur l’affaire.

Une affaire cruciale devant être entendue par le tribunal de district d’Ooty le 2 septembre. C’est l’affaire Kodanad qui non seulement menace de secouer les fondements politiques de l’AIADMK, mais a dressé les rivaux DMK et AIADMK l’un contre l’autre. de nouveau. L’audience dans l’affaire Kodanad a déjà vu des discussions animées à l’intérieur du tribunal, tandis que les deux grands partis du Tamil Nadu ont échangé des piques à l’extérieur. L’affaire avait même atteint l’Assemblée du Tamil Nadu, l’AIADMK alléguant une vendetta politique et le DMK déclarant qu’il s’employait à tenir l’une de ses promesses électorales.

Qu’est-ce que l’affaire Kodanad ?

Le domaine de Kodanad était autrefois la retraite d’été de l’ancien CM J Jayalalithaa. La propriété s’étendait initialement sur 900 acres de terrain et aurait doublé de taille. Il a été désigné comme l’un des actifs disproportionnés acquis par Jayalalithaa et Sasikala. Cependant, en plus de cela, la propriété luxuriante a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons à partir de 2017 – le meurtre d’un agent de sécurité, un vol à la retraite de Jayalalithaa, trois décès prétendument dus à des accidents de la route et le suicide d’un employé du domaine qui était en charge de Caméras de vidéosurveillance et ordinateurs suivis de baratins politiques.

Alors, pourquoi une guerre politique sur ces crimes graves ?

L’enquête sur l’affaire qui a débuté sous le régime de l’AIADMK a soulevé pas mal de questions. Selon l’accusation, l’agent de sécurité a été tué lors du braquage tandis qu’un autre agent de sécurité a été blessé. Sur les 11 personnes impliquées dans l’affaire, 10 ont été arrêtées et un Kanagaraj serait mort dans un accident. Fait intéressant, les braqueurs étaient venus dans trois véhicules dont deux SUV haut de gamme et qu’ont-ils emporté avec eux ? ‘Une figurine de rhinocéros en cristal et 5 montres qui semblent être très bon marché.’ Après la mort de Jayalalithaa, VK Sasikala a hérité de la propriété et, étonnamment, la police ne l’a ni interrogée ni pris sa déclaration pour savoir quels objets de valeur manquaient. En fait, la police n’a même pas préparé les articles manquants mahazar. De plus, la police ne sait pas où se trouve le seul témoin oculaire du cambriolage – Kishan Bahadur – le deuxième gardien qui a été blessé. Selon les responsables, Bahadur avait enregistré sa déclaration et a été autorisé à retourner dans sa ville natale au Népal et maintenant son emplacement actuel n’est pas connu. Lorsque l’incident s’est produit le 28 avril 2017, de nombreux hauts fonctionnaires étaient arrivés sur les lieux du crime avant les enquêteurs et les experts médico-légaux. Les experts médico-légaux avaient déclaré que les preuves avaient été falsifiées avant leur arrivée sur les lieux du crime.

KV Sayan, l’un des principaux acteurs de l’affaire et dont la voiture a eu un accident dans lequel il a survécu mais a perdu sa femme et sa fille, a demandé une enquête plus approfondie sur l’affaire, affirmant qu’il avait des “informations secrètes” à partager avec le tribunal.

La semaine dernière, deux plaidoyers contradictoires ont été déposés au HC de Madras – l’un exigeant l’interrogatoire de l’ancien ministre en chef Edappadi Palaniswami et de VK Sasikala tandis que le second demande la suspension de toute enquête complémentaire.

Alors que l’AIADMK a accusé le DMK au pouvoir d’une chasse aux sorcières politique, le DMK a maintenu que l’enquête vise à faire la vérité sur l’affaire. Avec de nombreuses lacunes flagrantes, le DMK affirme que la nouvelle enquête aidera les personnes concernées à obtenir justice dans cette affaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.