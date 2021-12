Expliqué : Qu’est-ce que l’AFSPA et pourquoi y a-t-il une demande renouvelée pour l’abroger ?

La loi prévoit également une impunité générale pour les forces impliquées dans les opérations et elles peuvent être poursuivies ou une procédure judiciaire ne peut être engagée à leur encontre qu’avec l’approbation du Centre. (Image représentative)

Le ministre en chef du Nagaland, Neiphiu Rio, a exigé hier que la loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées ou AFSPA soit abrogée et a ajouté que son cabinet écrirait au Centre à cet égard. Il a déclaré que les excès commis par les forces de sécurité ne plaisent pas à la population et que la loi devrait être abrogée dans tout le nord-est. La demande de Neiphiu Rio est intervenue un jour après que le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a déclaré au Parlement que le meurtre de six jeunes lors de l’opération anti-insurrectionnelle était un cas d’erreur d’identité. Au total, 14 personnes ont été tuées dans le district de Mon au Nagaland lors des événements qui se sont déroulés après le meurtre des jeunes. Le ministre en chef du Meghalaya Conrad Sangma avait également demandé l’abrogation de la loi.

Qu’est-ce que la loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (AFSPA) ?

La loi de 1958 sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (AFSPA) confère certains pouvoirs spéciaux pour être membre des forces armées dans les régions de l’Arunachal Pradesh, de l’Assam, du Manipur, du Meghalaya, du Mizoram, du Nagaland et du Tripura. Les pouvoirs ont également été étendus aux forces déployées au Jammu-et-Cachemire. La loi a été promulguée pour la première fois par les Britanniques pour supprimer le mouvement Quit India en 1942. Après l’indépendance, le Premier ministre Jawaharlal Nehru a décidé de conserver la loi. Il a ensuite été introduit en tant qu’ordonnance d’abord et plus tard notifié en tant que loi en 1958.

Pouvoirs conférés aux forces armées en vertu de la Loi tels qu’énoncés par le MHA :

Tout officier, adjudant, sous-officier ou toute autre personne de rang équivalent dans les forces armées peut, en zone perturbée

1. s’il estime qu’il est nécessaire de le faire pour le maintien de l’ordre public, après avoir donné l’avertissement qu’il juge nécessaire, tirer ou user de toute autre force de la force, même jusqu’à causer la mort, contre toute personne qui agit en violation de toute loi ou ordre en vigueur dans la zone perturbée interdisant le rassemblement de cinq personnes ou le déplacement de personnes ou le port d’armes ou de choses pouvant servir d’armes ou d’armes à feu, de munitions ou d’explosifs substances;

2. s’il estime que cela est nécessaire, détruire tout dépôt d’armes, position préparée ou fortifiée ou abri à partir duquel des attaques armées sont menées ou sont susceptibles d’être menées ou sont tentées, ou toute structure utilisée comme un camp d’entraînement pour volontaires armés ou utilisé comme cachette par des gangs armés ou des fuyards recherchés pour toute infraction ;

3. arrêter, sans mandat, toute personne qui a commis une infraction reconnaissable ou contre laquelle il existe un soupçon raisonnable qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction reconnaissable et peut utiliser la force qui peut être nécessaire pour effectuer l’arrestation ;

4. pénétrer et fouiller sans mandat tout local pour procéder à l’arrestation susmentionnée ou pour récupérer toute personne soupçonnée d’être illégalement entravée ou séquestrée ou tout bien raisonnablement soupçonné d’être un bien volé ou toute arme, munitions ou substances explosives soupçonnées d’être illégalement détenues dans ces locaux et peut, à cette fin, user de la force nécessaire.

La loi donne également mandat à l’armée de remettre dans les plus brefs délais toute personne arrêtée et placée en garde à vue en vertu de cette loi au responsable du commissariat le plus proche, accompagnée d’un procès-verbal des circonstances ayant motivé l’arrestation. La loi prévoit également une impunité générale pour les forces impliquées dans les opérations et elles peuvent être poursuivies ou une procédure judiciaire ne peut être engagée à leur encontre qu’avec l’approbation du Centre.

Controverses autour de l’AFSPA

L’un des noms les plus célèbres qui a élevé sa voix contre l’acte est Irom Sharmila. Elle était en grève de la faim depuis environ 16 ans pour exiger l’abrogation de la loi. Le gouvernement précédent de l’UPA avait mis en place un comité dirigé par un ancien juge de la Cour suprême en 2004 pour examiner la question. La Commission a soumis son rapport en 2005 en faveur de l’abrogation de la loi affirmant que l’AFSPA était devenue un symbole d’oppression. La deuxième commission des réformes administratives dirigée par Veeerapa Moily avait également approuvé les recommandations du comité. GK Pillai, l’ancien ministre de l’Intérieur de l’Union, s’était également prononcé en faveur de l’abrogation de l’AFSPA. L’ancien ministre de l’Intérieur P Chidambaram avait déclaré que si la loi ne pouvait pas être abrogée, elle devrait au moins être modifiée. Le gouvernement de l’UPA avait même institué un sous-comité du cabinet pour examiner la question, mais cela a été abandonné par le gouvernement de la NDA qui a également rejeté les conclusions de la Commission Reddy.

Ce n’est pas non plus la première fois qu’un État membre de l’AFSPA demande son abrogation. Le Nagaland avait auparavant exhorté le Centre à abroger la loi également dans le passé. L’ancien ministre en chef du Manipur, Okram Ibobi Singh, s’était opposé en 2012 à l’abrogation de l’AFSPA, invoquant des situations dangereuses de maintien de l’ordre dans l’État.

Les États du nord-est, en particulier le Nagaland et le Mizoram, ont été durement touchés par l’AFSPA dans les années 1950 lorsque l’armée indienne a mené des raids aériens et des bombardements dans les États contre des militants. Il y a eu des allégations contre les forces de sécurité de massacres et de viols. Les militants des droits de l’homme affirment que la loi est souvent utilisée pour régler des comptes privés dans des cas comme des litiges de propriété où une partie fournit de fausses informations en utilisant des informateurs locaux aux forces de sécurité.

Alors qu’un comité mis en place par la Cour suprême en 2013 avait enquêté dans le passé sur six cas de rencontre, il avait trouvé les six faux. Le tribunal suprême avait également mis en place une équipe spéciale d’enquête (SIT) pour enquêter sur les allégations. Le SIT avait enquêté sur 39 cas et avait déposé des rapports finaux dans 32 cas.

