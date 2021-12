Expliqué : qu’est-ce que le projet de loi 2021 sur les technologies de procréation assistée (règlement) adopté par le Parlement ?

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a déclaré que de nombreuses cliniques de procréation assistée fonctionnent dans le pays sans aucune réglementation et qu’il est nécessaire de les réglementer.

Le Rajya Sabha a adopté aujourd’hui le projet de loi sur les technologies de procréation assistée (réglementation) 2021. Le projet de loi sur l’ART a déjà été adopté par le Lok Sabha le premier de ce mois. Le projet de loi propose d’établir une autorité d’enregistrement et un registre national pour toutes les cliniques et les professionnels de la santé travaillant dans le domaine. Le projet de loi vise également à établir des normes et des codes de conduite pour les cliniques de fertilité et les banques de sperme du pays, à prévenir les abus et à adopter des pratiques sûres et éthiques.

S’exprimant sur le projet de loi à Lok Sabha, le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a déclaré que de nombreuses cliniques de procréation assistée fonctionnent dans le pays sans aucune réglementation et qu’il est nécessaire de les réglementer car cela a des implications sur la santé de ceux qui subissent la procédure. Alors qu’il existe aujourd’hui des millions de couples infertiles qui optent ou envisagent d’opter pour la technologie et le secteur qui a connu une croissance à pas de géant au cours des dernières années, le gouvernement a ressenti le besoin de les réglementer. Les cliniques ART sont également l’une des raisons de l’augmentation du tourisme médical en Inde. Les cliniques ART offrent des services comme le don de gamètes, la fécondation in vitro, l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes et l’insémination intra-utérine.

Qu’est-ce qu’une banque ART proposée par la loi ?

Le projet de loi sur les technologies de procréation assistée (réglementation) proposait de créer une banque de TAR pour réglementer/assurer l’approvisionnement en sperme ou en sperme, en ovocytes ou en donneurs d’ovocytes aux cliniques de TAR pour leurs patients. Les femmes au-dessus de l’âge légal du mariage et de moins de 50 ans et les hommes au-dessus de l’âge légal du mariage et de moins de 55 ans peuvent bénéficier de ces services. Pour réglementer les services offerts par les cliniques, un conseil national, un registre national et une autorité d’enregistrement.

Conseil national : Le Conseil national conseillera le gouvernement sur les questions de politique en plus de surveiller les règles et les règlements. Il a également été habilité à recommander toute modification requise par la loi. Le conseil d’administration définira également les critères minimaux tels que l’infrastructure physique, l’équipement de laboratoire et de diagnostic et la main-d’œuvre experte pour les cliniques de traitement antirétroviral.

Registre national : Le Registre national maintiendra une base de données centrale sur toutes ces cliniques et banques travaillant dans le pays. Le registre fournira les données au Conseil national pour l’élaboration des politiques et des lignes directrices.

Autorité d’enregistrement : un responsable au-dessus du rang de co-secrétaire du Département de la santé sera son président, le vice-président sera au-dessus du rang de co-directeur du Département de la santé et les autres membres comprendront une femme éminente représentant une organisation de femmes, un officier du département juridique, et un éminent médecin agréé. La fonction de l’autorité comprendra l’octroi, la suspension ou l’annulation de l’enregistrement des centres ART ; faire respecter les normes et superviser l’application de la loi ; enquêter sur les plaintes concernant toute violation des dispositions, engager des poursuites judiciaires contre l’utilisation abusive de l’ART et mener des enquêtes. Il peut également recommander les changements requis dans les règlements aux conseils nationaux et d’État.

Le projet de loi a également fixé certaines règles et lignes directrices pour les cliniques de TAR. Il s’agit notamment de s’assurer de l’éligibilité du preneur de services, des donneurs, de fournir des conseils professionnels et d’informer les couples sur les avantages, les inconvénients, les coûts, les effets secondaires et les risques, etc. Ils devront également informer leur client des droits d’un enfant né de ART tout en veillant à la confidentialité des données. Le projet de loi stipule également qu’aucun traitement ou procédure ne doit être effectué sans le consentement écrit de toutes les parties qui demandent un traitement antirétroviral. Elle impose également une couverture d’assurance en faveur de la donneuse d’ovocytes.

