Expliqué: Qu’est-ce que le projet de loi sur la préservation du bétail d’Assam, 2021, ses dispositions, sa sanction et pourquoi l’opposition s’y oppose

Le ministre en chef Himanta Biswa Sarma a déclaré que le projet de loi n’avait aucune mauvaise intention et a affirmé qu’il renforcerait l’harmonie communautaire.

L’Assemblée de l’Assam dirigée par Himanta Biswa Sarma a adopté hier le projet de loi sur la préservation du bétail d’Assam, 2021 au milieu des protestations des membres de l’opposition. Le projet de loi vise à réglementer l’abattage, la consommation et le transport du bétail. L’opposition a voulu envoyer le projet de loi à un comité restreint, mais le gouvernement a refusé, ce qui a conduit à un débrayage de l’assemblée par les partis d’opposition. Les membres du BJP ont crié « Bharat Mata ki Jai » et « Jai Shree Ram » dès que le président Biswajit Daimary a annoncé que le projet de loi sur la préservation du bétail d’Assam, 2021 a été adopté.

Notamment, le député indépendant Akhil Gogoi a quitté la Chambre dès que le projet de loi a été examiné. Le Congrès de l’opposition, l’AIUDF et le CPI (M) avaient exhorté le gouvernement à renvoyer le projet de loi à un comité restreint de l’Assemblée pour vérification. AIUDF MLA Aminul Islam et Rafiqul Islam ont affirmé que manger du bœuf n’est pas obligatoire pour les adeptes de l’Islam et que le projet de loi ne doit pas être considéré comme religieux. Selon PTI, Manoranjan Talukdar du CPI(M) a affirmé que le projet de loi affectera le droit des gens de choisir ce qu’ils mangent, en particulier dans les zones où les communautés de consommateurs de bœuf sont en minorité. Le ministre en chef Himanta Biswa Sarma a déclaré que le projet de loi n’avait aucune mauvaise intention et a affirmé qu’il renforcerait l’harmonie communautaire. Il a dit que le projet de loi n’a pas l’intention d’empêcher quiconque de consommer du bœuf, cependant, la personne qui mange doit également respecter les sentiments religieux des autres.

Dispositions du projet de loi sur la préservation du bétail d’Assam, 2021

Le projet de loi sur la préservation du bétail vise à garantir que l’autorisation d’abattre des vaches n’est pas accordée dans les zones qui sont principalement habitées par des communautés hindoues, jaïnes, sikhes et d’autres communautés ne mangeant pas de bœuf ou dans des endroits situés dans un rayon de cinq kilomètres d’un temple, satra, et toute autre institution pouvant être prescrite par les autorités. Cependant, des dérogations peuvent être accordées pour certaines occasions religieuses.

L’Assam Cattle Preservation Bill, 2021 vise également à mettre un contrôle sur le transport de bovins sans documents valides. Toutes les infractions en vertu de cette nouvelle législation sont reconnaissables et ne peuvent faire l’objet d’une caution. Selon d’autres dispositions du projet de loi, l’abattage de bétail sera interdit à moins qu’un certificat nécessaire délivré par le vétérinaire agréé d’une zone particulière n’ait été obtenu. Le vétérinaire officiel ne délivrera un certificat que s’il estime que le bovin, n’étant pas une vache, a plus de 14 ans. Une vache, une génisse ou un veau ne peut être abattu que s’il est frappé d’une incapacité permanente.

Selon CM Sarma, le nouveau projet de loi contient des dispositions presque similaires à celles de l’Assam Cattle Preservation Act, 1950, à l’exception de trois nouveaux ajouts et l’ancienne loi serait abrogée lorsque la nouvelle législation entrera en vigueur.

Principales caractéristiques:

* L’abattage des vaches, veaux et génisses est interdit

* Le transport de bétail depuis ou via l’Assam est interdit

* La vente de bœuf ou de produits à base de bœuf est interdite dans les zones principalement habitées par des hindous, des jaïns, des sikhs et d’autres communautés ne mangeant pas de bœuf

* La vente de bœuf ou de produits à base de bœuf est interdite dans un rayon de 5 km de tout temple, satra ou autre institution religieuse hindoue

Extrêmement heureux et fier de tenir notre promesse de sondage avec l’adoption de l’historique Assam Cattle Preservation Act, 2021. Je suis sûr que cela portera un coup dur au commerce illégal de bétail et au transit à travers l’Assam, garantissant le soin approprié du bétail tel que pratiqué dans notre tradition depuis des lustres. pic.twitter.com/9RZ4z4iCYd – Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) 13 août 2021

Punition en vertu du projet de loi sur la préservation du bétail d’Assam, 2021 pour violation

Ceux qui enfreignent les règles seront passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans et jusqu’à huit ans ou d’une amende pouvant varier entre Rs 3 lakh et Rs 5 lakh ou les deux. Si une personne condamnée est reconnue coupable de la même infraction ou d’une infraction connexe une deuxième fois, la peine sera doublée.

