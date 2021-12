Expliqué: Qu’est-ce que l’Uttarakhand Chardham Devasthanam Management Act et pourquoi le BJP a-t-il été contraint de l’abroger

Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, a annoncé hier la suppression du conseil d’administration de Chardham Devasthanam ainsi que de la loi de 2019 sur la gestion de Char Dham Devasthanam, annulant une décision prise il y a deux ans par son prédécesseur, puis CM Trivendra Singh Rawat. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, les prêtres des temples de tout l’État protestaient contre elle. Après deux ans de protestations continues de la part des prêtres et un délai répété par le gouvernement de l’État, le gouvernement de Dhami a accepté d’abroger la loi.

Qu’est-ce que la loi de 2019 sur la gestion de l’Uttarakhand Chardham Devasthanam ?

Uttarakhand est souvent appelé Devbhoomi en raison de la présence d’un grand nombre de temples et du Char Dham – Kedarnath, Badrinath, Gangotri et Yamnotri. Constituée pendant le mandat de Rawat, la loi a été adoptée en 2019 pour permettre au gouvernement de contrôler les affaires de 51 temples à travers l’État, y compris le char dham. Le gouvernement Rawat avait constitué le Conseil de Chardham Devasthanam pour gérer les affaires, y compris l’élaboration des politiques, la fixation du budget et les dépenses de sanction, la supervision de la garde, la prévention et la gestion des fonds, des valeurs mobilières, des bijoux et des propriétés des temples. Alors que le ministre en chef de l’État a été désigné président du conseil d’administration, le ministre des Affaires religieuses en était le vice-président, deux députés de Gangotri et de Yamnotri étaient secrétaire en chef et membre du conseil d’administration et un haut responsable de l’IAS a été nommé chef Officier exécutif.

Pourquoi les prêtres étaient-ils contre l’acte ?

Les prêtres, les pandas et les Rawals associés à différents temples et sanctuaires étaient contre l’acte. Ils ont allégué que le gouvernement empiétait sur leurs droits en essayant de contrôler les dons et les terres du temple. Les partis d’opposition dont le Congrès et l’AAP avaient étendu leur soutien aux prêtres. L’Akhil Bharatiya Akhara Parishad, la plus haute instance des voyants, avait également annoncé lancer une manifestation contre le gouvernement BJP.

Pourquoi le gouvernement a-t-il abrogé la loi?

Les prêtres des sanctuaires sont souvent considérés comme très influents et aucun parti politique ne peut se permettre d’ignorer leurs revendications. L’Uttarakhand devrait se rendre aux élections législatives l’année prochaine et le BJP n’a pas voulu laisser l’opposition tirer profit de la question, ce qui aurait pu avoir un impact négatif sur la part des voix du BJP. Le gouvernement du BJP avait formé un comité de haut niveau pour examiner la question du conseil d’administration de Devasthanam et le comité lui avait soumis ses recommandations à Rishikesh dimanche. « Nous avons examiné les détails du rapport soumis par le panel dirigé par Manohar Kant Dhyani. Après avoir examiné tous les aspects de la question, notre gouvernement a décidé de retirer la loi », a déclaré le ministre en chef Dhami.

Qu’ont dit les prêtres et le Congrès après l’annonce ?

Les prêtres de Chardham ont décrit la suppression de la Commission à la suite de la pression soutenue qu’ils avaient exercée sur le gouvernement pour qu’il la supprime. Ils ont également remercié CM Dhami et prié pour sa longue vie. Le chef de campagne du Congrès pour l’Uttarakhand et l’ancien ministre en chef Harish Rawat l’ont décrit comme une victoire pour la communauté des prêtres. « Comme dans le cas des trois lois agri, l’arrogance a une fois de plus été vaincue. Le BJP a pris la décision sentant sa défaite imminente dans les prochains scrutins. C’est une victoire des prêtres qui ont refusé de bouger. Je les félicite », a-t-il déclaré.

