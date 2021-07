Expliqué : Qu’est-ce qu’un réseau ouvert pour le commerce numérique et comment cela profitera aux détaillants en ligne, aux commerçants et aux MPME

Le projet d’intégration des plates-formes de commerce électronique via un réseau basé sur une technologie open source indépendante de toute plate-forme de commerce électronique unique ou unique a été confié au Quality Council of India.

Technologie pour les MPME : L’idée du gouvernement de rendre l’écosystème du commerce électronique open source, ce qui signifie permettre aux vendeurs d’être détectables sur plusieurs plateformes pour une plus grande portée pour les clients au lieu d’être disponibles pour les clients sur une seule plateforme de commerce électronique particulière, contribuera à démocratiser le commerce numérique un peu comme Unified Payments Interface (UPI), selon les experts. Le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) a annoncé lundi, par voie d’ordonnance, un Réseau ouvert pour le commerce numérique (ONDC) pour traiter la question des monopoles numériques et « numériser l’ensemble de la chaîne de valeur, normaliser les opérations, promouvoir l’inclusion des fournisseurs, obtenir des gains d’efficacité dans la logistique et améliorer la valeur pour les consommateurs », a déclaré le communiqué officiel. Essentiellement, cela transformerait le commerce électronique de sa forme actuelle en une infrastructure numérique ouverte, qui est hautement évolutive pour que les vendeurs et les clients se connectent les uns aux autres, sans l’obstacle de faire l’effort de basculer entre deux ou plusieurs marchés pour un produit particulier.

« Lorsque vous optez pour le commerce électronique, vous devez vous rendre sur différentes plateformes pour trader, car il n’est pas facile de passer d’un marché à l’autre et d’être visible par plusieurs personnes en même temps. À certains égards, ce que UPI a fait aux capacités bancaires des personnes, car tout le monde utilise le même protocole pour effectuer des transactions en temps réel de manière transparente, l’ONDC est un cas similaire en ce qui concerne le commerce. Nous essayons donc de travailler dessus pour que l’on puisse échanger avec n’importe qui et créer de la visibilité pour son produit », a déclaré Kumar Rajagopalan, PDG de la Retailers Association of India à Financial Express Online.

Rajagopalan fait partie d’un conseil consultatif de neuf membres constitué par le ministère du Commerce pour conseiller le gouvernement sur la manière de “concevoir et d’accélérer l’adoption de l’ONDC”, a déclaré le gouvernement. Les huit autres membres comprenaient RS Sharma, PDG, Autorité nationale de la santé, Nandan Nilekani, président non exécutif, Infosys, Praveen Khandelwal, secrétaire général, CAIT, Adil Zainulbhai, président, QCI et Commission de renforcement des capacités, Anjali Bansal, fondateur et président , Avaana Capital, Arvind Gupta, co-fondateur et directeur, Digital India Foundation, Dilip Asbe, directeur général et PDG, NPCI, et Suresh Sethi, directeur général et PDG, NSDL.

Le projet d’intégration des plates-formes de commerce électronique via un réseau basé sur une technologie open source indépendante de toute plate-forme de commerce électronique unique ou unique a été confié au Quality Council of India. Alors, comment cela pourrait-il fonctionner? « Disons que je suis un petit détaillant et que je souhaite présenter mes produits sur plusieurs plateformes pour lesquelles je dois actuellement travailler avec des plateformes individuelles ou utiliser diverses méthodes pour présenter les produits. Avec ONDC, il est possible d’exposer des produits sur différentes plateformes en même temps. Si quelqu’un recherche, disons une chemise blanche, le réseau peut vous montrer plusieurs vendeurs avec le même produit car tout le monde utilise un protocole ONDC facilement compréhensible. Ainsi, les détaillants bénéficieraient d’une visibilité, d’une portée et d’une capacité à se connecter avec les clients plus rapidement et à moindre coût », a ajouté Rajagopalan.

La décision du gouvernement indique d’offrir un protocole de réseau ouvert qui permet de découvrir et d’engager le commerce local tenant compte de la localisation dans toutes les industries par n’importe quelle application compatible réseau. Selon l’organisme des commerçants CAIT, alors que le mandat du Conseil n’a pas encore été notifié, l’ONDC semble aller au-delà du modèle actuel de commerce numérique centré sur la plate-forme où l’acheteur et le vendeur doivent utiliser la même plate-forme pour effectuer une transaction commerciale. Sur l’ONDC, les acheteurs et les vendeurs peuvent effectuer des transactions indépendamment du fait qu’ils soient rattachés à un portail de commerce électronique spécifique. Vraisemblablement, ce sera comme UPI pour les paiements, les protocoles IMAP/SMTP pour les e-mails et HTTP pour la communication de données et la navigation sur le World Wide Web, a ajouté l’organisme.

« Cela aura un impact considérable sur les MPME et les petits commerçants qui cherchent à dégager de la valeur et à faire évoluer leurs opérations via l’espace du commerce numérique. Il s’agira d’une initiative unique au monde visant à créer des règles du jeu équitables pour le commerce numérique à l’échelle d’un pays comme l’Inde », a déclaré Praveen Khandelwal, secrétaire général du CAIT.

