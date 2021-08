Expliquer la base de la technologie Lightning (BOLT) 12 ⋆ Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgzMTI2ODY3MjYyMzE3OTg3/group-20.png

Expliquer la spécification BOLT 12 de Lightning Network et son fonctionnement avec le protocole Bitcoin Layer 2.

Regardez cet épisode sur YouTube

Écoutez cet épisode :

Sjors est de retour ! Dans cet épisode de “The Van Wirdum Sjorsnado”, les animateurs Aaron van Wirdum et Sjors Provoost ont discuté de BOLT 12 (Basis of Lightning Technology 12), une spécification Lightning Network nouvellement proposée pour les “offres”, un type de “méta-facture” conçue par Le développeur c-lightning Rusty Russell.

Lorsque les pièces de la couche de base de Bitcoin sont envoyées à des adresses, le Lightning Network utilise des factures. Les factures communiquent le montant demandé, la destination du nœud et le hachage d’un secret utilisé pour l’acheminement des paiements. Cela fonctionne, mais a un certain nombre de limitations,

Provoost a expliqué les détails, notamment que le montant doit être libellé en bitcoin (et non en fiat), et que la facture ne peut être utilisée qu’une seule fois. BOLT 12, qui a été implémenté dans c-lightning, est un moyen de référer essentiellement un payeur au nœud qui doit être payé, afin de demander une nouvelle facture. Alors que l’offre BOLT 12 peut être statique et réutilisable – elle fait toujours référence au même nœud – le bénéficiaire peut générer de nouvelles factures à la volée à la demande, ce qui permet beaucoup plus de flexibilité, a expliqué Provoost.

Enfin, van Wirdum et Provoost ont expliqué comment les nouveaux messages BOLT 12 sont communiqués sur le réseau Lightning via une mise à jour de la spécification BOLT 7 pour le relais de messages.

Lien source