Expliquer la loi de prescription en matière d’ingérence dans les affaires antitrust

Par Trisha Shreyashi

Le 23 juillet 2021, Hon’ble Division Bench (‘DB’) de la Haute Cour du Karnataka (‘HC’) a rendu une décision historique en rejetant un appel des géants du marché en ligne et a déclaré les moyens d’ingérence dans l’ordre de l’enquête, comme ‘ prématuré’. La déclaration ouvre la loi sur la limitation de l’ingérence dans une ordonnance d’enquête de la Commission de la concurrence de l’Inde (‘CCI’).

Delhi Vyapar Mahasangh (« DVM »), un groupe représentatif de petites et moyennes entreprises, a informé CCI contre les pratiques anticoncurrentielles présumées de Flipkart et d’Amazon (ci-après dénommés « géants de la communication électronique »). (Delhi Vyapar Mahasangh contre Flipkart Internet Private Limited et Another & Amazon Seller Services Private Limited.) DVM a allégué que les géants de la communication électronique avaient formé des alliances exclusives avec des vendeurs préférés. Il a pris connaissance de la plainte pour enquêter sur les remises importantes qui auraient été étendues à certains vendeurs par le biais de rapprochements exclusifs et d’accords préférentiels, ce qui a eu un effet négatif appréciable sur la dynamique du marché.

CCI, après lecture des observations de DVM et de l’information publique, a conclu qu’il existe des preuves prima facie d’enquête. Par la suite, il a adopté une ordonnance en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur la concurrence (2002), enjoignant au directeur général, Enquêtes, d’enquêter sur les allégations. Une telle ordonnance n’est ni déterminante ni juridictionnelle. Cependant, les géants de l’e-comm l’ont contesté via une requête écrite (WP) déposée devant HC qui a été rejetée. À la suite du licenciement, les géants de l’e-comm ont déposé un recours devant DB, affirmant que les critères d’ouverture d’une enquête n’étaient pas remplis et que l’ordonnance était « intenable ».

Les critères incluent l’existence d’un tel accord, entre des parties à différents niveaux de production, qui a des effets négatifs sur la concurrence sur le marché. Les géants de l’e-comm prétendent que de tels accords n’existent pas et que CCI n’a pas pris en compte leurs observations en ordonnant l’enquête. Dans ce cas, on pourrait se souvenir d’un problème similaire dans Google Inc. Ors. vs CCI (2015) où la Cour d’honneur a estimé que CCI n’a pas besoin d’entendre l’entité contre laquelle l’information a été établie, tout en faisant l’observation prima facie. De plus, toutes les parties concernées ont fait valoir des arguments lors de l’ouverture de la procédure d’enquête.

En l’espèce, HC, en examinant la nature de l’ordonnance 26(1), a fait référence au ratio decidendi dans CCI vs SAIL (2010). La magistrature a observé qu’une telle ordonnance est un « sens simpliciter », pour provoquer une enquête. Elle a estimé qu’une telle ordonnance d’enquête n’est qu’une ordonnance administrative semblable à une procédure ministérielle, n’impliquant aucun processus décisionnel de quelque nature que ce soit. Ainsi, l’ordonnance 26(1) n’entraîne pas de conséquences civiles et n’instaure aucun droit ou responsabilité. Néanmoins, la chambre a soumis l’ordonnance pour motifs motivés, comme toute procédure quasi-judiciaire, sur la base d’informations fournies à la CCI.

DB tout en maintenant la décision de la Cour unique, a qualifié l’enquête 26(1) de simplement « inquisitoire » et dépourvue de verdict sur le fond. Il a en outre fait une remarque sardonique sur l’intention des géants de l’e-comm en approchant le pouvoir judiciaire d’annuler la procédure au stade de la pré-enquête elle-même, si les normes antitrust n’ont pas été bafouées. Réitérant les observations de la cour suprême dans Union of India Vs. Kunisetty Narayana (2006), le HC a réaffirmé que l’arbitraire et l’incompétence de l’autorité d’émission sont les seuls motifs de contestation de la validité de l’ordonnance 26(1).

L’instruction 26(1) comprend un avis de justification et un point de vue provisoire qui n’aura pas lieu si l’enquête suggère un manque de véracité des allégations. Il est essentiel de protéger les intérêts des consommateurs et des petits producteurs lors de perturbations telles que COVID-19, qui a radicalement modifié la dynamique du marché. Les normes antitrust contribuent à promouvoir des marchés ouverts et à huiler les rouages ​​d’une économie dynamique.

(L’auteur est une dessinatrice juridique. Elle fait partie des universités de Harvard Business Review et de Cambridge University Press. Les opinions sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

