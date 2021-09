Expliquer le format du championnat des Cup Series

in

Les 10 courses éliminatoires sont divisées en quatre tours, et les trois premiers tours comportent chacun trois courses, la dernière étant une course à élimination. La dernière manche est la finale de la saison et la course de championnat.

16 pilotes entrent. 1 laisse un champion. Répondez avec votre grille #NASCARPlayoffs complétée ! pic.twitter.com/cTM08VDlNB – NASCAR (@NASCAR) 29 août 2021

Après le premier tour, le field des séries éliminatoires passera de 16 à 12. Après le deuxième tour, quatre autres pilotes seront éliminés avec huit prétendants restants. Et à l’issue de la troisième manche, le peloton reviendra aux derniers pilotes du Championnat 4.

Voici le calendrier des éliminatoires NASCAR pour chaque tour:

huitièmes de finale

Darlington Raceway — dimanche 5 septembre (18 h HE, NBCSN)

Richmond Raceway — Samedi 11 septembre (19 h 30 HE, NBCSN)

Bristol Motor Speedway — Samedi 18 septembre (19 h 30 HE, NBCSN)

Ronde de 12

Las Vegas Motor Speedway — dimanche 26 septembre (19 h HE, NBCSN)

Talladega Superspeedway — dimanche 3 octobre (14 h HE, NBC)

Charlotte Motor Speedway Roval — dimanche 10 octobre (14 h HE, NBC)

Ronde de 8

Texas Motor Speedway – dimanche 17 octobre (14 h HE, NBC)

Kansas Speedway — dimanche 24 octobre (15 h HE, NBCSN)

Martinsville Speedway — dimanche 31 octobre (14 h HE, NBC)

Championnat 4

Phoenix Raceway – dimanche 7 novembre (15 h HE, NBC)