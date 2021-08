Expliquer trois exercices clés de la séance de fitness du Real Madrid cette semaine

Après la victoire retentissante du Real Madrid 4-1 ce week-end contre Alaves, les joueurs de l’équipe ont repris l’entraînement et les séances de fitness en cours au cours de la semaine, l’équipe publiant des images des séances de mercredi à Valdebabas.

Au cours de la séance de fitness, j’ai remarqué trois tendances et exercices clés. Dans la vidéo suivante, j’ai expliqué chacun des exercices ainsi que la justification sous-jacente pour les faire. N’essayez pas ca a la maison!

La forme physique du football d’élite est programmée méticuleusement avec une justification détaillée et des évaluations constantes. J’espère que cela vous a donné un aperçu de ce processus pour le club et j’espère vous fournir plus d’informations à mesure que la saison avance.

Le Dr Rajpal Brar, DPT est titulaire d’un doctorat en physiothérapie de l’Université du Nord de l’Arizona et dirige son propre cabinet en personne et en ligne. entreprise de médecine du sport et de performance, 3CB Performance, à West LA et Valencia, CA où il combine en outre ses expertise du mouvement et entraînement de fitness. Il travaille également dans un hôpital – ce qui lui donne de l’expérience avec des patients dans le cadre des soins de santé immédiats et des patients neurologiques (post-AVC, post-lésion cérébrale) – et pratique depuis 4 ans. Brar s’entraîne également à UCLA’Le centre de recherche sur la conscience consciente (MARC) a une formation en entraînement de football pour les jeunes et analyse Los Blancos du point de vue médical, des compétences et de la condition physique pour Managing Madrid et sur sa propre chaîne YouTube. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @3cbPerformance.