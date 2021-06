Exploit de l’armée de l’air. L’ancien batteur d’Iron Maiden Doug Sampson : un nouvel album à venir

RUGIR! Rocher des anges a annoncé la signature de FORCE AÉRIENNE à un contrat multi-albums.

L’histoire de FORCE AÉRIENNE remonte il y a plus de 40 ans à 1979, à un groupe basé à East London appelé EL-34 dans lequel Hacher Pitman et Tony Hatton ont d’abord joué ensemble et ont pu acquérir de nombreuses expériences live avec des concerts passionnants dans des lieux légendaires comme le club Marquee, Ruskin Arms et Cart & Horses. Après plusieurs années à jouer principalement dans des concerts de métal à Londres, le chanteur et batteur est parti en 1986, laissant Hacher et Tony à la recherche de remplaçants. Hacherest un très bon ami de longue date, IRON MAIDEN cerveau Steve Harris, a suggéré son ancien batteur Doug Sampson, bien connu de tous les fans de metal de IRON MAIDENpremiers enregistrements studio légendaires de “Bandes Soundhouse”. Steve arrangé du temps en studio pour lui-même, Hacher, et Doug d’avoir une session de répétition ensemble, et une tranche de l’histoire de NWOBHM a été faite : FORCE AÉRIENNE est né.

Mais les temps n’étaient pas faciles. Pour une formation stable, il manquait un chanteur permanent et le groupe n’a malheureusement pas pu en trouver un au cours des onze premières années de son existence avant leur séparation.

Pitman a d’abord continué le nom du groupe FORCE AÉRIENNE live et avec divers musiciens. La première FORCE AÉRIENNE album est sorti en 2016 avec “Jour du jugement dernier”, une sorte de compilation qui a suscité un regain d’intérêt pour le groupe. C’était le coup de départ pour Hacher réunir les anciens membres du groupe Sampson et Hatton. En 2019, Flavio Lino rejoint FORCE AÉRIENNE en tant que nouveau frontman, l’homme de droite au micro ayant finalement pris sa place.

FORCE AÉRIENNE travaille actuellement sur un nouveau longplayer live, qui sortira plus tard cette année, ainsi que sur son troisième album tant attendu.

JEUNE FILLEpremier enregistrement de démo de, “Bandes Soundhouse”, En vedette Sampson, Harris, chanteur Paul Di’Anno et guitariste David Murray. Il a fini par atterrir JEUNE FILLE un contrat d’enregistrement avec IEM en 1980. Le premier album éponyme du groupe a entraîné une nouvelle formation avec l’ajout de Clive Burr remplacer Sampson et Dennis Stratton à la guitare.

FORCE AÉRIENNE est:

Flavio Lino – Voix



Hacher Pitman – Guitare principale



Tony Hatton – Basse



Doug Sampson – Tambours

