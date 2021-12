Exploitation minière commerciale : 53 offres pour 20 mines de charbon ; Vedanta, Hindalco, JSW parmi les soumissionnaires

Le processus d’enchères de 88 mines pour la vente de charbon a été lancé par le ministère du Charbon le 12 octobre, selon un communiqué officiel.



Pas moins de 53 offres ont été reçues de 37 sociétés, dont JSW, Jindal Steel & Power Ltd (JSPL), Vedanta et Hindalco Industries, pour 20 mines de charbon qui ont été mises en vente pour l’exploitation minière commerciale.

Le processus d’enchères de 88 mines pour la vente de charbon a été lancé par le ministère du Charbon le 12 octobre, selon un communiqué officiel.

« Un total de 53 offres ont été reçues pour 20 mines de charbon, dont 16 sont des mines entièrement explorées et quatre sont des mines partiellement explorées », a-t-il déclaré.

Deux de ces mines sont des blocs de charbon à coke et les 18 autres mines sont des blocs de charbon non cokéfiables.

Deux offres ou plus ont été reçues pour 10 mines de charbon, a-t-il précisé.

La date limite de remise des offres techniques était mardi. Dans le cadre du processus d’enchères, des offres techniques comprenant des dossiers d’appel d’offres en ligne et hors ligne ont été ouvertes mercredi en présence des soumissionnaires.

Au total, 37 entreprises ont soumis leurs offres à la fois hors ligne et en ligne dans le cadre du processus d’enchères. Les autres sociétés qui ont également soumis leurs offres sont BALCO, Jindal Power et Sunflag Iron & Steel, entre autres.

Le maximum de 12 offres a été déposé pour le bloc de charbon de NamchikNamphuk, suivi de sept pour le bloc d’Utkal C, cinq pour la mine de Bijahan entre autres.

Les offres seront évaluées par un comité d’évaluation technique multidisciplinaire et les soumissionnaires techniquement qualifiés seront présélectionnés pour participer à l’enchère électronique qui se déroulera sur le portail MSTC à partir du 7 janvier de l’année prochaine.

Après le succès des enchères de 28 mines de charbon dans les deux premières tranches, le ministère du Charbon avait lancé en octobre le processus d’enchères de 40 nouvelles mines de charbon — 21 nouvelles mines en vertu de la loi CM(SP) et 19 nouvelles mines en vertu de la troisième tranche de la loi MMDR.

Avec le renouvellement des mines de charbon de la tranche précédente, il y aura un total de 88 mines de charbon proposées, a déclaré le ministère du charbon.

Des ressources géologiques totales d’environ 55 milliards de tonnes de charbon sont proposées par ces 88 mines, dont 57 sont des mines entièrement explorées et 31 sont des mines partiellement explorées. Quatre mines de charbon à coke sont proposées.

Les mines sont réparties dans 10 États charbonniers du Jharkhand, du Chhattisgarh, de l’Odisha, du Madhya Pradesh, du Maharashtra, du Bengale occidental, de l’Andhra Pradesh, du Telangana, de l’Arunachal Pradesh et de l’Assam, a indiqué le ministère.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.