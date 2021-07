Exploitation minière commerciale: le gouvernement obtient des offres pour 19 mines de charbon sur les 67 proposées

Les 67 mines mises aux enchères ont des réserves totales de charbon d’environ 36 000 millions de tonnes (MT) de combustible (Photo: .)

Le ministère du charbon de l’Union n’a reçu des offres que pour 19 mines de charbon sur les 67 blocs proposés dans le cadre du deuxième tour d’enchères pour l’exploitation minière commerciale. Jusqu’à 20 entreprises ont déposé au total 34 offres pour l’exploitation commerciale du charbon, a indiqué le gouvernement.

La mine de Burakhap dans le Jharkhand a reçu le maximum d’intérêt avec cinq offres, suivie de la mine de Rauta dans le même état, qui a reçu quatre offres. La société immobilière Aurobindo Realty et Sunflag Iron and Steel ont chacune placé des offres pour quatre blocs de charbon, l’offre maximale par une seule entité dans le cadre du deuxième tour d’enchères minières commerciales. Vedanta a soumis des offres pour une mine et sa filiale Bharat Aluminium Company a soumissionné pour un autre bloc. Adani Power Maharashtra et Hindalco Industries du groupe Aditya Birla ont soumissionné pour un bloc chacun. Parmi les autres soumissionnaires figurent Adhunik Power, Rungta Mines, Prakash Industries et Shree Sai Urja. La société d’État Chhattisgarh Mineral Development Corporation a également soumis une offre.

Le ministère avait lancé le 25 mars la deuxième vente aux enchères de blocs de charbon où les acteurs privés peuvent participer sans aucune restriction d’utilisation finale. Même le premier tour d’enchères dans le cadre de la nouvelle politique commerciale d’extraction du charbon avait reçu une réponse modeste de la part des investisseurs en novembre de l’année dernière, lorsque des offres financières ont été reçues pour 19 mines sur les 38 blocs mis aux enchères.

Il s’agirait du deuxième ensemble d’actifs houillers à être mis aux enchères via le nouveau modèle de partage des revenus déterminé par le marché qui a remplacé le régime de redevance fixe/tonne qui avait auparavant exclu les investisseurs privés. Les réponses reçues dans les deux tranches d’enchères commerciales de charbon sont encore bien meilleures que les dix enchères précédentes sous le régime précédent, où les offres n’avaient été reçues que pour 35 mines sur les 116 proposées.

La première vente aux enchères dans le cadre de la politique commerciale d’extraction du charbon a vu des offres d’entreprises nationales et locales, et la prime la plus élevée reçue était de 66,8% tandis que la prime moyenne citée était de 29%.

Les 67 mines mises aux enchères ont des réserves totales de charbon d’environ 36 000 millions de tonnes (MT) de combustible. Le gouvernement avait déclaré plus tôt que pour la deuxième tranche d’enchères, il exclurait les mines tombant dans les réserves fauniques et aurait une couverture verte de plus de 40% pour apaiser les craintes concernant les normes environnementales. Les mines actuellement en litige ou chevauchant des blocs actifs de méthane de houille n’étaient pas non plus incluses dans la dernière liste. Sur les 3,4 lakh MT de réserves totales de charbon dans le pays, les mines avec des réserves extractibles de 2,3 lakh MT sont actuellement attribuées à différentes entités. Les entreprises du secteur public possèdent actuellement des blocs avec des réserves combinées de près de 2 lakh MT.

