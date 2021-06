Exploitation minière durable : Coal India Ltd quitte des blocs à la recherche d’énergie verte

La société a élaboré le processus d’intégration en amont et en aval – de la production de modules solaires photovoltaïques à la vente de l’électricité produite – avant de se lancer dans les enchères solaires au Gujarat.

L’accord d’achat d’électricité (PPA) signé récemment entre Coal India Ltd (CIL) et Gujarat Urja Vikash Nigam Ltd (GUVNL) pour la fourniture d’énergie solaire au Gujarat, bien que de petite taille en ce qui concerne une centrale de 100 MW dans l’État , marque une étape importante dans son parcours pour devenir une entreprise neutre en carbone.

Le PPA, signé pour une durée de 25 ans, s’est concrétisé après des enchères inversées, CIL citant le tarif le plus bas de Rs 2,20 par unité parmi 10 soumissionnaires, qui comprenaient des joueurs expérimentés comme NTPC et SJVNL. L’incursion du producteur de charbon dans la production solaire entraînerait le développement d’une centrale solaire de 100 MW à une dépense de Rs 442 crore dans l’État. Le PPA signé vers la fin du mois dernier stipule que la centrale solaire de 100 MW sera opérationnelle et fournira de l’électricité à GUVNL dans les 18 mois suivant la signature de l’accord.

Coal India exécute le projet par l’intermédiaire d’un entrepreneur EPC solaire, l’appel d’offres pour celui-ci ayant été lancé. “La finalisation de l’entrepreneur est à un stade avancé et le projet sera exécuté dans un délai d’un an à compter de la date de passation de l’ordre de travail”, a déclaré un responsable du CIL.

L’incursion de l’entreprise dans les énergies renouvelables fait partie de son programme de diversification visant à devenir une entreprise neutre en carbone d’ici 2024, alors même qu’elle augmente sa production de charbon à 1 milliard de tonnes. Le géant minier prévoit d’alimenter ses opérations minières grâce à un portefeuille solaire de 3 000 MW, qui comprendrait 14 projets au sol et sur les toits, réduisant ainsi son empreinte carbone. Il a affecté un investissement de Rs 13 400 crore pour créer un portefeuille solaire de 3 000 MW d’ici 2024.

Deux filiales, CIL Solar PV Limited et CIL Navakarniya Urja Ltd, ont été créées pour promouvoir l’agenda de l’énergie verte. Alors que CIL Solar PV Ltd développera des modules solaires photovoltaïques et d’autres produits similaires, ajoutant à la chaîne de valeur, CIL Navikarniya Urja Ltd est mandatée pour développer des sources d’énergie non conventionnelles, propres et renouvelables, y compris l’énergie solaire.

La société a élaboré le processus d’intégration en amont et en aval – de la production de modules solaires photovoltaïques à la vente de l’électricité produite – avant de se lancer dans les enchères solaires au Gujarat. « Nous sommes optimistes à l’idée de sortir vainqueur de notre premier appel d’offres pour l’énergie solaire. Nous participerons agressivement à davantage de telles enchères à l’avenir », a déclaré un responsable de l’entreprise.

Les deux nouvelles filiales lancées par CIL s’ajoutent aux huit déjà existantes. La société a souscrit les actions des nouvelles filiales à une valeur nominale de Rs 10 chacune. En tant que sociétés d’amorçage, les deux filiales sont des sociétés à valeur nulle avec des travaux d’immobilisations en cours. Cela est censé affecter la valeur nette de Rs 32 138 crore de CIL, bien que des sources officielles nient un tel impact, des investissements étant réalisés au fur et à mesure que les projets renouvelables progressent. Les investissements seraient réalisés grâce à une combinaison de provisions internes, de coentreprises et de prêts bancaires, a déclaré le responsable de la CIL, ajoutant que ceux-ci rapporteraient à l’entreprise de riches dividendes compte tenu des perspectives d’énergie renouvelable dans le pays.

Outre la production solaire, le programme de diversification de l’entreprise comprend la mise en œuvre de projets de transformation du charbon en liquide, la gazéification du charbon en surface, l’augmentation du nombre de laveries et le transport mécanisé. Ensemble, ils contribueraient grandement à atténuer les dommages environnementaux causés par les opérations minières. Un investissement total de Rs 26 000 crore a été prévu par la société à cette fin.

