Exploitation minière: transformer les mines fermées en actifs

Par Satnam Singh

L’Inde a besoin de prescriptions réglementaires plus claires, avec de meilleurs systèmes techniques et financiers, pour minimiser les risques pour l’environnement et la sécurité émanant des mines abandonnées ou épuisées et libérer le potentiel économique de ces parcelles de terre.

Le secteur minier a été l’un des principaux moteurs de l’économie, contribuant à environ 2,5% du PIB à partir de FY20. Cependant, si ses avantages sont évidents, l’impact environnemental du secteur (dégradation des terres, pollution de l’eau et de l’air) et les coûts socio-économiques (risques sanitaires, altération de la structure sociale, etc.) n’ont pas été traités de manière adéquate.

Il y a eu des réformes, bien sûr. Par exemple, les mineurs sont tenus de soumettre des plans de fermeture progressive de la mine pour des périodes de cinq ans à compter du début et un plan final de fermeture de la mine vers la fin du projet. Une exigence de garanties financières a également été prévue pour le charbon et les minéraux autres que le charbon, à titre de garantie contre les passifs. De plus, suite à une directive de la Cour suprême, le gouvernement a fait de la remise en herbe des zones minées une condition obligatoire tout en accordant des autorisations vertes aux projets miniers.

Limitations des normes actuelles

À l’heure actuelle, un plan final de fermeture de la mine n’est requis que deux ans avant la fermeture définitive de la mine. Cela limite la capacité des régulateurs d’évaluer si le demandeur a identifié ses obligations et est capable de les respecter. Les exigences de fermeture n’ont pas non plus été énoncées explicitement, laissant une marge d’interprétation libérale par les mineurs. De plus, les taux unitaires sont fixes et bas. Les lignes directrices de 2019 fournissent un taux unitaire indexé sur l’inflation pour les projets de charbon, qui s’élevait à Rs 9 lakh par hectare en 2020. Pour les minéraux autres que le charbon, le taux est de Rs 1,5 lakh / hectare. En comparaison, le taux unitaire en Australie occidentale varie de 1 à 28 lakh de roupies par hectare et de 1 à 26 lakh de roupies par hectare en Afrique du Sud, en fonction de la catégorie de perturbation des terres / travail associé.

De plus, actuellement, le montant de la garantie est déposé dans un compte séquestre tripartite (pour le charbon) annualisé sur la durée de vie de la mine. Compte tenu de la longue durée de vie des gisements minéraux, l’organisme de réglementation est exposé à des responsabilités importantes en cas d’abandon de la mine à un stade précoce. Sur la base des taux unitaires des mines de charbon, l’assurance requise pour une superficie de 2550 km2 est de 22950 crore Rs, tandis que le montant détenu par le contrôleur du charbon jusqu’en 2019 n’était que de 42% de ce montant, à 9765 crore Rs. Pour les autres minéraux, pour 3 250 km2, le montant requis de garanties est de 4 875 crores de roupies, tandis que le montant entre les mains du gouvernement est de 2 000 crores de roupies. En outre, le système de remboursement est inapproprié, en vertu duquel jusqu’à 50% du dépôt séquestre peut être remboursé sur la base des dépenses liées aux activités de clôture.

Six étapes qui peuvent aider

Premièrement, il devrait y avoir un document d’orientation détaillé pour les plans de fermeture des mines, mettant en évidence les obligations et le contenu / les informations à fournir. Deuxièmement, le plan de fermeture de la mine devrait être recherché au moment de l’approbation du permis – sur une base conceptuelle, et révisé périodiquement – afin que les risques et les responsabilités soient comptabilisés dès le début. Troisièmement, les taux unitaires utilisés pour le calcul de l’assurance financière devraient être revus et alignés sur les coûts réels de fermeture sur la base d’un échantillon de mines. Quatrièmement, le système actuel, avec des passifs allant jusqu’à la fin de la vie de la mine, devrait être réexaminé. Cinquièmement, le système de remboursement, qui est actuellement basé sur les dépenses, devrait être basé sur les performances et lié à des jalons. En outre, il devrait y avoir un mécanisme de financement autonome pour lutter contre les mines orphelines.

Pour réitérer, avec des directives claires, une planification et une mise en œuvre et une fermeture responsable, nous pouvons minimiser les dommages environnementaux et libérer le potentiel économique des mines fermées grâce à la remise en état et à la réhabilitation.

L’auteur est directeur, CRISIL Infrastructure Advisory. Divanshu, consultant, CRISIL Infrastructure Advisory, a également contribué à l’article

