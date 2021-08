Exploiter une entreprise sur Bitcoin ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Chris Gimmer, cofondateur de Snappa et Bitbo.io, a déplacé son entreprise vers une norme de trésorerie bitcoin en 2020.

En 2020, Micahel Saylor est devenu l’un des défenseurs du Bitcoin les plus célèbres et les plus audacieux de la planète lorsqu’il a fait tapis sur BTC. Depuis lors, il a mené une stratégie d’accumulation régulière de BTC. Ce n’est qu’un signe que Bitcoin évolue d’une simple nouveauté Internet de niche vers un outil monétaire sérieux que les entreprises peuvent exploiter pour leur donner des avantages stratégiques.

Un autre signe a été le travail de Chris Gimmer, cofondateur de Snappa et Bitbo.io, qui a déplacé son entreprise vers une norme de trésorerie Bitcoin en 2020 après avoir vu la folie de la réponse du gouvernement COVID-19. Le déménagement s’est avéré être une décision commerciale phénoménale qui a permis à Gimmer et à son équipe de se développer et de prospérer malgré des conditions commerciales difficiles.

Christian Keroles, l’hôte du “Bitcoin Magazine Podcast”, est obsédé par “The Sovereign Individual” et l’économie basée sur Internet qu’il prédit et, en interviewant Gimmer pour cet épisode, il a partagé ses réflexions sur les avantages stratégiques de l’adoption d’un Bitcoin. la norme.

Bitcoin ouvrira le monde aux entrepreneurs qui sont prêts à bouger pour améliorer leur entreprise. Avec la puissance de Bitcoin, Gimmer et ses entreprises vivent un pas de plus vers ce monde. Gimmer a même trouvé un moyen de quitter le Canada pour une meilleure juridiction tout en continuant à exploiter son entreprise sans interruption.

S’il vous plaît, profitez de cette conversation de grande envergure avec Chris Gimmer.

