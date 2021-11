Exploration de DeFi à l’horizon 2022 : boom DAO

Les débats sur la centralisation excessive par rapport à la décentralisation ont toujours été un sujet sensible. Beaucoup soutiennent que la décentralisation devrait être un élément essentiel du monde des crypto-monnaies, car elle garantit que les plateformes ne sont pas contrôlées par des autorités autoritaires ou des tiers externes.

La résistance à la censure et aux autorités centralisées est importante car cela signifie que les plateformes basées sur la blockchain peuvent atteindre les marchés et responsabiliser les utilisateurs dans les zones où les gouvernements sont hostiles.

Dans un monde de plus en plus hyperconnecté où le commerce et l’échange d’idées traversent les frontières, la décentralisation devient encore plus vitale pour promouvoir l’innovation et l’efficacité, notamment avec un Internet décrit comme le « système de communication le plus décentralisé. grand que l’humanité ait jamais vu ».

La décentralisation favorise la transparence et la sécurité, des éléments qui ne deviennent que plus importants à mesure que le marché de la cryptographie voit de grosses sommes d’argent en mouvement. Les allégations de délit d’initié au sein du marché OpenSea NFT ont conduit certains à plaider en faveur d’une plus grande décentralisation au sein du monde NFT.

« Que les allégations de délit d’initié soient vraies ou non, OpenSea doit l’utiliser comme catalyseur pour construire une plate-forme plus décentralisée », a noté le co-fondateur de Compound Finance, Robert Leshner, en septembre.

Les DAO deviennent une partie intégrante des projets de cryptographie intéressés par la gouvernance démocratique

La décentralisation est particulièrement bénéfique pour les projets en termes de participation et d’engagement communautaire. Les projets décentralisés se tournent vers DAO pour permettre aux utilisateurs de participer au processus de gouvernance via un système de vote démocratique où les participants créent des propositions et votent sur différentes initiatives.

La gouvernance décentralisée s’est même avérée populaire dans le monde financier traditionnel. La société de capital-risque privée Andreessen Horowitz a annoncé en août qu’elle « fournissait notre programme de délégation de jetons » pour partager des ressources telles que des accords juridiques et d’autres critères pour encourager la décentralisation.

Plusieurs projets de blockchain réussissent avec le modèle DAO pour promouvoir l’engagement communautaire. La plate-forme Maker s’appuie sur un cadre DAO pour guider le développement de protocoles, où les détenteurs de MKR peuvent voter sur une variété de questions, allant de la modification des frais de protocole à l’imposition d’un arrêt d’urgence de la plate-forme.

Un autre est PhoenixDAO, une suite de protocoles basés sur l’identité numérique qui concernent l’authentification, les paiements et la gouvernance décentralisée. 1 000 PHNX misés sont nécessaires pour voter, tandis que les créateurs de propositions doivent miser 10 000 du jeton PhoenixDAO natif. Les membres peuvent voter et proposer des propositions sur un large éventail de questions, de la gouvernance de la plate-forme au leadership, au marketing, à la participation à l’écosystème et à la structure de récompense.

Exceptionnellement, le Phoenix DAO est totalement autosuffisant grâce à des produits générateurs de revenus et ne dépend pas de dons, contrairement aux autres DAO. Dans un nouveau clin d’œil à la transparence, toutes les dépenses votées par les membres sont affichées sur une page de budget en cours.

Les DAO aident à résoudre de nombreux problèmes qui affectent les structures centralisées

Le cadre de participation ouverte et de gouvernance de Phoenix permet la participation de n’importe qui dans le monde. Le processus de vote démocratisé garantit que la volonté de la majorité (et pas seulement de quelques développeurs ou dirigeants) dicte la direction de la plateforme.

Les différends au sein des structures centralisées sont souvent difficiles à apaiser en raison de leur nature bureaucratique. Des plates-formes comme PhoenixDAO facilitent la résolution des différends, car tout désaccord peut être soumis à un vote pour une résolution finale.

Comme le démontrent des plateformes comme PhoenixDAO, les avantages uniques des DAO en matière de gouvernance, de transparence et d’engagement rendent le modèle influent en 2022 et au-delà. Beaucoup commencent à croire que les DAO pourraient devenir une partie intégrante de l’avenir du travail et de l’organisation humaine en général.

Les DAO semblent également prêts à continuer à faire des vagues dans le monde des affaires traditionnel.

Joseph Raczynski a prédit au Thompson Reuter Emerging Legal Technology Forum 2021 qu’un DAO posséderait une importante franchise sportive au cours des quatre prochaines années, puis a écrit comment « Imaginez la possibilité pour vous et les autres de voter sur les joueurs à acquérir le professionnel des Giants de New York. équipe de football… cependant, en possédant des jetons NYGiantsDAO ou quel que soit son nom… «

La gouvernance décentralisée ne cesse de gagner en popularité alors que les protocoles cherchent à exploiter les connaissances collectives et l’enthousiasme des membres pour stimuler la croissance et l’interaction, positionnant fermement les DAO comme un élément important de l’écosystème de crypto-monnaie déjà dynamique.