Exploration de données : tirer de la valeur des données

Ce type de vitesse et de précision n’est rendu possible que par la puissance de l’IA », explique Satish.

Par Srinath Srinivasan

Avec la transformation numérique rapide accélérée par la pandémie de Covid-19, les entreprises ont adopté un certain nombre de produits et services logiciels. Les données et l’IA sont à l’épicentre de cette transformation. Selon Infosys, les besoins et les objectifs fixés par leurs clients ont également reçu une nouvelle orientation en raison des progrès de l’analyse des données.

« Les entreprises de vente au détail et de biens de consommation emballés (CPG) suivent désormais des indicateurs de performance clés (KPI) supplémentaires concernant la détection de la demande en temps réel, la chaîne d’approvisionnement résiliente, l’expérience omnicanal, la croissance des revenus et le trafic client à travers les canaux, la conversion des visites client, l’hyper personnalisation client parmi beaucoup d’autres », déclare Satish HC, EVP, Head Global Services, Data and Analytics, Infosys. « Nous assistons à une adoption accélérée des données, de l’IA, des capacités d’analyse et du cloud pour la modernisation, la transformation et la libération de nouvelles efficacités. Aujourd’hui, 50 % de notre activité d’analyse repose sur des modèles et des solutions d’IA”, ajoute-t-il.

Au cœur de l’analyse se trouve la gestion et la compréhension des données provenant de diverses sources. Infosys a travaillé dans divers secteurs d’activité pour rationaliser le flux de données afin d’obtenir de nouvelles informations. « Il ne s’agit plus de rassembler toutes les données au même endroit de manière centralisée, en générant des informations pour prendre des décisions futures. Au fur et à mesure que les entreprises deviennent plus sensibles, les données resteront là où elles sont, et elles seront récoltées pour générer des informations en temps réel afin d’augmenter la vitesse de prise de décision », explique Satish.

Selon lui, Infosys a modernisé l’ensemble du paysage des données d’un important client de services financiers, en déplaçant des milliers d’applications et des pétaoctets de données sur site vers le cloud en co-créant une plate-forme de données cloud prenant en charge les plates-formes multi-cloud et hybrides.

Satish parle d’une major CPG qui a contribué à former une communauté d’amateurs de cuisine et de contributeurs de recettes, sur plus de 250 millions de visiteurs sur le site de la major CPG, les transformant en défenseurs de plus de 200 marques sous sa bannière. Infosys est également enthousiasmé par la révolution imminente de la 5G. La 5G devrait transformer la visibilité de la chaîne d’approvisionnement, l’automatisation dans les ateliers, les soins de santé à distance, les villes intelligentes et bien d’autres domaines, tout en augmentant la productivité de la main-d’œuvre de n’importe où et en créant un immense potentiel de génération de revenus en partenariat avec l’écosystème de l’industrie.

« Les données seront au cœur de cette évolution, car des quantités massives de données non structurées seront générées par divers appareils dans les écosystèmes et devront être analysées et exploitées en temps réel pour en tirer des avantages », déclare Satish. « Pour un client des télécommunications, nous développons des analyses vidéo et des solutions tirant parti de la 5G, dont certaines ont été présentées lors d’événements de l’industrie. »

Au cœur des innovations se trouve l’IA, qui aide à intensifier l’analyse à mesure que le volume de données augmente. Selon Satish, les capacités d’IA d’Infosys ciblent jusqu’à 60% de réduction des coûts dans les opérations commerciales, grâce à l’harmonisation des données auto-corrigées, à l’optimisation des processus grâce à des humains bioniques, à l’élimination des processus grâce à une prise de décision autonome et au déplacement humain avec des applications cognitives. « Par exemple, une entreprise de services publics de premier plan voulait détecter les fuites de gaz dans ses 5,9 millions d’installations.

Les fuites de gaz sont des événements rares se produisant approximativement à une fréquence de 1 sur 500 000 et les anomalies sont difficiles à détecter. Nous avons utilisé l’IA avec plus de 60 modèles analytiques et fourni une précision de plus de 95 % dans l’identification des fuites de gaz. Le temps nécessaire à l’identification des fuites a été réduit de plus de 60%. Ce type de vitesse et de précision n’est rendu possible que par la puissance de l’IA », explique Satish.

